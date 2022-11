[株式会社スクウェア・エニックス]

松山さん「次は15分ノーカットで共演したい」に山崎さん恐怖!? 豪華キャンペーンも開催!



株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区新宿、代表取締役社長:松田洋祐)は、「サガ」シリーズ完全新作である好評配信中のスマートフォン向けRPG『ロマンシング サガ リ・ユニバース』がリリースから4周年を迎えることを記念して、“ロマサガ”シリーズ、および本ゲームの大ファンでもある俳優・松山ケンイチさんと、「サガ」シリーズファンから長年愛されている楽曲「メヌエット」(※2005年に発売された『ロマンシング サガ -ミンストレルソング-』のテーマ曲)を歌唱された山崎まさよしさんと、お笑い芸人のペンギンズ ノブオさんを起用した TVCM『4周年はミンサガ祭篇』を2022年11月27日(日)から全国(一部地域除く)にて放映いたします。

また、CM公開に先駆けて、ゲーム内では本日より4周年を記念した豪華なキャンペーンを開催いたします。







初共演の二人が手を取り合うシーンに注目!松山さん、「山崎さんに助けてもらいました」



本CMは、ゲーム中にも登場するバンガードの広場で、「ロマンシング サガ リ・ユニバース」(以下ロマサガRS)の新主人公・リアムに扮した松山さんが、ギターを演奏している「ロマンシング サガ -ミンストレルソング-」(以下ミンサガ)の吟遊詩人の装いをした山崎さんを誘い、ともに4周年のお祝い、そして「ミンサガ」とのコラボレーションを盛り上げる内容になっています。CMの最後には、3.5周年記念CMに出演いただいた吟遊詩人の弟分役のノブオさんが登場し、キャンペーン期間中にもらえる豪華報酬(45,000ジュエル)を紹介します。「ロマサガRS」と「ミンサガ」のそれぞれの代表として、松山さんと山崎さんが手を取り合い、ともにサガの世界を盛り上げるシーンは必見です!

今回のCMが初共演となる松山さんと山崎さんでしたが、撮影の合間はゲームやギターの話で盛り上がり、二人が手を取り合うカットでは、お互いに確認をしながら真剣に臨むなど、カットを重ねるごとに距離が縮まっていく二人の姿が印象的でした。 音楽に合わせて音頭をとるCM冒頭シーンでは、松山さんが山崎さんにアドバイスをもらいながら撮影に挑戦。「山崎さんに助けてもらいました」とコメントするなど、息の合ったお二人の様子にご注目ください。





松山ケンイチさん 山崎まさよしさん インタビュー



Q.撮影の感想を教えてください

山崎さん:楽しかったですね。松山さんは役者としても大成されているので、僕はどっちかというと引っ張っていただきました。(CM本編では)本当に手を引っ張っていただきました(笑)

松山さん:山崎さんの持ってるギターについて質問したところ、1936年製のギターということで…めちゃくちゃ歴史あるギターじゃないですか。お金にかえられない歴史がそこに詰まっていて、それを弾いている山崎さんを見ているという状況にずっと感動していました。



Q.お二人は今回のCMが初共演かと思いますがいかがでしたか

松山さん:山崎さんのことがすごく好きなので、いっぱい取材したくなるんですよ。(撮影の合間では)取り調べみたいにずっと質問攻めしていました。多分喋ってない時間の方が少なかったですね。

山崎さん:松山さんはすごくフレンドリーで、すごくフランクで、やっぱりきちんとした方だなとお見受けしました。



Q.CMの演出について、撮影(特にお祭りのシーン)で工夫したことはありますか

松山さん:普段の仕事(俳優)では、台詞のキャッチボールの中でリズムができあがっていくので、今回、音楽に合わせてリズムをとるシーンで、正直どのように表現をすべきか分からず困っていました。山崎さんにギターでリズムをとっていただき、本当に助けてもらいました。



Q.お祭りの盛り上がりが印象的なCMですが、最近、気分が盛り上がったエピソードはありますか

松山さん:スマホゲームの一番の醍醐味ってガチャだと思うんですよね。つい最近もガチャをやっていて、どうしても欲しいキャラクターが出てきた時は、叫びましたね。キャラクターが出るまで子どもと一緒に盛り上がっていたら、「うるさいよ」って怒られるんですよね。だけどその時に、「こんな時しか盛り上がらないんだから、叫ばせてくれよ」って言ったら許してくれたので思う存分叫びました。キャラクターが出た時に、子どもが嬉しすぎてちょっと泣いていたんですよ。僕もそれを見て感動して、泣きそうになっちゃったんですよね。そのくらいパワーのあるものなんですよね。



Q.手を取り合い協力するシーンが印象的なCMですが、今後二人で手を取り合ってやってみたいことはありますか

山崎さん:松山さんの演技(俳優作品)に音楽を付けたり、主題歌の担当といった形で参加させていただきたいですね。あわよくば共演ですかね。

松山さん:今回15秒のCMなので、演技は結構一瞬一瞬だったりするんですよね。なので、次は長く演技するような、1カット15分とかを山崎さんとやってみたいなと思いますね。長いとハプニングって必ず起きるんですよね。でもそのハプニングがある意味奇跡じゃないですか。その時しか出せないものだったりするので、そういうものを山崎さんと楽しみたいなと思いますね。

山崎さん:うわー絶対NG出すわ(笑)できるだけカット割りでお願いします(笑)

松山さん:もちろんぜひ。





CM概要



タイトル:『ロマサガRS 4周年はミンサガ祭篇』

キャスト:松山ケンイチさん 山崎まさよしさん ペンギンズ ノブオさん

放送開始:2022年11月27日(日)~ 12月6日(火)

放送地域:北海道、関東、中京、関西、福岡

プロフィール



松山ケンイチ





1985年3月5日生まれ、青森県出身。2001年「New style audition」でグランプリを獲得し、モデルとして活動開始。

2002年俳優デビュー。

2006年『デスノート』でブレイク。その後、2010年『ノルウェイの森』2012年大河ドラマ『平清盛』2016年『聖の青春』2021年『BLUE/ブルー』2022年『川っぺりムコリッタ』などで主演。

日本アカデミー賞、ブルーリボン賞はじめ受賞歴も多数。

2023年1月放送の大河ドラマ『どうする家康』、TBS連続ドラマ「100万回言えばよかった」に出演。2023年3月には主演映画『ロストケア』の公開を控えている。





山崎まさよし







1995年に「月明かりに照らされて」でデビュー。

1997年公開の主演映画『月とキャベツ』の主題歌「One more time, One more chance」がロングヒットし、ブレイク。精力的な全国ツアーを行ってきたほか、全国各地のフェス・イベントへの出演、ミュージシャンとしてのセッション参加なども数多く、音楽ファンのみならず多方面から支持を得ている。

2020年9月25日にデビュー満25周年を迎えた。

2021年9月22日、アニバーサリーイヤーの締め括りとなるメモリアルアルバム『STEREO 3』をリリース。

2022年11月より、ファンクラブ発足25周年を記念したツアー「山崎まさよし BOOGIE HOUSE 25th Anniversary TOUR 2022」を開催。



ペンギンズ ノブオ







1985年 埼玉県生まれ。

スーツ姿のオールバック姿で強面のアニキとややうしろで立っているアロハシャツの舎弟ノブオの「アニキ漫才」で人気を集めている。資格:調理師免許所持

「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!」(日本テレビ)、「アメトーーク!」(テレビ朝日)、など、多数のTV番組に出演。

今年4月からはサガシリーズの魅力を様々な企画を通して発信する「ノブオのサガ魂」(BSフジ)に出演中 。











TVCM 『ロマサガRS 4周年はミンサガ祭篇』 カットシート





4周年を祝うお祭りの音頭をとるリアム役の松山さん。









広場にいる吟遊詩人役の山崎さんに手を差し伸べると、山崎さんはそれに応え、手を握って立ち上がります。







手を取り合って共に祝いの場を盛り上げる二人。最後にはノブオさんも合流しキャンペーン内容を紹介します。







TVCM 『ロマサガRS4周年はミンサガ祭篇』 撮影メイキング



今回のCMが初共演となる松山さんと山崎さん。撮影の際はお互いに演技について提案されたり、撮影の合間は松山さんが山崎さんにギターについての質問をされたりと、初共演とは思えない会話の絶えない撮影現場となりました。

ノブオさんが合流され三人での撮影になると、ノブオさんのあまりのハイテンションっぷりに思わず笑いが起こるシーンも。終始和やかな雰囲気で撮影は進行しました。







4周年 キャンペーン概要







本作は2022年12月6日(火)にリリース4周年を迎えます。

11月26日(土)メンテナンス後より、4周年を記念した様々なゲーム内イベント、そして豪華な報酬が手に入るキャンペーンなどを開催いたします。詳しくはゲーム内お知らせをご覧ください。



◆期間中にログインすると、最大45,000ジュエルがもらえる!

2022年11月26日(土)メンテナンス後~2023年1月2日(月)04:00までの期間中、

初回のログインで30,000ジュエル、そしてその後30日間のログインで合計45,000ジュエルを無料配布いたします。

また、60日間ログインで最大合計630連ガチャ分の「4周年記念 10連プラチナチケット[期間限定]」も獲得できるなど、とても豪華なキャンペーンとなっております。



◆発売が迫る『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』 コラボ開催!

いよいよ12月1日(木)に発売となる『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』。

(対応機種:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch™/Steam(R)/iOS/Android)

発売を記念した「ミンサガ」とのゲーム内コラボも2022年11月26日(土)メンテナンス後よりお楽しみ頂けます。





『ロマンシング サガ リ・ユニバース』について



1989年に第一作目『魔界塔士サ・ガ』が発売され、2019年には30周年を迎えた「サガ」シリーズの完全新作スマートフォン向けRPG作品『ロマンシング サガ リ・ユニバース』。((株)スクウェア・エニックスより配信)

シリーズの枠を越えて展開されるオリジナルストーリー、そして多数登場する歴代のキャラクターたち。

「閃き」「陣形」「コマンド選択」といった、シリーズならではのバトルの面白さはそのままに、壮大な世界で繰り広げられる新たなSaGaの世界をスマートフォンで手軽にお楽しみいただけます。



