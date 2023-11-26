［HONGKONG EXCELLENCE YITONG TECHNOLOGY CO.,］

2023年Amazonブラックフライデー開始の2日前11月22日（水）から先行セールを開催いたします。



自社のブランド「NiPoGi JP」「YUNDOO JP」はAmazonにて2023年11月24日（金）～12月1日（金）の8日間にわたり開催される「Amazon ブラックフライデー」およびその11月22日（水）先行セールにて、人気特選製品最大60％販売いたします。がんばった１年のご褒美にぴったりな製品を特別価格でご提供いたします。





今年度最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」期間中NIPOGI＆YUNDOOはお客様への日頃の感謝の気持ちを込めて、人気特選製品最大60％割引をご提供いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく、今回のセールをご利用ください。



◆購入サイト・Amazon公式ショップ

NiPoGiミニPC店舗：https://www.amazon.co.jp/stores/NiPoGi/page/962F7053-2598-4FD9-8FE7-518D1EC61961?ref_=ast_bln

YUNDOO脱毛器店舗：https://www.amazon.co.jp/tresemme



◆割引率

最大60%OFF

◆開催期間

2023年11月24日(金)0:00から12月1日(金)23:59まで

◆先行セール

一部製品は2023年11月22日（水）から

NIPOGIミニPC人気製品





■製品詳細

省スペース小型pc超軽量豊富なインターフェース USB3.0/HDMI 2.0 対応 プラス有線LAN。

SSD 容量拡大可能,4K 静音 ハイスピードで放熱できます。





▶価格 ￥41,994 → ￥21,530（約49%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0C1MR16G7?th=1









▶価格 ￥37,998 → ￥17,497（約54%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1YY8GSB?ref=myi_title_dp&th=1





■製品詳細

M.2 NVME SSD 最大2TBまで増設可能です。4C 4T小型pc 4K 静音 ハイスピード放熱できる。高速WiFi Bluetooth軽量豊富なインターフェース USB3.2/HDMI 2.0 ミニpc 有線LANポート*2





▶価格 ￥41,998 → ￥22,998（約46%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJQXL231?ref=myi_title_dp





■製品詳細

ゲーミングミニpc 容量拡大可能、m4K 3画面同時出力（HDMI/Type_C）

小型で 静音 3モード RGBムードライト





▶価格 ￥87,998 → ￥61,410（約30%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6Q2JBYM





■製品詳細

小型ゲーミングpc最大4.4GHz DDR4 8C16T容量拡大可能 4K@60Hz 3画面同時出力できます。

静音、 省電力、USB3.0/HDMI2.0/Type-C





▶価格 ￥85,998 → ￥57,168（約34%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CC1DTDSX?ref=myi_title_dp&th=1





■製品詳細

省スペース、静音、省電力ミニパソコン、4K三画面出力 。

ストレージ拡張2TBまで、またRAMメモリ16GBまで増設可能です。





▶価格 ￥28,998 → ￥15,298（約47%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHZCLGXH





■製品詳細

小型pc ハイスピード放熱で静音、省スペースデスクトップ。 省電力 軽量のわりに 4K・2画面出力 できます。

SSD増設可能、 高速伝送と安定なネット接続＋豊富なインターフェース搭載しています。





▶価格 ￥41,998 → ￥18,879（約55%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJJ9WRN5





▶価格 ￥48,998 → ￥25,598（約47%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CDL8N32D





▶価格 ￥49,998 → ￥28,640（約42%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJJ81PJD





■製品詳細:

ハイスピード放熱機能つき、 静音 ミニPC RAMメモリ最大16GBまで増設可能、省電力 省スペース Win11/Ubuntu/Linuxなど対応可能 高速安定WiFi 4K画質三画面出力できます。





▶価格 ￥40,998 → ￥17,379（約57%OFF）

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5CGLNJ1





▶価格 ￥45,998 → ￥23,198（約49%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。

▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY1BWM4L





YUNDOO人気家庭用脱毛器





■製品詳細:

サロン級メンズ レディース vio対応するIPL家庭用脱毛器 大画面タッチパネル搭載 19.3J 99万発 9段階調節 3in1多機能 髭 顔 脇 対応 手動/自動モード 軽量光美容器



▶型番：FZ806



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。





■製品詳細:

2023バージョンアップ脱毛器 低温サファイア冷却機能追加

サロン級メンズ レディース vio対応するIPL家庭用脱毛器 大画面タッチパネル搭載 19.3J 99万発 9段階調節 3in1多機能 髭 顔 脇 対応しています 手動/自動モード 軽量光美容器



▶型番：FZ806(最新低温サファイア冷却機能)



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。





■製品詳細:

2023最新サロン級光脱毛器 低温サファイア冷却 無制限照射回数 21J高出力 家庭用脱毛器 全身ケア 顔 ヒゲ 脇 腕 背中 足 vio 脱毛 手動/自動モード IPL光脱毛器 男女兼用 フラッシュ式光美容器



▶型番：D-T003



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。





■製品詳細:

99万回照射回数 9段階調節 手動/自動モード 髭 脇 顔対応 レーザー 全身脱毛 男女兼用IPL脱毛器 光美容器



▶型番：AI18



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。





■製品詳細:

フラッシュ式IPL家庭用脱毛器 無制限照射回数 手動/自動モード 全身脱毛 男女兼用美容器



▶型番：D-1196B



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。





■製品詳細:

サロン級IPL冷感脱毛器 99万回照射 VIO対応 9段階調節 18.34J高出力 自動/手動照射モード顔 髭 脇 腕 足用 脱毛 メンズ レディース 全身ムダ毛処理 家庭用 男女兼用 光美容器 保護眼鏡付き



▶型番：KA-11C



※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。



NiPoGiにつて







Amazon公式ショップ

YUNDOO脱毛器店舗：https://www.amazon.co.jp/tresemme

公式X(旧twiter) :https://twitter.com/Yundoo_JP

公式instagram:https://www.instagram.com/yundoo_japan/?hl=ja

【 お問合せ先 】

担当宛

メールアドレス：yundoo-japan@outlook.com

YUNDOOについて







公式サイト :https://jp.inipogi.com/

Amazon公式ショップ

ミニPC店舗：https://www.amazon.co.jp/stores/NiPoGi/page/962F7053-2598-4FD9-8FE7-518D1EC61961?ref_=ast_bln

公式X(旧twiter) :https://twitter.com/JpNipogi

公式instagram:https://www.instagram.com/official_nipogi/?hl=ja

【 お問合せ先 】

担当宛

メールアドレス：service@inipogi.com



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