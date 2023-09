[JAIPA]

2023年9月21日 10時 オンライン開催 生成AIやITインフラ、サイバーセキュリティなどのトレンドから幅広いセッションを展開





一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 (以下、JAIPA)は、2023年9月21日(木)に「JAIPA Cloud Conference 2023」を品川グランドホールにて開催いたします。総務省、経済産業省よる官公庁の講演、各分野の専門家によるセッション、JAIPA会員企業の経営者パネルディスカッションを用意しており、それぞれの視点からクラウド業界の未来を語っていただきます。オンラインでの参加無料。オンライン、オフラインともに参加にはイベントページより事前の登録が必要です。



【イベント申込ページ】https://cloudconference.jaipa.or.jp/







クラウドビジネス関係者必見のコンテンツをJAIPAが厳選しお届け!



本カンファレンスでは官公庁や各分野の専門家による講演、経営者パネルディスカッションなど多彩なプログラムを予定しています。



★プログラム・登壇者のご紹介★ ※随時追加・変更の予定があります。

詳しくは、下記URLからもご覧いただけます。

>> https://cloudconference.jaipa.or.jp/TimeTable

【(仮)AIの安全な利用推進について】

総務省

【(仮)生成AIのインパクトと推進について】

経済産業省 杉之尾 大介 氏

【Web3:インターネットやクラウドの次なる革命となるか?】

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 林 雅之 氏

【理想のITインフラってどんなものだろう?】

日本ヒューレット・パッカード合同会社 木村 塁 氏

【医療機関におけるサイバーセキュリティ対策2023】

一般社団法人 医療ISAC 深津 博 氏

【AI/ML for Customer - 企業志向のAI実用化】

日本オラクル株式会社 西井 雄飛 氏

【進化するデータの存在とデータ保護関連サービスの今と未来】

ヴィ―ム・ソフトウェア株式会社 杉山 達朗 氏

【インターネットのグローバルな運営体制のイマココ -- One World, One Internet のために必要なこと】

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 前村 昌紀 氏

【経営者パネルディスカッション経営目線で読み解く、AIなどITトレンドがもたらす社会変化とビジネスインパクト(仮)】

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 青山 満 氏

さくらインターネット株式会社 田中 邦裕 氏

株式会社クララオンライン 家本 賢太郎 氏

JAIPA Cloud Conference 2023 開催概要



【開催概要】

■名 称 :JAIPA Cloud Conference 2023

■開催日時:2023年9月21日(木)(終日)

■開催形式:オンサイト実施&オンライン配信のハイブリッド開催

■開催会場:品川グランドホール(https://tg-hall.com/access/)品川駅から徒歩5分

■主催 :一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 クラウド部会

◆後援 :総務省、経済産業省、 各業界団体(予定)





【お申し込み方法】

イベント申込ページ(https://cloudcon.eventos.tokyo/web/portal/694/event/7300/users/register/)より必要事項を記入しお申し込みください。





JAIPA Cloud Conference 2023 について

年に一度語られる、 クラウド業界の未来。



クラウドサービスプロバイダ(IaaS/PaaS/SaaS) 、システムインテグレータ、ソリューションベンダーの多くが参加し、クラウド業界の "未来" について知見を深めるイベントです。

当日は多彩なプログラムを展開。クラウドを活用したサービスの提供企業様やクラウドの基盤の提供企業の経営層の方だけでなく、事業の企画・開発を担当される方や技術部門、マーケティング部門の方まで、クラウドサービス事業に携わる多くの方々にご参加いただいております。11回目を迎える今年は、初のオンラインとオフラインのハイブリッド開催が実現しました。



一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 (JAIPA)について

法人名:一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会

所在地:東京都渋谷区代々木1-36-1 オダカビル6F

会長:久保 真

設立: 1999年

URL:http://www.jaipa.or.jp/

事業内容

インターネットプロバイダー事業者相互の情報交換及び情報共有

インターネットプロバイダー事業者の専門的知識の向上

インターネットプロバイダー事業の運営に関する相談、助言及びインキュベーション支援

インターネットプロバイダー事業全体としての意見、要望及び提言の取りまとめ

インターネット関連事業分野の内外の関係機関との連携、調整

インターネット関連事業分野の情報通信技術の研究開発

インターネット関連事業分野の市場、制度等の調査研究

インターネット利用者の情報リテラシーの向上

インターネット利用に関する啓蒙、広報及び資料の発行

その他この法人の目的を達成するために必要な事業





