[一般財団法人ピースコミュニケーション財団]

2023年3月19日、東京都・有明のSMALL WORLDS TOKYOにて、「第3回国連を支える世界こども未来会議(‘’The Children’s Conference of the Future in support of the United Nations‘’)」が実施される。今年で3回目を迎える本会議は、今年2月に国連の認証も得て初めての開催となる。







本会議は、2019 年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートし、現在は、内閣府・外務省・東京都に後援、国連に認証をいただき、展開している。SDGsを軸として平和で豊かな世界について表現し、語り合う”ピースコミュニケーションの場‘’である本会議は、毎年グローバルな視点から英語と日本語の2か国語で実施。









2022年度には本会議国内展開をスタートし、豊島区、浜松市、大阪で実施。国内でもさらなるを見せており、グローバルな教育に熱心な自治体による開催が増加、2023年度には国内外での開催も予定されている。





※今年は約60名13か国のこどもが参加予定。



♦SDGsピースコミュニケーションプロジェクトについて



未来のこども達のために幅広い業界で活躍中の有識者や企業・団体が連携し、SDGsのテーマに基づきネットワークや情報を共有して、コミュニケーション本来の力を駆使して平和な社会づくりを積極的にチャレンジするアクション&オピニオン参加型プロジェクト。



https://www.tokyoheadline.com/532455/



◆開催概要



第3回国連を支える世界こども未来会議(‘’The Children’s Conference of the Future in support of the United Nations‘’)



テーマ:「SDGゴール16.平和と公正をすべての人に~平和な世界をつくるためには~」

日時:2023年3月19日(日)13時~

会場: SMALL WORLDS TOKYO

司会 :Chigusa(ラジオ・パーソナリティー) 、堀 潤(ジャーナリスト)

出演者:ナターシャ・グジー(歌手・バンドゥーラ奏者)、天道清貴(シンガーソングライター)

スペシャルコミュニケーションサポーター:

若林理紗(株式会社オウルズコンサルティンググループ コンサルタント/ソーシャルPRスペシャリスト、Deloitte Digital Collaborator)、佐伯康考(静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科准教授、大阪大学大学院招へい准教授)

主催:一般財団法人ピースコミュニケーション財団、BEYOND 2020 NEXT FORUM実行委員会

後援:内閣府、外務省 、東京都

協賛:日本電信電話株式会社、株式会社フォーシーズ、株式会社HIROTSUバイオサイエンス、株式会社オープンハウスグループ、 株式会社ロイヤリティマーケティング、株式会社スノーピーク、株式会社JPF、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社



協力:株式会社 SMALL WORLDS、株式会社LDH JAPAN、駐日各国大使館、早稲田大学グローバル科学知融合研究所、Beyond 2020 Next Project、大阪大学大学院国際公共政策研究科ESGインテグレーション研究教育センター



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-19:40)