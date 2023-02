[株式会社FoR]

美容コスメ領域を中心に、複数ジャンルで領域特化型のメディアプラットフォームを運営する株式会社FoR(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋知暉)は、ウォンテッドリー株式会社の「Wantedly BEST Teams 2022」において、約41,000社の中からBEST100社に選出されたことをお知らせいたします。













Wantedly Best Teams AWARD とは





「Wantedly Best Teams AWARD」は、Wantedlyにおいて、募集へのエントリー数に加え、

ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進している企業に贈られる賞。





▼BEST TEAM 100ノミネート企業一覧

https://fuze.wantedly.com/?utm_source=mail&utm_campaign=20221031-a









株式会社FoRについて









化粧品(コスメ・スキンケア)や美容医療などの「美容」、暮らし・生活などの「ライフスタイル」、その他「ヘルスケア」や「エンタメ」など幅広いジャンルで領域特化型のメディアサービスを展開。

独自システムによる、機械学習の学習効率を高めた精度の高いユーザーとコンテンツのマッチングをすることで、Web広告を活用したメディアにおける集客を強みにしつつ、ユーザー口コミ・サイト内検索機能・独自のアルゴリズムを生かしたサジェスト機能などの開発にも着手。

ユーザーニーズを起点にした各領域で使われることが当たり前になるような「次世代のメディアプラットフォーム」をつくることをビジョンに掲げる、創業6期目のベンチャー企業。



■表彰・掲載実績

・株式会社FoR|2023年度『ベストベンチャー100』に選出

https://f-o-r.co.jp/359



・株式会社FoR|KEYPLAYERS が選ぶ「未来を創るスタートアップ100」に選出

https://f-o-r.co.jp/245



・株式会社FoR|アクセストレードアワード2022「EC部門」を受賞

https://f-o-r.co.jp/336



■会社概要

社 名 株式会社FoR/FoR INC.

所在地 東京都渋谷区円山町20番1号 新大宗道玄坂上ビル4階

代表者 代表取締役CEO 高橋知暉

URL https://f-o-r.co.jp

事業内容 メディアプラットフォーム事業

ONEcosme https://onecosme.jp

WeChoice https://we-choice.com

Garnet https://garnet-clinic.com

ピッタメ https://pittame.com

YOURDRIVER https://yourdriver.jp

SlimMagazine https://slimmagazine.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-10:46)