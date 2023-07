[株式会社recri]

2023年10月6日(金)~10月9日(月・祝)まで、東京・天王洲運河一帯にて開催



舞台・アート・映画のチケットが毎月届く”チケットのサブスク”recri(https://subscription.recri.jp/)を運営する株式会社recri(レクリ)(東京都港区、代表取締役:栗林嶺)は、国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」』へのブロンズスポンサーとしての参画を決定いたしました。

MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」(https://avex.jp/meetyourart/festival/)とは、MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会と東京都が、2023年10月6日(金)~10月9日(月・祝)まで、東京・天王洲運河一帯で開催する、国内最大級のアートとカルチャーの祭典です。アートエキシビジョン/アートフェア、船上で行われる音楽ライブ/トークセッション、全国からクラフトやエシカルに根ざした良質なマルシェが集結するマーケットエリアなど、アートとカルチャーを楽しめる4日間です。







スポンサー参画の経緯





MEET YOUR ART FESTIVALはアートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を超えてそれぞれのカルチャーの魅力に気付きを生み出すとともに、アートに対する新しい出会いや発見を設計することを目指す、領域横断型のアートフェスティバルです。昨年の開催では、3 日間で約3万人を動員しました。

株式会社recriは、「エンターテイメントの未来を拡げ、感性と刺激に溢れた世の中をつくる。」をミッションに掲げ、世の中と新しい作品との出会いの機会を創出すべく、チケットのサブスクrecriを運営しております。

両者の理念や目指している未来像が近く、相乗効果を発揮できると考えたため、この度スポンサーとしての参画を決定いたしました。MEET YOUR ART FESTIVALの成功と発展に寄与していきたいと考えています。



エンタメ&芸術のチケット定期便「recri」とは





[舞台・アート・映画]のオススメチケットをプロがセレクトし、必見の名作から話題の最新作まで、選りすぐりのチケットを毎月お届けする“チケットのサブスク”サービスです。(https://subscription.recri.jp/)毎月開催されている膨大な作品候補の中から、価値観や好みなどの会員ごとの特性を踏まえつつチケットをセレクト。「日時指定」や「複数人での登録」も可能なので、空いている時間の趣味や習慣としてお楽しみいただいております。アートを中心に気軽に芸術鑑賞をはじめる人向けのライトプラン(2,400円/月)、舞台を中心に幅広い芸術を鑑賞したい人向けのスタンダードプラン(7,900円/月)の2つの料金プランをご用意しています。



株式会社recriについて





株式会社recriは、「感性溢れる、刺激的な世の中を」をミッションに掲げ、エンタメや芸術をより身近なものにするための仕組みをつくる、エンタメスタートアップ企業です。テクノロジーとアイデアで業界と世の中を繋ぐ架け橋となり、両者の課題解決と発展に貢献していきます。



