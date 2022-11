[ニチカレ株式会社]

2023年、遂に来るか「LANパーティーの夜明け」の兆し。



C4 LAN実行委員会(主催:ニチカレ株式会社)は、2023年4月28日(金)から4月30日(日)の3日間にかけて開催が決定している、ゲーム機持ち込み型(Bring Your Own Computer)パーティー「C4 LAN 2023 SPRING」のキービジュアル並びに最新PVを、本日開催の「C4 LAN GARAGE #2」のイベント会場にて公開しました。







2022年度より「LAN パーティーの原点に立ち返る」をコンセプトに、よりシンプルかつハードコアにBYOC環境を整えて開催した「C4 LAN GARAGE #2」が好評開催中であり、その手応えを元にいよいよ本丸である「C4 LAN 2023 SPRING」の来年開催に向けて本格始動します。



eスポーツと同様に、日本国内での注目度が急上昇のLANパーティー。新時代に向けて動き出す「C4 LAN 2023 SPRING」





2023年4月開催の「C4 LAN 2023 SPRING」の本格始動にともない、最新PVが公開されました。

最新PVは、「C4 LAN」の新時代に向けて込められた想いと、過去開催に参加された方々の映像を繋いだコラージュPVになります。従来の「C4 LAN」のイメージとは異なる雰囲気の映像となっておりますのでご注目ください。

また、「C4 LAN公式 CyAC YouTubeチャンネル」では、過去に開催されてきたC4 LANの様子がわかるRecap映像をご覧いただけますので、まだC4 LANに行かれたことが無い方も、この機会に是非ご覧ください。



■C4 LAN 2023 SPRING 第1弾PV









■C4 LAN 公式 CyAC YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/CyACgaming



遂に来るか、「LANパーティーの夜明け」の兆し。7年の歴史を経て、「C4 LAN」の次なるステージに掛ける実行委員会の想いが到着!

2016年から全8回開催されて来た「C4 LAN」。現在好評開催中の「C4 LAN GARAGE #2」の手応えを踏まえて、主催の実行委員会から「C4 LAN 2023 SPRING」に掛けるメッセージが到着しました。

2016年から始まった大型LANパーティーC4 LANですが、お陰様で9回目を迎えることになりました。

また、これまで全国各地にある団体やコミュニティーに、LANパーティーを裏で仕掛けて参りました。その草の根的な活動もあって、ここ2・3年LANパーティーが全国的にも増えてきております。この流れはもしかしたら、2018年に起きた「eスポーツの夜明け」のように、来年2023年は「LANパーティーの夜明け」になるかもしれません。そうなった暁には、是非我々が目標としているBYOC1000席を、ゲーマーと共に達成させたいと思います。

主催者の熱い想いをのせて、いよいよ本格始動する「C4 LAN 2023 SPRING」は、2023年4月に開催致します。是非、その続報にご期待ください。



■「C4 LAN 2023 SPRING」開催概要









■「C4 LAN」とは

「C4 LAN」とは、ゲームのジャンルやコミュニティの垣根を超えて、PC・家庭用ゲーム機・ボードゲームなど想い思いのゲームを持ち寄り、同じ空間で48時間・3日間をオールナイトで遊び倒す参加者持ち込み型ゲームパーティーです。自慢のPCやゲーミングデバイスを見せつけるも良し、プレイテクニックを競い合うも良し、自宅のお気に入りのプレイ空間を会場で作り込むも良し、ステージのイベント企画を持ち込むも良しなど、その楽しみ方は無限大です!

▼C4 LAN 2022 SUMMER Official Photo











《 C4 LAN公式WEBサイト》

https://c4-lan.com/

《 C4 LAN公式Twitter 》

https://www.twitter.com/c4lanjp

《 C4 LAN公式Discord 》

https://discordapp.com/invite/a8d9Rsv



