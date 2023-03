[株式会社インフィニコ]

~DHCP/RADIUS/SYSLOGのミドルレンジモデル製品として提供するNetRegio2シリーズにCLI、WebAPI機能を実装したNetRegio2 Aシリーズとして生まれ変わります~



Made in Japanの高品質、拠点間冗長をはじめとする独自開発の高機能でご好評を頂いておりますインフィニコ社製のDHCP/RADIUS/SYSLOG専用アプライアンスサーバNetRegio2シリーズが、更なる機能向上を実現したNetRegio2Aシリーズとしてリニューアルします。

各製品の機能はそのままに、ハードウェア性能がパワーアップしたNetRegio2Aシリーズは、冗長ペアはじめ現行製品NetRegio2シリーズとの混在環境でも利用可能なため、現行製品をご利用中のお客様にも安心して導入頂けます。





<NetRegio2Aシリーズの特徴>



NEW DHCP製品は配布IPアドレス数7,500、10,000モデルを新たにリリース

NEW 新たにCLI、WebAPIに対応(DHCP、DefRADのみ)

NEW LANインターフェースを100M/10Mから1G/100M/10Mへ拡張

異拠点間での冗長機能を標準装備、BCPやDR対策の要望に対応

Made in JAPANの高い信頼性を基に、製品機能/運用管理/セキュリティが充実

現行製品NetRegio2シリーズとのソフトウェア完全互換(バックアップデータは相互にリストア・利用可能)

冗長ペアとして現行販売製品との混在環境でも動作を保証







一部製品についてメーカ希望小売価格をご用意の上、販売開始いたします。

【製品ラインナップ】

■DHCP製品







■RADIUS製品









■SYSLOG製品









【販売開始時期】

現行製品在庫終了次第順次出荷開始

※SYSLOG製品は、当面NetRegio2 GAZERの販売を継続します。



【販売目標】

全シリーズ合計2,000台/年間



