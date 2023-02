[公益財団法人大阪産業局]

今年は「国際人材の活用」をテーマに、国内外で活躍する多数のパネラーが登壇



関西の女性起業家を支援する、女性起業家応援プロジェクト(主催:公益財団法人大阪産業局)は、3月8日(水)の国際女性デーに向けて、ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪)との共催によるイベント「WHAT SHE SAID(ワット シー セッド)」を2023年3月5日(日)に開催します。

昨年に引き続き2回目の実施となる今回は、「女性のエンパワーメントと国際人材の活用」をメインテーマに掲げます。国内外で活躍するゲストスピーカーをお招きする他、海外で働いた経験のある日本人女性や日本で働いている外国人女性を交え、様々な業界で人材確保が課題となっている今だからこそ、女性と国際人材の活用について意見交換を行います。











オープニングメッセージは在大阪・神戸米国総領事館の総領事リチャード・メイ・ジュニア氏

ゲストスピーカーには「Forbes JAPAN」の2021年度「今年の顔 100人」に選出された平原依文さんも登壇!



イベントの冒頭には、各国での駐在経験のある在大阪・神戸米国総領事館の総領事を務めるリチャード・メイ・ジュニアさんよりオープニングメッセージをいただきます。さらにゲストスピーカーには、海外経験も豊富で「Forbes JAPAN」の2021年度「今年の顔 100人」にも選出された社会起業家の平原依文さんを迎え、「世界から見た日本のDiversity」をテーマに講演いただきます。その後、「女性のエンパワーメントと国際人材の活用」をトピックとし、海外で働いた経験のある日本人女性や外資系企業で働く女性、日本で働いている外国人女性を交えて闊達なディスカッションを行います。



また今年はトークイベント後に交流会も実施します。ダイバーシティ経営に関心のある企業の方々や女性起業家、さらに日本で仕事を探している外国人人材が自由に交流し、様々なコネクションが繋がるような機会を提供します。このイベントをきっかけに、女性および国際人材活用がより活性化し、大阪・関西万博に向けて大阪経済の更なる発展に貢献できることを願っています。



大阪・関西万博に向け、W大阪と共催する2回目の国際女性デーイベント



女性起業家応援プロジェクトでは毎年3月8日の国際女性デーに、プロジェクトの集大成として、グローバルなイベントを開催しています。

サービス基盤のひとつに「Show Heart(多様性を認め合う)」を掲げ、対お客様のみならず従業員間においても、ジェンダー、国籍、文化、そしてバックグラウンドを互いに尊重する文化を有し、世界で60か所以上の国と地域に展開するW大阪とは、かねてよりSDGsの達成に向けて積極的な活動を行ってきた共通点があり、昨年よりイベントを共催しています。大阪産業局とW大阪は、2025年の大阪・関西万博に向けて一人ひとりのエンパワーメントを高め、「誰ひとり取り残さない社会」の実現のために様々な取り組みを行っていきます。









「WHAT SHE SAID(ワット シー セッド) 2023」 概要



開催日:2023年3月5日(日)

開催時間:14:00~15:30

13:30~ 受付開始

14:00~ トークイベント「WHAT SHE SAID」

15:30~16:30 交流会(自由参加)

※コーヒー&クッキー付き

会場:W大阪 2F 宴会場「Great Room」

参加費:無料

※会場参加チケットを持たれている方のみの入場となります

申込方法:

Peatixよりお申込みください。

▶https://whatshesaid2023.peatix.com/

イベント詳細はこちら:

▶https://discovermyself.jp/w-osaka_2022/

定員: 先着80名様

主催: 女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク運営事務局(公益財団法人大阪産業局)、W 大阪

共催:経済産業省近畿経済産業局

後援:在大阪・神戸米国総領事館



◆内容◆

開会挨拶

W大阪 総支配人 近藤 豪

オープニング

在大阪・神戸米国総領事館 総領事 リチャード・メイ・ジュニア

ゲストスピーチ

HI合同会社代表 平原依文

テーマ 「世界から見た日本のDiversity」

パネルディスカッション

エスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社 CMO平山景子

JWマリオット・ホテル奈良 人材開発部 部長 兼

マリオット・インターナショナル ウーマンアンバサダーネットワークジャパン メンバー 住友桂花

W大阪 副総支配人 兼

マリオット・インターナショナル ウーマンアンバサダーネットワークジャパン 代表 横山絵理子

テーマ 「女性のエンパワーメントと国際人材の活用」

閉会挨拶

公益財団法人 大阪産業局 フェロー/総合プロデューサー 井本 達也

※上記、敬称略。会場内キッズフレンドリー(お子様もご来場可能です)









登壇者について



平原 依文(HI合同会社 代表)

青年版ダボス会議 One Young World:日本代表、教育未来創造会議(内閣官房):構成員、株式会社Fun Group:Chief Sustainability Officer

小学2年生から単身で中国、カナダ、メキシコ、スペインに留学。東日本大震災をきっかけに帰国し、早稲田大学国際教養学部に入学。新卒でジョンソン・エンド・ジョンソンに入社し、デジタルマーケティングを担当。その後、組織開発コンサルへ転職し、CMOとしてマーケティングを牽引しながら、広報とブランドコンサルティングを推進。「地球を一つの学校にする」をミッションに掲げるWORLD ROADを設立し、世界中の人々がお互いから学び合える教育事業を立ち上げる。2022年には自身の夢である「社会の境界線を溶かす」を実現するために、HI合同会社を設立。SDGs x 教育を軸に、国内外の企業や、個人に対して、一人ひとりが自分の軸を通じて輝ける、持続可能な社会のあり方やビジネスモデルを追求する。Forbes JAPAN 2021年度「今年の顔 100人」に選出。



平山 景子(エスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社 CMO)

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、NTTドコモにてiモードの国際展開等に従事した後、カーネギーメロン大学にて経営学修士号を取得。Amazon Japan にて、モバイルコマースの立ち上げ、企画・開発に携わる。2007年 Googleに入社し、サーチ、モバイル、Chrome、YouTubeなどのコンシューマー向けマーケティングやWomenwill、Innovation Japan 等のソーシャル活動にも従事。2018年よりUber Japan にて、Uber Eats 及び Rides ビジネスのマーケティングを統括。2021年よりウォルト・ディズニー・ジャパンにてマーケティング及びフランチャイズマネージメントチームを統括。2023年1月よりユーザーのお金の新習慣をサポートするアプリ「Habitto」を運営するエスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社のCMOを務める。



住友桂花(JWマリオット・ホテル奈良 人材開発部 部長)

大阪・堺市出身。3人の子ども(長男19歳、次男17歳、長女15歳)を育てるワーキングマザー。大学時代から独学で学んだという堪能な英語を活かして、航空会社などに従事した後、人事の分野に携わり15年のキャリアを持つ。現在は、JWマリオット・ホテル奈良の人事部長として、様々な国籍の人材の雇用に力を入れている傍ら、マリオット・インターナショナルグループのホテルに託児所を導入するため、日々奔走している。



横山 絵理子(W大阪 副総支配人)

日本生まれながらも海外生活が長く、国際的な感覚の持ち主。これまで海外のホテル業界を中心に従事していたが、W大阪開業に向けて帰国。日本で仕事に就くのはW大阪が初めてとなる。W大阪同様、自身もダイバーシティを重んじており、チーム編成は男女、年齢、国籍などが偏らぬように心がけている。これまで経験を重ねてきた営業、ブランド、マーケティングに加え、自身のライフワークとしてCSRを掲げる。社内プロジェクトのリーダーとして、W大阪のCSR活動をエネルギッシュに牽引している。



W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と24時間眠らない街の文化の下に誕生以来、およそ20年に渡り、ホスピタリティシーンでセンセーションを巻き起こし、そのあり方を再定義してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在60軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”(Whenever/Whatever)に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。



公益財団法人大阪産業局について

2019年4月、公益財団法人大阪産業振興機構と公益財団法人大阪市都市型産業振興センターの合併により、公益財団法人大阪産業局が設立。大阪経済の発展をめざし、大阪の中小企業などの経営力強化や創業支援などの事業を通じて健全な事業創出や育成を図り、活力ある大阪経済の発展に寄与することを目的にしています。大阪産業局では、近畿経済産業局と連携し「女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク事業」を9年前から実施しており、女性ならではの社会的背景も考慮しながら、女性起業家の支援、新事業の創出、スケールアップにつながる数多くのイベントやセミナーなどシームレスな起業支援環境の構築・強化に取り組んでいます。



女性起業家応援プロジェクトについて

公益財団法人大阪産業局が実施する、近畿2府5県の女性を対象にした女性起業家応援プロジェクト「DISCOVER MYSELF」。 今年で9年目を迎え、これまでのべ10,000人を超える起業家(起業準備含む)の女性たちと出会い、共に学んできました。 ここから生まれた事業は、日経ウーマンオブザイヤー大賞や、経済産業大臣賞などたくさんの評価をいただき、日本を代表して活躍する起業家を輩出しています。私たちが応援するのは社長ではなく、「起業家」。 【なぜあなたがやるのか】を徹底的に問い、自分の大切な人や社会のためにビジネスを使って貢献する女性をスケールアップさせていきます。 女性起業家がビジネスプランを発表し、それを大企業が応援しビジネスをスケールさせるためのきっかけとなるイベント「LED関西 powered by 大阪信用金庫」や、これから起業する女性を対象としたブラッシュアップやワークショップを提供するアクセラレータープログラム「DOORS」と、これまで輩出された過去のファイナリスト(アンバサダー)の成長を加速させるためのアクセラレータープログラム「PATRON powered by タカラベルモント」を提供しています。他にも女性起業家と、彼女たちを応援する民間企業のコミュニティサイト「SHIP」、女性起業家たちの”仕事”だけでなく”人となり”や”生き方”、サポーター企業と共に取り組んできたストーリーを紹介するメディア「STORY」の運営も行います。すべてのプロジェクトは、近畿経済産局と共に推進し、120社を超えるサポーター企業・パートナー団体の協力のもと、関西の女性起業家を日本へ、世界へスケールアップさせていきます。

公式サイト:https://discovermyself.jp



メディアの方へ

イベントの取材(撮影可)をお受けします。ぜひご取材いただければと思います。



問い合わせ先

公益財団法人大阪産業局

女性起業家応援プロジェクト&ネットワーク運営事務局

フェロー/総合プロデューサー 井本達也

Administrator 松本 明弥香

TEL: 06-6271-0279 / E-mail: info@discovermyself.jp



W大阪

マーケティング&コミュニケーションズディレクター 渡邊 綾子

マーケティング&コミュニケーションズマネージャー 小笹 朋美

PRコーディネーター 橋野 茜

TEL: 06-6484-5676

E-mail: Ayako.Watanabe@whotels.com / Tomomi.Ozasa@whotels.com / Akane.Hashino@whotels.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-17:40)