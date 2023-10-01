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ENtrance社と中部国際空港ら5団体、上海UTEに合同出展が決定

［ENtrance株式会社］

～10月10日まで5枠限定PR枠を募集～

「人と人と地域の新しい出会いを創出する」をミッションに掲げ、パーソナライズ旅行サービス「Tabeee」を運営しているENtrance株式会社（(東京都新宿区、代表取締役：王璇、以下ENtrance）は、コロナが明けて、中国インバウンド市場向け「訪日プライベートツアー」の販売を強化とするために、中国最大級国際旅行博「UTEグローバル旅行商談会（UTE環球旅行展覧会）2023上海」（以下UTE上海2023）に合同で出展することを決定いたしました。



中国出展の目的


「UTE上海2023」の合同出展には、一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会の後援により、ENtrance社に加え、中部国際空港、香川県など計5団体が参加します。「日本深度遊 『日本を深く知って巡る』」をテーマに、まだ知られてない地域の魅力や新しいツアー商品など中国の旅行会社にアピールする機会として活用していきます。

そのほか、中国現地までは行けないけど旅行会社にアピールしたい日本側の観光事業者向けに、ENtranceブースでのPR枠の参加募集も同時に開始します。

UTE上海2023概要


UTE上海2023は、中国と他国の旅行会社がホテル、リゾート、研修、OTA、レンタカー、ホテル予約、航空券、ビザ、保険などに関するビジネスマッチング機会を提供する中国最大級の国際旅行商談会です。2023年春の開催実績では、約220団体の出展者と2,100団体のバイヤーが参加し、多くのビジネスチャンスが生まれました。

　　・大会名称：UTEグローバル旅行商談会（UTE環球旅行展覧会）上海2023
　　・開催日時：2023年10月19日（木） 09:00-17:00
　　・開催場所：ホテルプルマン上海 サウス 3階 宴会場
　　・大会主催：UTE環球旅行展覧会実行委員会
　　・日本後援：一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会

期間限定PR枠募集概要


中国現地までは行けないけど、中国現地の旅行会社にアピールしたい日本の観光事業者向けに、ENtranceブースでPR枠の参加募集も開始しました。
詳しくは、ENtrance事務局（sales-cs@entrance-co.com）までお問い合わせください


　　・募集対象：日本国内観光事業者（企業、自治体、DMO等を含む）
　　・募集期間：2023年10月1日（日）～2023年10月10日（火）
　　・宣伝対象：UTE上海2023ご来場の中国現地旅行会社
　　・参加費用：2.4万円（税込）～3万円（税込）
　　・参加方法：5枠限定｜先着順募集締切｜指定仕様あり

会社概要


会社名 ：ENtrance株式会社
代表者 ：王璇
所在地 ：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE
事業内容 ：国内・インバウンド旅行事業｜地域創生コンサルティング事業｜MICE事業
登録番号：東京都知事登録旅行業第2-8274号

HP：https://tabeee.entrance-co.com/tabeee-beta2/

【本件に関するお問合せ先】


ENtrance株式会社 地域連携担当
Email：sales-cs@entrance-co.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/01-13:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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