[株式会社アトラス・ミュージックエンタテインメント]

ハワイ出身のHipHop Artist ”ALEXXX”(アレックス)が、2015年のアルバムリリース以来となる待望の新曲「City of Golden Rings」を本日2023年10月28日(土)にリリースした。





今作は、各配信サイトの他、デモver.を加えたハイレゾ音源がオフィシャルショッピングサイトにてデジタルコンテンツ販売される。



デビューから日本での活動を経て、現在ハワイに拠点を戻し活動を再開したALEXXX。

故郷ハワイにて原点に回帰した音楽制作を目指し完成した新曲は、持ち味であるALEXXX特有のフロウとハワイアンヴァイブのミクスチャースタイルを存分に堪能でき、リリックも裏メッセージ性のあるALEXXXらしいラブソングとなっている。

なお、今作のプロデュースは、2015年にリリースした「My Special feat. 二宮 愛」をきっかけに一緒に音楽制作をしているGIORGIO CANCEMIが手掛けている。



またALEXXXは、昨日今日とさいたまスーパーアリーナで開催された平井大の全国アリーナツアー『HIRAIDAI TOUR 2023』にフィーチャリングゲストとして登場。多くのコラボレーション楽曲を披露し会場を大いに盛り上げた。



今後は、本日のリリースを第一弾として、毎月新曲のリリースを予定している。

日本、そして米国を拠点にボーダレスな音楽を展開するALEXXXから今後も目が離せません!





<リリース情報>



配信日:2023年10月28日(土)

アーティスト名: ALEXXX

タイトル:City of Golden Rings

収録曲:

M1. City of Golden Rings

作詞:ALEXXX 作曲:ALEXXX, GIORGIO CANCEMI

Produced by GIORGIO CANCEMI



▪︎各配信サイト:https://linkco.re/P7q6M7gd

▪︎ハイレゾ音源ダウンロードサイト:https://atlasshop.thebase.in/items/79698258





【ALEXXX プロフィール】



ハワイ出身/Hip Hop/Reggaeアーティスト。

日本での活動を経て、ハワイに拠点を戻し活動再開。

原点に回帰した音楽制作を目指し、ALEXXX特有のフロウとハワイアンヴァイブのミクスチャースタイルが健在。

日本、そして米国を拠点にボーダレスな音楽を展開する。

ハワイらしいハッピーなチューンから、社会情勢を歌うシリアスなスタイルまで、これからのALEXXXをご堪能あれ。



ALEXXX, born and raised in the vibrant landscapes of Hawaii, is a dynamic artist who has made waves in the Japanese music industry with his unique blend of hip hop and island reggae. His music is a reflection of his roots, combining the rhythmic beats of hip hop with the soothing melodies of island reggae, creating a sound that is both refreshing and captivating.



▪︎ALEXXX official website http://atlasmusic.jp/alexxx/

▪︎Instagram https://www.instagram.com/alexxhawaiix/

▪︎X(Twitter) https://twitter.com/ALEXXXHAWAII

▪︎ATLASMUSIC official website http://atlasmusic.jp

































企業プレスリリース詳細へ (2023/10/29-10:46)