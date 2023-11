[明星和楽実行委員会]

Netflixシリーズ「サンクチュアリー聖域ー」の江口カン監督参加決定!



明星和楽は「異種交創」をコンセプトに、多様な価値観・バックグラウンドを持つ人々が、交わり、新しいモノ・コトを創り出す「場」です。舞台は台湾! 第18回/13年目となる今回は『BORDER』をテーマに、「テクノロジー、エンターテイメントの力でどう越境を実現していくのか」についてディスカッションする機会を創出します。





今年の明星和楽は12月16日(土) 台湾・台北市を舞台に開催が決定しました。

各方面のプロフェッショナルによるトークセッションに加え、音楽、アート、ゲームなど言語を超えて交流ができるコンテンツも勢揃い!中華圏、アジア進出を考えている方はもちろん、これを機に台湾に訪れてみようかなという方でも大歓迎です♪



12月15日(金)には、Taiwan Tech Arena(https://www.taiwanarena.tech/)にてビジネス交流会を実施します。日本、台湾の経営者などが集まる交流会となりますので、ぜひこちらもご参加ください。

https://taiwannight20231215.peatix.com/



◼️明星和楽2023登壇予定ゲスト



登壇ゲストには、Netflixシリーズ「サンクチュアリー聖域ー」の江口カン監督や、台湾・中華圏最大級のクリエイターネットワークを有するカプセルジャパン株式会社CEOの埴渕修世氏など、豪華ゲストが登場。また、台湾最大手のC2Cオンラインスクール「Hahow」CEOの江前緯氏など台湾ゲストも多数参加が決定しております。これからもスペシャルゲストがどんどん公開されますので、お楽しみに!



その他のゲスト *五十音順、敬称略

池田 将(BRIDGE共同創業者 兼 シニアエディタ)



DJ NOMA(DJ)



豊里 健一郎(コザスタートアップ商店街代表)



橋本 正徳(株式会社ヌーラボ代表取締役)





and more...



他にも多くのゲストスピーカーが、テクノロジー、カルチャーなどをテーマに会場を盛り上げます!





◼︎コンテンツについて

会場では、カンファレンスコンテンツの他、参加者同士の交流促進を促すコンテンツとして、esports / インディーゲームコーナー、スポーツ×AR体験コーナー、アートワークショップコーナーなどさまざまなコンテンツを設置。福岡で有名なあの特産品も食べれるかも…??



<esports / インディーゲームコーナー>

福岡インディーゲーム協会(FIGA)代表の村上氏も現地に訪れることが決まりました!FIGAは、個人や小規模のインディゲーム開発者を支援するために2022年に設立されました。当日は、福岡のクリエイターが開発したインディーゲームを体験することもできます!



<スポーツ×AR体験コーナー>

HoloLensを使ってキャッチボール体験ができる「Gino .Baseball」が登場。野球大国・台湾で最新のキャッチボール体験ができます!



<アートワークショップコーナー>

長崎のエンターテイメントチームCHEBLO協力の元、参加型のアートワークショップを開催! 写真やイラストにいくつかの素材を使用して落書きをするワークショップと、新しい気付きを得られるアート思考ワークショップをお楽しみください!



そのほかにも、Performance Team 筋肉紳士集団ALL OUT(オールアウト)によるパフォーマンスや、ドリンク食事を楽しめる食コーナーなど、楽しめるコンテンツが勢揃いです♪





◼︎明星和楽について



テクノロジーの進化によって加速度的に変化が多様化する現代において、未来を予測することは誰にもできません。重要なのは未来を予測することではなく、予測できない未来の変化に対応していく力ではないでしょうか。そんな生き残るための力を身につけるためには、特定の価値観に固執するのではなく、多様な価値観・バックグラウンドを持つ人々とリアルなコミュニケーションを図り、感覚を揺さぶることが重要だと私たちは考えます。

明星和楽は、年齢やポジションに関係なく「異種」な人々が「交」わる場として機能し、新しいモノ・コトを「創」り出す仕掛けであり、”装置”です。







◼︎テーマについて

「境界線を曖昧にする」



13年目を迎える今年の明星和楽は福岡と台湾での2開催となります。2014年、2017年と台湾での開催をしてきましたが、コロナ明け初海外開催です。国が違うと、物理的な距離や言語の壁、肌の色など自分と他者との”境界線”が目につきやすくなるものです。



離れてみるとBORDER(境界)があるけど、近づく(歩み寄る)と実は境界なんてなかった。さまざまな国の人が少しずつ歩み寄って、 境界を曖昧にする、すなわち国の垣根を越え、ともに取り組んでいくことがこれからの時代に必要なことではないでしょうか。 もちろん、国境だけでなく、自分自身の中の大小ある境界線を色が混ざりあったり、グラデーションになるように、境界線が曖昧になった未来を想像しながら我々もチャレンジしたいと思います。





-------



【明星和楽2023 in 台湾 開催概要】

日時:2023年12月16日(土) 14:00~21:00を予定

会場:台北市大安区仁爱路付近を予定

内容:トークセッション、ネットワーキングパーティーなど

参加費:無料(一部ドリンクなど有料のコンテンツもあります)



【明星和楽台湾ナイト~日台ビジネス交流会~概要】

日時:2023年12月15日(金) 19:00~21:00を予定

場所:Taiwan Tech Arena 台湾テックアリーナ (台湾台北市松山区南京東路4段2号 105)

内容:ネットワーキングパーティー、マッチング企画など

参加費:TWD2,200(食事、ドリンク付)

*日本円で約10,000円です

*スタートアップや学生は割引あり



公式特設Webサイト:https://2023.myojowaraku.net/

(参加お申し込みは公式Webサイトからお願いいたします)



-------



