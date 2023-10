[株式会社シルバコンパス]

株式会社シルバコンパス AI映像対話システムTalk Withクラウド版が完成。株式会社クオラスと共同で対話型エンタメ・サービスをローンチ



「新発見へ、トークで導く」をミッションにかかげ、AI映像対話システムTalk Withの開発・販売を手掛ける株式会社シルバコンパス(本社:静岡県浜松市、代表取締役:安田 晴彦、以下「シルバコンパス」)は、株式会社クオラス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 CEO 松下 幸生、以下「クオラス」)と共同でTalk Withクラウド版を活用した最新の対話型エンタテインメントサービスを開始いたします。





その第一弾として「Talk With Travis Japan」を発表いたします。CDアルバム購入ユーザーが、スマートフォンやパソコンを使用して、Travis Japanのメンバーとお話ができるサービスです。





国内初の試みとして、2023年12月20日にユニバーサルミュージック合同会社より発売予定のTravis Japan「Road to A」全形態に、期間限定の特典サービスとして付与されます。





Talk Withは、複数のAI技術と映像データを高速制御する技術を組み合わせてリアルな対話体験を実現するシステムです。映像や音声や会話に違和感がないため、タレントの価値を毀損せず、安心してご利用できる唯一のサービスです。(特許取得済)心が動くリアルなトークを是非ご体験ください。





Talk Withエンタメ・サービスは、広告やイベント、ファンクラブのサービスに広く展開していきます。対話型広告に関する複数の特許申請を行っており、順次サービスをリリースする予定です。タレント本人の映像がユーザーに語り掛け、相互に対話できるサービスは今までになく、大きな訴求力が期待できます。是非、ご活用ください。





株式会社シルバコンパスは2019年9月に設立し、2020年より「まるで目の前にいる人と話をしているような」自然な対話体験ができるAI映像対話システムの開発をスタートし、対話をメインとする対人業務支援を目的としたサービス「Talk With」を展開しております。





B to C向けのエンタテインメントサービスおよびヘルスケアサービスの販売展開を目指します。また、今後、教育分野、観光分野を中心に協業パートナーとの共同開発などを通して、様々なシステムの開発・販売を推進していきます。



■会社概要

株式会社シルバコンパス

設立:2019年9月

所在地:静岡県浜松市中区

代表者:代表取締役 安田 晴彦

資本金:2億8641万円(資本準備金等を含む)

事業内容:

AI映像対話システムを用いたエンタテインメントサービスの企画・開発・販売

AI映像対話システムを用いた高齢者向けヘルスケアサービスの企画・開発・販売

AI映像対話システムを用いた対人業務支援システムの企画・開発・販売、





