[Scaled Agile-Japan合同会社]

ビジネスの俊敏性について理解が深まる世界動向とSAFe国内ベストプラクティスのセッションを聴講し、組織変革とアジャイル経営の実践について考える一日



ビジネスにおける俊敏性の実現において世界で最も信頼されているシステムであるSAFe(Scaled Agile Framework(R))を提供するScaled Agile, Inc. の日本法人Scaled Agile-Japan合同会社は、2024年2月7日(水)恵比寿のウェスティンホテル東京にて「Japan SAFe シンポジウム 2024」を開催します。SAFeは、経営から組織全体へのアジャイル導入を通じて変革を実現する手法として、世界で2万を超える組織で実践されおり、このシンポジウムでは、経営層から現場の方々までSAFeの実践知を一日で効果的に学ぶことができます。





日本の国際競争力低下や、激しいマーケット変化、増大する地政学的リスクは喫緊の課題であり、この時代の変化や不確実性に対応するためには、経営自体にアジリティを持たせること、つまりアジャイル経営の実践が必要になります。これらの課題について、一橋大学名誉教授であり、世界のトップビジネススクール IMD(スイス)で、日々グローバルのトップエグゼクティブへの助言を行っている一條和生氏をゲスト基調講演とパネルディスカッションに迎え、議論していきます。また、顧客事例講演として東京電力ホールディングス株式会社の関 知道氏に、東京電力グループにおけるSAFeを活用したリーンアジャイルの一年間の取り組みについてご紹介いただきます。



SAFeは、経営から組織全体へのアジャイル導入を通じて変革を実現する手法として、世界で2万を超える組織で実践されおり、このシンポジウムでは、経営層から現場の方々までSAFeの実践知を一日で効果的に学ぶことができます。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加賜りますようお願い申し上げます。



「Japan SAFe シンポジウム 2024」

会期

2024年2月7日(水)9:00~18:00(受付開始8:00~)

(18:00~19:00 懇親会 ※8:00~9:00には軽食をご用意しております)

会場

ウェスティンホテル東京(B2F)

セッション(ギャラクシールーム)、パートナーブース(ホワイエ)、懇親会(スタールーム)

参加費

無料(事前登録制)

参加対象

Ÿ 経営層、役員、部長、課長、リーダー

Ÿ 意思決定者/経営層への進言者、組織変革/イノベーション/DXを推進する立場の方

Ÿ ビジネス推進部門、IT部門、DX推進部門、新規ビジネス立ち上げ部門

Ÿ SAFeにご興味のある方、実践されている方、実践を検討されている方

イベント詳細・お申し込み

https://safe-symposium.net

備考

Ÿ 報道関係の方は、press-jp@scaledagile.com までご連絡ください。

Ÿ イベント内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Ÿ 最新情報はイベントサイト(https://safe-symposium.net)をご覧ください。



【プログラム】

開会のご挨拶

Ÿ Scaled Agile-Japan合同会社 代表執行役 古場達朗

Ÿ Scaled Agile, Inc. アジア太平洋地域 バイスプレジデント ロブ・ハワード

主催者基調講演1.

「サステイナブルな変革の実践に向けて」

Ÿ Scaled Agile, Inc. 最高経営責任者 クリス・ジェームス

ゲスト基調講演

「新しい企業の競争優位、フューチャーレディ」

Ÿ IMD教授/Innovation and Leadership 一橋大学名誉教授 一條和生氏

顧客基調講演

TEPCO DXにおけるリーンアジャイルへの挑戦

Ÿ 東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役/最高情報責任者/最高情報セキュリティ責任者 関 知道氏 主催者基調講演2.

(タイトル調整中)

Ÿ Scaled Agile, Inc. 最高プロダクト責任者 インバー・オーレン

エグゼグティブパネルディスカッション

モデレーター:

Ÿ IMD教授/Innovation and Leadership 一橋大学名誉教授 一條和生氏

パネリスト:

Ÿ 東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役/最高情報責任者/最高情報 セキュリティ責任者 関 知道氏

Ÿ 株式会社ジェーシービー 執行役員 システム本部長 中田一朗氏

Ÿ Scaled Agile-Japan合同会社 ストラテジックアドバイザー、SPCT 中谷浩晃

ユーザー事例講演 特別ゲスト講演

(タイトル調整中)

Ÿ (調整中)

ユーザー事例講演

SAFe導入実践事例 「SAFeにおける組織づくり:目標や思いを伝えあい、1人1人が最大限パフォーマンスを発揮するための挑戦」

(TDCソフト株式会社、アドバンテスト株式会社との対談形式)

Ÿ 株式会社アドバンテスト SoCテスト事業部 T2000プロダクトユニット第2 ソフトウェア部 部長 石川慎一氏

Ÿ TDCソフト株式会社 エンタープライズアジャイル事業本部 エンタープライズアジャイル部 SAFeコンサルタント 土橋弘敏氏

自社事例講演(プログラム順)

「富士通における組織変革(DX)の実践」

Ÿ 富士通株式会社 CDXO Division長 原 博樹氏

Ÿ Scaled Agile-Japan合同会社 ストラテジックアドバイザー、SPCT 中谷浩晃

「実体験に基づいた、Portfolio SAFeによる組織変革の秘訣」

Ÿ 株式会社NTTデータ 第三金融事業本部 e-ビジネス事業部 デジタル戦略室 課長 古谷仁志 氏

事例&レクチャー講演(プログラム順)

(タイトル調整中)

Ÿ レッドハット株式会社(登壇者調整中)

(タイトル調整中)

Ÿ アクセンチュア株式会社(登壇者調整中)

「ビジネスリーダーが主導するSAFeの実践 ~プロダクトマネジメントの勧め」

Ÿ リックソフト株式会社 Enterprise Agile部 ゼネラルマネージャー 辻 大輔 氏

「プロジェクトからプロダクトへ。ビジネスアジリティを 実現するための全社ツールネットワークの重要性」

Ÿ monday.com 株式会社 カントリーマネージャー 兼 ストラテジックアライアンス担当 岩瀬義裕氏

Ÿ Scaled Agile-Japan合同会社 ストラテジックアドバイザー、SPCT 中谷浩晃

ミニシアター(プログラム順)

「リーンアジャイルマインドセットを育むコーチングの 基本動作を教えます」

Ÿ 株式会社オージス総研 コンサルティング・サービス部 アジャイル開発推進チーム マネージャー 山内亨和氏 「Apptio Targetprocess」

Ÿ Apptio株式会社 Practice Manager 吉田顕一氏

「小規模からでもSAFeを始めるには」

Ÿ 日本電気株式会社 アジャイルコンサルタント 水野浩三氏

全体のまとめ

Ÿ Scaled Agile-Japan合同会社 代表執行役 古場達朗

懇親会

セッション終了後、一條氏や登壇者、他の出席者との親交を深めていただくための立食ブッフェ懇親会



【協賛企業】(五十音順)

Ÿ ダイヤモンドスポンサー

アクセンチュア株式会社、株式会社NTTデータグループ、TDCソフト株式会社、富士通株式会社、

monday.com、リックソフト株式会社、レッドハット株式会社

Ÿ プラチナスポンサー

Apptio株式会社、株式会社オージス総研、日本電気株式会社

Ÿ 特別協賛

調整中



※詳細についてはイベントサイト(https://safe-symposium.net)をご覧ください。



Scaled Agile, Inc.について

Scaled Agile, Inc.は、ビジネスにおける俊敏性の実現において世界で最も信頼されているシステムであるSAFeを提供しています。Scaled Agileは、チームがより適切な業務のあり方を見いだすことを可能にする統合ソリューションを通じて、世界をリードする組織が顧客価値を見極めて提供し、新たな機会をつかみ、ビジネス成果を向上させるための方法を再定義しています。2万を超える企業および政府機関が、SAFeとScaled Agileのグローバルパートナーネットワークを利用してデジタルイノベーションを加速させ、目まぐるしく変化する市場での競争力を高めています。

SAFeウェブサイト: https://www.scaledagileframework.com/

Scaled Agileウェブサイト: https://www.scaledagile.com/jp/、https://scaledagile.com/

