12月18日(日)車好きの為のミーティングとあわせて、誰でもが車に触れて楽しめるトークショーやカート大会、カーフォトスポット等の催しを企画開催



有限会社エム・オリドプロジェクト(神奈川県横浜市、代表 織戸学)と、カーライフプロダクション「オートエイジ」を展開する株式会社ツクルマ(神奈川県横浜市、代表 雨宮英俊) は、イオンモール木更津の協力の元、新たに自分達が車を楽しみながら、モールを訪れる一般の人にも車やモータースポーツと触れ合い、安全意識を高め、楽しみ、知ってもらうことを目的としたイベント「カーニバル(Car二バル)」を企画開催致します。併せて一部駐車場を専有したミーティングエリアにて、イベントを共に盛り上げてくださるミーティング参加車両及び参加クラブ、出展企業等の募集をいたします。











自他共に認める車好き、今も現役で走り続けるレーシングドライバー MAX ORIDO こと

織戸学と共に「オリドパラダイス」と称し、ここ数年続けてきたクルマ好きのクルマ好きによる遊び場づくり。

定期的に「愛車を囲み自由にディスカッションできる場所」や「車で走るこを安心安全に楽しめる場所」としてイベントを各地で開催してきました。



新たなチャレンジとして、一般の方にも車の楽しみ方やモータースポーツの楽しさを届けるべく、どなたでも見学することができるトークショーや車両展示等を配したイベント「カーニバル(Car二バル)」(以下カーニバル)を企画。イオンモール木更津の協力により、12月18日(日)に初開催となります。



一部駐車場をクローズして行うミーティングイベントでは、本イベントの発起人でもある、SUPER GT SUBARU BRZ をドライブするレーシングドライバーの井口卓人選手と織戸学によるジョイント企画、86/BRZ ミーティングを開催。二人の愛車も展示され、TOYOTA GR の協力により、カーフォトスポットも設置予定です。

その他、ミーティングエリアでは、様々な車愛好家が集うサークルやオーナーズクラブの集いや、企業向けの展示ブース、デモカー展示も行います。参加者や見学者の投票によるショーカー愛車自慢コンテンストを実施。

ミーティングエリアは、椅子等を出してクルマ談義も可能、撮影や、短時間のエンジン始動も可能となり、1日、仲間とクルマ談義が楽しめます(ミーティング車両参加は1台 3,000円、事前登録が必須)





また、イオンモール来館者の方含めてどなたでも見学できる、モールのライブステージでは、SUPER GT の RACING PROJECT BANDOH 坂東正敬監督を MC に迎え、織戸選手や井口選手と、モータースポーツから様々なクルマの話をトークショーとしてお届けします。イオンモール店舗入り口各所には、GTマシンを筆頭に、デモカーやショーカーの車両を展示します。誰でも車と一緒に撮影ができるフォトスポットも用意し、イオン来館者の皆さんが車と触れ合い、楽しんで頂ける機会を、準備をしております。更に併設のカート場ハーーサーキットでは、織戸選手や井口選手が走るカート大会も開催いたします。(カート大会へ参加は事前登録が必要です)







車やモータースポーツに触れてみたい方!

12月18日は是非、イオンモール木更津へお越しください。



大人から子供まで楽しめる車づくしの1日。見学は無料です。



また、この新たなイベント「カーニバル」の開催にあたり、各募集を行っております。

是非、ご参加、ご協力のほどお待ちしております。



★参加募集・協力募集★

■ ミーティングエリア参加車、愛車自慢コンテスト参加車

※車種、ジャンルは問いません

※参加申込みはスマートフォンアプリ マイガレージより



■ ミーティングエリア 参加オーナーズクラブ、車サークル

※車種、ジャンルは問いません

※団体一括申込み可能、お問い合わせください



■ 企業ブース出展・デモカー展示

※企業様のユーザーミーティングも可能です



■ 参加者・見学者向け 抽選会景品

※ブランドや商品情報をWEBや当日ご紹介させて頂きます



■ 参加メディア、インフルエンサー、YouTuber、他

※当日取材、参加頂ける皆様を募集しております

※ドライバーコラボ撮影も相談させて頂きます。



■ 参加イベントサポーター

※当日イベントをサポート頂ける車好きの方





★イベント概要★

【開催日時】2022年12月18日(日) 10:00 ~ 16:00

【開催場所】イオンモール木更津 〒292-0835 千葉県木更津市築地1-4

【主催】オリドパラダイス

【運営】カーライフプロダクション - オートエイジ



【参加ドライバー】

・レーシングドライバー 織戸学

・レーシングドライバー 井口卓人

・インフルエンサー 織戸茉彩

【ステージMC】

・RACING PROJECT BANDOH チーム監督 坂東正敬



【ミーティングエリアイベント】

■駐車場 Gエリア 専有

※撮影、椅子置、談笑、エンジン始動可 エリア

■ミーティング参加費 3,000円(1台) ※事前登録必須

・86/BRZオーナーズミーティング By 織戸学&井口卓人

・女性オーナーインタビュー by 織戸茉彩

・ショーカー愛車自慢コンテスト

・車関連サークル、オーナーズクラブミーティング

■エリア内 イベント

・企業ブース展示・デモカー展示

・カーフォトスポット

・前止め選手権

・YOUTUBE公開収録

・キッズ向けバギー体験

・抽選会



【イオンモールイベント】無料

・ライブステージ トークショー

・GTマシン展示(写真撮影可)

・イオンモール各所車両展示

・カート大会 by ハーバーサーキット

※カート大会の参加は締め切りました

・愛車自慢コンテスト投票

※ミーティングエリアも車両見学は無料です



【協力】

・イオンモール木更津

・株式会社IDOM(HUNT)

・ハーバーサーキット木更津

・RACING PROJECT BANDOH

・TOYOTA GAZOO Racing

・タクティプロジェクト

・CARTUNE (カーチューン)



★イベントURL★

https://autoage.jp/event/oripara_8bcarnival



【本件に関するお問合せ先 】

カーライフプロダクション オートエイジ

メールアドレス:info@autoage.jp

株式会社ツクルマ



