~沖縄の魅力を世界に~「ゴルフアイランド沖縄」で猛者たちの挑戦を待っている!



THE OKINAWA OPEN実行委員会は、「THE OKINAWA OPEN 2024(沖縄オープンゴルフ選手権)」を、

かねひで喜瀬カントリークラブ(沖縄県名護市)にて、2024年3月19日(火)に開催いたします。



公式HP:https://theokinawaopen.com/

エントリー詳細:https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/93976





「THE OKINAWA OPEN 2024(沖縄オープンゴルフ選手権)」開催



2022年(令和4年)に沖縄県本土復帰50周年を迎え、それを記念した「THE OKINAWA OPEN (沖縄オープンゴルフ選手権)」は2023年3月に第2回大会を開催しました。

第1回大会同様、県内外のプロアマのプレイヤーが多く参加し、誰もが参加できるローカルトーナメントとして、幅広いゴルファーに認知いただける大会となりました。

これからの50年を見据えた「未来の沖縄振興のあり方」を発信し続けるためにもこの大会を継続させていく必要があります。

大会を通して、スポーツの普及や育成を目的としたスポーツアイランド沖縄の実現や、地域や企業を巻き込み沖縄経済の発展のためのゴルフツーリズムのブランド構築など、様々な可能性にチャレンジしていきます。

「沖縄の魅力を世界に」を合言葉に平和と沖縄の新たな可能性を発信し続け、いつしかこの大会が沖縄と世界の架け橋となる、地域に根ざしたローカルトーナメントを目指していきます。



「THE OKINAWA OPEN 2024(沖縄オープンゴルフ選手権)」について



「ゴルフアイランド沖縄」で猛者たちの挑戦を待っている!をスローガンに、今年も男子プロトーナメント開幕前のキャンプシーズンに開催いたします。本戦への出場権をかけた予選会を沖縄県内で2会場、関東地区と関西地区で1会場ずつ、全4会場にて実施いたします。

トーナメント開幕へ向けての調整や自身の腕試しなど、幅広いゴルファーの挑戦をお待ちしております。



「THE OKINAWA OPEN 2024(沖縄オープンゴルフ選手権)」実行委員会委員長よりご挨拶



2022年5月15日に沖縄本土復帰50周年を迎え、「これまでの平和への感謝」と「これからのスポーツアイランド沖縄」を形成していく為にゴルフを通じたローカル大会、THE OKINAWA OPEN(沖縄オープンゴルフ選手権)が誕生し、来年第3回大会を迎えます。

那覇青年会議所にて立ち上げ、そして軌道に乗せて頂いた第1回・第2回大会から、今回THE OKINAWA OPEN実行委員会にバトンが託されました。

【沖縄の素晴らしい魅力を世界に届ける】という大会理念を更に熟成させるべく、委員会一同、身の引き締まる想いです。

想いを共にする皆さんと、【OKINAWA】を発信します。



【 開催概要 】

大 会 名 THE OKINAWA OPEN 2024(沖縄オープンゴルフ選手権)

主 催 THE OKINAWA OPEN実行委員会

特別協力 かねひで喜瀬カントリークラブ

協 力 ジ・アッタテラスゴルフリゾート、オーク・ヒルズカントリークラブ、オリムピックゴルフ倶楽部

大会事務局 株式会社クリード沖縄

企画運営 株式会社スポーツインダストリー

中継制作 株式会社ショットビジョン 株式会社テクノネット



【 予選会会場・日程】

関東予選会 2024年2月14日(水)オーク・ヒルズカントリークラブ(千葉県)

関西予選会 2024年2月21日(水)オリムピックゴルフ俱楽部(兵庫県)

沖縄予選会1. 2024年2月28日(水)ジ・アッタテラスゴルフリゾート(沖縄県)

沖縄予選会2. 2024年3月18日(月)かねひで喜瀬カントリークラブ(沖縄県)

出場人数 各会場 プロの部24名 アマの部32名(予定)

通過枠 各会場 プロの部、アマの部ともに出場人数の30%(予定)



【 本戦 】

開 催 日 2024年3月19日(火)

会 場 かねひで喜瀬カントリークラブ

〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1107-1 TEL.0980-53-6100

出場人数 120名(プロ60名・アマ60名)(予定)

出場資格 1.主催者推薦者

2.予選会通過者

賞 金 総額300万円(優勝100万円)

競技方法 1)18ホールストロークプレーにて順位を決定する

2)18ホールを終了して第1位はプレーオフにて決定(予定)

ベストアマにタイが生じた場合、18番ホールからのカウントバックにて決定する

競技規則 日本ゴルフ協会競技規則および本大会追加ローカルルールを適用する

ギャラリー 入場不可

放 映 インターネット生中継(沖縄OP公式YouTubeにて配信)



