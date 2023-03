[株式会社TREE Digital Studio]

テーマは「Communication With No Border」



映像編集・CG・xR・メタバース等の企画・制作及び機材レンタル・スタジオ運営を行う株式会社TREE Digital Studio(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:足立 晋一、以下TREE)は、米国テキサス州オースティンで3月10日に開幕する世界最大級の複合フェスティバルSXSW(サウスバイサウスウエスト)にて、3月12日~15日(現地時間)に開催される「Creative Industries Expo」に初めてブース出展します。





出展のテーマは「Communication With No Border」。

「Mirror Friend」と「おとみえプロジェクト」の2コンテンツを展示します。



▶TREE Webサイト「SXSW 2023」出展紹介ページ

日本語 https://tdsi.co.jp/realize/pages/Communication_With_No_Border.html

英語 https://tdsi.co.jp/realize/pages/Communication_With_No_Border_en.html











国籍や人種、年齢、性別、ハンデキャップの有無など、私たちはあらゆる違いの中で生活しています。「Communication With No Border」は、そうした違いを認め合い、感動を共有し、もっとみんなが一緒になって楽しめる場所や機会を作り出すことで、インクルーシブな社会の実現に貢献していくことを目的としたプロジェクトです。

展示コンテンツの「Mirror Friend」は、鏡の中の友達にジェスチャーだけで気持ちを伝えて友情を育む、非言語コミュニケーション育成コンテンツ。また、もうひとつの展示コンテンツである「おとみえプロジェクト」は、音をリアルタイムにグラフィック化し、新たな「音」との関わり方や「音」の楽しみ方を体験できるオリジナルコンテンツです。

両コンテンツの詳細は、SXSW 2023開幕にあわせてTREE Webサイトで公開予定です。ご期待ください。











TREE出展概要



出展イベント:SXSW 2023「Creative Industries Expo」

出展日時:2023年3月12日(日)~15日(水) ※現地時間

出展場所:アメリカ合衆国テキサス州オースティン

ブース番号:3412



SXSW公式サイト:https://www.sxsw.com/

SXSW公式サイト TREE紹介ページ:https://schedule.sxsw.com/2023/exhibitors/1811





株式会社TREE Digital Studioについて







企画・撮影・編集・CG・プログラミングなどを専門とする多様な事業部と、それぞれの領域に精通したスペシャリストが連携し、ハイクオリティなデジタルコンテンツを提供する総合コンテンツプロダクションです。顧客の目的にあった「映像+α」のコンテンツ制作にも力を入れており、LUDENS Div.(CG映像制作事業部)やREALIZE Div.(xRコンテンツ制作事業部)では、xRやメタバースなどのインタラクティブコンテンツをトータルにプロデュースしています。







[会社概要]

名称:株式会社TREE Digital Studio

代表者:代表取締役社長 足立 晋一

本社所在地:東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ8F

資本金:1億円

ホームページ:https://www.tdsi.co.jp/





本件に関するお問い合わせ先



