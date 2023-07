[株式会社 The Guest House Japan]

水捌けの良い11面のクレーコート、ラウンジを備えたクラブハウスに広い芝生。まるで海外リゾートのような北軽井沢テニス倶楽部で思いきりテニスを楽しみませんか?



軽井沢と草津の間に位置する、夏も比較的涼しい自然あふれる北軽井沢。この地に水捌けの良いクレーコート11面を有する「北軽井沢テニス倶楽部」がオープン。





株式会社 The Guest House Japanは、自然あふれる北軽井沢にて「北軽井沢テニス倶楽部」をオープンいたしました。



北軽井沢テニス倶楽部は、2万平米を超える敷地に水捌けの良いクレーコート11面、広い芝生ゾーンとラウンジ・更衣室・シャワー・ウォシュレットトイレが完備されたクラブハウスを有するテニスクラブです。



一年の平均気温が22度と夏でも涼しい北軽井沢は、雄大な浅間山の麓、軽井沢と草津の間に位置する標高約1,100mにある自然あふれる町です。この涼しい気候と高い標高は、夏季における技術の習得、心肺機能の向上など、トレーニングにも最適なため、テニス合宿やヨガなどにもお勧めです。



北軽井沢テニス倶楽部をご利用の方には、事前の申し込みで「テニス&バーベキュー」も。ご家族、ご友人、合宿やチームビルディングでご利用の方に最適です。



クラブのアイコンとも言えるレトロなクラブハウスには、無線LANを完備したラウンジも。北軽井沢テニス倶楽部でテニスをされる方はもちろん、自然に囲まれた環境でお仕事をしたい方、北軽井沢にあるゲストハウスジャパンが運営する宿泊施設に滞在されている方も、リラックススペースとして、またワーケーションステーションとしてご利用いただけます。





またエリア内には宿泊施設をオープン予定。テニス合宿、自然を満喫したいご家族やご友人での滞在、プライベートコート付きコテージなど、今後に注目です。



ありのままの自然が多く残る北軽井沢には、ゲストハウスジャパンが運営する広い庭が自慢の貸切コテージ「ゲストハウスジャパン北軽井沢」とプライベート温泉付き貸切コテージ「ゲストハウスジャパン浅間湯本」をはじめ、多くのペットと入れるカフェやレストラン、美味しい高原野菜の直売所があり、雄大な浅間山と晴れた夜の満天の星空など、ご家族、ご友人と十分に心と身体を癒せる素敵な町です。



「北軽井沢テニス倶楽部」はそんな自然豊かな浅間山の麓で、ココロオドル非日常を提供します。



■ホームページ: https://www.kitakaruizawatennisclub.com



■施設情報

施設名:北軽井沢テニス倶楽部

所在地:群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1988

交通:[車] 東京方面より関越自動車道から上信越自動車道へ 「碓氷軽井沢IC」から車で約40分

[電車] JR北陸新幹線「軽井沢駅」下車 レンタカー、バスで約30分

運営会社:株式会社 The Guest House Japan

HP:https://www.theguesthousejapan.com/ja/

Instagram:https://www.instagram.com/the_guest_house_japan_resort



■株式会社 The Guest House Japanについて

元外資系エアラインのマーケティングスタッフらで創業。長野県白馬村にあるロッジ「ゲストハウスジャパン白馬」は運営2年目で世界最大級のオンライン旅行会社で10点満点中9.6という高評価を受け、5年目の2023年は9.8。トラベラーズレビューアワードを連続受賞中。現在も白馬村の多くの宿泊施設の中でトップクラスの評価を得ている。その他、貸切コテージの概念を超えた宿泊施設「ゲストハウスジャパン北軽井沢」、「ゲストハウスジャパン浅間湯本」、「ゲストハウスジャパン西伊豆」を運営し、高評価を得ている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-10:46)