年間最大級セール【Amazonブラックフライデー最大60％O…
［HONGKONG EXCELLENCE YITONG TECHNOLOGY CO.,］
2023年Amazonブラックフライデー開始の2日前11月22日（水）から先行セールを開催いたします。
自社のブランド「NiPoGi JP」「YUNDOO JP」はAmazonにて2023年11月24日（金）～12月1日（金）の8日間にわたり開催される「Amazon ブラックフライデー」およびその11月22日（水）先行セールにて、人気特選製品最大60％販売いたします。がんばった１年のご褒美にぴったりな製品を特別価格でご提供いたします。
今年度最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」期間中NIPOGI＆YUNDOOはお客様への日頃の感謝の気持ちを込めて、人気特選製品最大60％割引をご提供いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく、今回のセールをご利用ください。
◆購入サイト・Amazon公式ショップ
NiPoGiミニPC店舗：https://www.amazon.co.jp/stores/NiPoGi/page/962F7053-2598-4FD9-8FE7-518D1EC61961?ref_=ast_bln
YUNDOO脱毛器店舗：https://www.amazon.co.jp/tresemme
◆割引率
最大60%OFF
◆開催期間
2023年11月24日(金)0:00から12月1日(金)23:59まで
◆先行セール
一部製品は2023年11月22日（水）から
NIPOGIミニPC人気製品
■製品詳細
省スペース小型pc超軽量豊富なインターフェース USB3.0/HDMI 2.0 対応 プラス有線LAN。
SSD 容量拡大可能,4K 静音 ハイスピードで放熱できます。
▶価格 ￥41,994 → ￥21,530（約49%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0C1MR16G7?th=1
▶価格 ￥37,998 → ￥17,497（約54%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1YY8GSB?ref=myi_title_dp&th=1
■製品詳細
M.2 NVME SSD 最大2TBまで増設可能です。4C 4T小型pc 4K 静音 ハイスピード放熱できる。高速WiFi Bluetooth軽量豊富なインターフェース USB3.2/HDMI 2.0 ミニpc 有線LANポート*2
▶価格 ￥41,998 → ￥22,998（約46%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJQXL231?ref=myi_title_dp
■製品詳細
ゲーミングミニpc 容量拡大可能、m4K 3画面同時出力（HDMI/Type_C）
小型で 静音 3モード RGBムードライト
▶価格 ￥87,998 → ￥61,410（約30%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6Q2JBYM
■製品詳細
小型ゲーミングpc最大4.4GHz DDR4 8C16T容量拡大可能 4K@60Hz 3画面同時出力できます。
静音、 省電力、USB3.0/HDMI2.0/Type-C
▶価格 ￥85,998 → ￥57,168（約34%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CC1DTDSX?ref=myi_title_dp&th=1
■製品詳細
省スペース、静音、省電力ミニパソコン、4K三画面出力 。
ストレージ拡張2TBまで、またRAMメモリ16GBまで増設可能です。
▶価格 ￥28,998 → ￥15,298（約47%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHZCLGXH
■製品詳細
小型pc ハイスピード放熱で静音、省スペースデスクトップ。 省電力 軽量のわりに 4K・2画面出力 できます。
SSD増設可能、 高速伝送と安定なネット接続＋豊富なインターフェース搭載しています。
▶価格 ￥41,998 → ￥18,879（約55%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJJ9WRN5
▶価格 ￥48,998 → ￥25,598（約47%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CDL8N32D
▶価格 ￥49,998 → ￥28,640（約42%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJJ81PJD
■製品詳細:
ハイスピード放熱機能つき、 静音 ミニPC RAMメモリ最大16GBまで増設可能、省電力 省スペース Win11/Ubuntu/Linuxなど対応可能 高速安定WiFi 4K画質三画面出力できます。
▶価格 ￥40,998 → ￥17,379（約57%OFF）
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5CGLNJ1
▶価格 ￥45,998 → ￥23,198（約49%OFF） ※商品の詳細ページにクーポン券があれば利用可能です。
▶ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY1BWM4L
YUNDOO人気家庭用脱毛器
■製品詳細:
サロン級メンズ レディース vio対応するIPL家庭用脱毛器 大画面タッチパネル搭載 19.3J 99万発 9段階調節 3in1多機能 髭 顔 脇 対応 手動/自動モード 軽量光美容器
▶型番：FZ806
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
■製品詳細:
2023バージョンアップ脱毛器 低温サファイア冷却機能追加
サロン級メンズ レディース vio対応するIPL家庭用脱毛器 大画面タッチパネル搭載 19.3J 99万発 9段階調節 3in1多機能 髭 顔 脇 対応しています 手動/自動モード 軽量光美容器
▶型番：FZ806(最新低温サファイア冷却機能)
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
■製品詳細:
2023最新サロン級光脱毛器 低温サファイア冷却 無制限照射回数 21J高出力 家庭用脱毛器 全身ケア 顔 ヒゲ 脇 腕 背中 足 vio 脱毛 手動/自動モード IPL光脱毛器 男女兼用 フラッシュ式光美容器
▶型番：D-T003
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
■製品詳細:
99万回照射回数 9段階調節 手動/自動モード 髭 脇 顔対応 レーザー 全身脱毛 男女兼用IPL脱毛器 光美容器
▶型番：AI18
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
■製品詳細:
フラッシュ式IPL家庭用脱毛器 無制限照射回数 手動/自動モード 全身脱毛 男女兼用美容器
▶型番：D-1196B
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
■製品詳細:
サロン級IPL冷感脱毛器 99万回照射 VIO対応 9段階調節 18.34J高出力 自動/手動照射モード顔 髭 脇 腕 足用 脱毛 メンズ レディース 全身ムダ毛処理 家庭用 男女兼用 光美容器 保護眼鏡付き
▶型番：KA-11C
※セール価格は予告なく変更になる場合がございます。
NiPoGiにつて
Amazon公式ショップ
YUNDOO脱毛器店舗：https://www.amazon.co.jp/tresemme
公式X(旧twiter) :https://twitter.com/Yundoo_JP
公式instagram:https://www.instagram.com/yundoo_japan/?hl=ja
【 お問合せ先 】
担当宛
メールアドレス：yundoo-japan@outlook.com
YUNDOOについて
公式サイト :https://jp.inipogi.com/
Amazon公式ショップ
ミニPC店舗：https://www.amazon.co.jp/stores/NiPoGi/page/962F7053-2598-4FD9-8FE7-518D1EC61961?ref_=ast_bln
公式X(旧twiter) :https://twitter.com/JpNipogi
公式instagram:https://www.instagram.com/official_nipogi/?hl=ja
【 お問合せ先 】
担当宛
メールアドレス：service@inipogi.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/26-20:40）
データ提供
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