[タイムワープ株式会社]

さつまいもにそっくりでキュートなパンを求めて連日殺到!人気商品「スイートポテトブレッド」をリッチスタイルにアレンジした紫芋づくしの「おとなのスイートポテトブレッド」と、「焼き芋ブリュレ」が仲間入り!



タイムワープ株式会社(代表取締役:清野雅大)が手掛ける、 “食という芸術”を体験できるマーケットをコンセプトとした「&PAN MARKET and BAKERY」(読み:アンドパン マーケットアンドベーカリー https://www.andpan.jp)。ベーカリーでの販売開始以来、連日完売するほどの人気を誇る「スイートポテトブレッド」をリッチスタイルにバージョンアップさせた、紫芋を使用した「おとなのスイートポテトブレッド」が10月1日(日)から新たに登場します。

さらに新商品「焼き芋ブリュレ」も加わり、10月はさつまいもづくしとなります。10月11日(水)からPOP UP SHOPとして出店する大丸札幌店催事でも販売いたします。“さつまいもの日”にあわせて、お楽しみください。









■新商品:「おとなのスイートポテトブレッド」生クリームを加えたリッチスタイル&「紫芋」づくし!



新商品の「おとなのスイートポテトブレッド」は、香り高いグラスフェッドバターや濃厚な江別産の卵、道産小麦の「キタノカオリ」と「春よ恋」をブレンドして使用するパン生地は、バターと卵とのバランスを考慮して加水率も調整し、スイートポテトブレッドのために研究を重ねて開発。「紫芋」を一度焼き芋にして、バターや生クリーム、ラム酒などを加えて作り上げる自家製スイートポテトは紫芋の甘味をいかし、生クリームのコクが味わえる仕上がりに。パン生地には紫芋のパウダーが練り込まれ、うっすら紫色に染まり、最後に紫芋のパウダーをまぶした紫芋づくし。さつまいもそのもののキュートな仕上がりに満足度MAX。

◎商品名:おとなのスイートポテトブレッド ◎店頭価格:350円(税込) ◎内容量:100g



■連日完売!幅広い年齢層から圧倒的支持を受けている「スイートポテトブレッド」





8月に販売開始以来、定番人気商品のクロワッサンと肩を並べるほどの人気ぶりで、午後早めの時間帯には売り切れてしまうほど当店シェフ小澤唯治が手がけるベーカリーの新たな名物になりつつあります。こちらは、しっとり&ねっとりが特徴の「紅はるか」を使用し、シナモンがアクセントとなったスタイル。そのままでももちろん、冷やして食べると甘味が増して違った味わいに変化もお楽しみいただけます。リッチテイストの「おとなのスイートポテトブレッド」との食べ比べもぜひオススメです。

◎商品名:スイートポテトブレッド ◎店頭価格:320円(税込) ◎内容量:100g





■新商品:「焼き芋ブリュレ」アマレットの香り立つ&PAN仕立ての焼き芋ブリュレ





焼き芋を半分にカットし、中をくり抜いて自家製の濃厚クリームを詰め、ブリュレ風に仕上げました。クレームパティシエールとバニラ、トンカ豆、さらにアーモンドのような香りが特徴のアマレットなどを合わせた風味豊かな焼き芋ブリュレはやみつきになること間違いなし。

◎商品名:焼き芋ブリュレ ◎店頭価格:100gあたり380円(税込)

◎内容量:約150g





■10月11日(水)からは大丸札幌店でPOP UP出店!

新商品の「おとなのスイートポテトブレッド」や「焼き芋ブリュレ」、「スイートポテトブレッド」は、大丸札幌店のPOP UP SHOPでもお買い求めいただけます。そのほか、店舗でも人気の高い「4種チーズのブリュレキッシュ」や数種類のサンドイッチなども揃えてお待ちしております。

<出店情報>:

日時:2023年10月11日(水)~17日(火)

場所:大丸札幌店 地下催事場







■SHOP情報



&PAN MARKET and MARKET (アンドパン)

住所:北海道札幌市豊平区月寒西4条5丁目2-10 NORDESTA PARKMOON1階

営業時間:8:00~19:00(18:30LO)カフェスペース

9:00~18:00 ベーカリー・デリカテッセン(商品がなくなり次第終了)

※毎週水曜日定休+毎月2回不定休

座席:店内38席・テラス14席

Instagram: @andpan_hokkaido / ONLINE STORE:http://store.andpan.jp



