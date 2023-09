[株式会社Side-Bクリエーションズ]

「土岐麻子 THE STANDARDS 2023 meets Cassette Store Day」10/20(金)丸の内コットンクラブで開催







2013年に英国でスタートしたカセット文化を盛り上げるイベントが来たる2023年10月第3週に『CASSETTE STORE DAY x CASSETTE WEEK 2023』として開催される。そのオフィシャルミューズに、シティポップの現代の歌い手とも言われる土岐麻子の就任が決定!



メインビジュアルは、海外にもその名を知られているカセットテープ専門店 waltz (東京・中目黒)にて、アナログ愛好家で写真家の平間至氏によって撮影された。



また、『CASSETTE STORE DAY x CASSETTE WEEK 2023』開催期間中の10月20日 (金)、コットンクラブ(東京・丸の内)にて「土岐麻子 THE STANDARDS 2023 meets Cassette Store Day」としてコラボレーションしたライブが開催される。カセット文化の更なる盛り上がりが期待出来る展開となっており、開演前にはオリジナルのカセットデッキを使用したDJパフォーマンスや、会場ロビーにはカセット関連アイテムの展示や販売も予定されている。



土岐麻子 THE STANDARDS 2023 meets Cassette Store Day

会場:COTTON CLUB

日時:2023年10月20日(金)

[1st.show] open 5:00 pm / start 6:00 pm

[2nd.show] open 7:30 pm / start 8:30 pm



料金(全席指定・税込)

・テーブル席 : 6,500円

・ボックスシート・センター (2名席) : 9,000円

・ボックスシート・サイド (2名席) : 8,000円

・ボックスシート・ペア (2名席) : 8,500円

・ペア・シート (2名席) : 7,500円

※料金は1名様あたりの金額となります



公演詳細・予約受付:

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/asako-toki/

<MEMBER>

土岐麻子 (vo)

ハタヤテツヤ (p)

田中邦和 (sax)



*『CASSETTE STORE DAY x CASSETTE WEEK 2023』の告知用画像・メインビジュアル一式は下記よりダウンロードいただけます

https://www.dropbox.com/sh/fus6xybledin22c/AAAG9DKCt45WTsu5_VNGyUv5a?dl=0



