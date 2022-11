[株式会社ジオグリフ]

生まれた国や地域、文化や習慣に関係なく、日本で暮らす外国の方々がより充実した時間を過ごせるようにサポートしている特定非営利法人日本生活・語学支援機構(所在地:東京都杉並区、理事長:宮原睦子)が2023年1月21日(土)、オンラインかるたアプリ【KARUTAP(カルタップ)】を利用してかるた大会を開催します。

使用するカルタは、遊びながら日本の文化や習慣、マナーなどを知ってもらおうと作成した「にほんカルタ」。

オンラインで開催するため、世界のどこにいても参加できます。

世界中の日本文化に興味のある皆さま、日本語を学習している皆さま、せひ、ご参加ください!



イベント詳細:https://www.lj-j.org/nihon-karuta-news-20221027/





■「にほんカルタ」とは…







「かるた」は、平安時代の貴族の遊び「貝合わせ」まで遡れる日本の伝統的な遊びです。



カルタの良さは、遊びながら知識を深められること。



一般的に販売されているカルタにも、名文・短歌・俳句・慣用句・ことわざなど、日本語ならではの表現を楽しく覚えられるように工夫が施されています。



今回のイベントで使用するカルタは、2015年、特定非営利法人日本生活・語学支援機構が「いろいろな国から来日した人と日本人が日本について話し合いながら親交を深め、かるたを作る」というワークショップを開催したことがきっかけで生まれました。



「にほんカルタ」は、そのワークショップで集まったアイディアをもとに、多くの団体にご協力いただき、専門家のアドバイスを受けて日本の文化や習慣・マナーなどを46札にまとめたオリジナルカルタです。





にほんカルタ詳細:https://www.lj-j.org/nihon_karuta/explanation/





■かるた大会について



【日本語】



来年(らいねん)1月(がつ)、エルジェで かるたとりをします。オンラインかるたとり大会(たいかい)です。世界中(せかいじゅう)から 参加(さんか)することができます。みんなでたのしめるイベントに ぜひ 参加してください。



もうしこみ→ https://forms.office.com/r/PUDSBRGBXt





【English】



LJ will be holding an online karuta card game event in January next year. It’s open to everyone from all over the world. Let’s have a great time together!



To register to join the event→ https://forms.office.com/r/PUDSBRGBXt





<開催概要>



日時:日本時間 2023年1月21日(土) 14:00~16:00

場所:Zoom オンライン開催

人数:先着40名

参加費:無料

応募期間:日本時間 2022年12月18日(日)まで

お問い合わせ:にほんカルタ事務局 Email:karuta@lj-j.org. 電話:03-6885-0202





■オンラインかるたアプリ「KARUTAP」とは







KARUTAPは、株式会社ジオグリフが開発したオンライン上でかるた遊びができるアクティブラーニングツールです。



最大の特徴は、自分自身で「かるた」を作れること。









自分で「画像」「テキスト」「音声」を用意してかるたを作成することで、次のような感覚が養えます。





「画像」の登録 ⇒ 「描く」「見る」の感覚

「テキスト」の登録 ⇒ 「書く」「読む」の感覚

「音声」の登録 ⇒ 「聞く」「話す」の感覚





現在、JETRO(日本貿易機構)や専門家の助言・情報提供を受けながら、インドで日本語を勉強している学生にKARUTAPを利用してもらう計画が進行しています。



自分で「画像」「テキスト」「音声」を用意するため、たとえば「英単語」「地理」「歴史」「生物」「総合学習」など学習向けに使うことができます。そのほかに、「地元名産」や「地域の名所」など自治体や企業がアピールしたい題材にあった「画像」「テキスト」「音声」を用意して「KARUTAP」に登録することで「オンライン・ディステネーションキャンペーン」の開催も可能です。



ご興味のある方は、ぜひ、株式会社ジオグリフへお問い合わせください。



株式会社ジオグリフ:https://geoglyph.net/

KARUTAP 使い方説明サイト:https://online-karuta.geoglyph.net/







<会社概要>

商号:株式会社ジオグリフ

代表者:代表取締役 田畑豊史

住所:千葉県流山市富士見台2-5-4-7-103

URL:https://geoglyph.net/



