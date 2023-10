[日立Astemo株式会社]



日立Astemo株式会社(以下、日立Astemo)は、ファクトリー・オフィスでのCO2排出量を2024年度には2010年度比で50%削減、2027年度には80%削減をロードマップとし、取り組みを推進しています。

日立Astemoの2022年度におけるファクトリー・オフィスでのCO2排出量は、太陽光発電の導入などにより、103万トンとなりました。これにより、2021年1月に経営統合した日立オートモティブシステムズ、ケーヒン、ショーワ、日信工業の4社における2010年度のCO2排出量合計である125万4千トン から約18%削減となりました。



日立Astemoは、電動ビジネス統括事業部、シャシー・ICE統括事業部、モーターサイクル事業部による戦略的な事業運営を通じ、サステナブルな成長に向けた技術革新と事業強化に取り組んでいます。電動システムと排出ガスを低減する高効率な内燃機関システムでより良い地球環境に貢献し、自動運転や先進運転支援システム、先進シャシーシステムで安全性・快適性を向上させていきます。世界をリードする先進的なモビリティソリューションの提供を通じて、持続可能な社会と人々の豊かな生活の実現に貢献します。



■会社概要

日立Astemo株式会社

本 社:東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

事業内容:自動車部品および輸送用ならびに産業用機械器具・システムの開発、製造、販売およびサービス

詳しくは、日立Astemoのウェブサイト(https://www.hitachiastemo.com/jp/ )をご覧ください。





Hitachi Astemo CO2 emissions reduced by 18%at factories and offices in FY2022 vs FY2010



Tokyo, October 20, 2023 - Hitachi Astemo, Ltd. (“Hitachi Astemo”) is committed to reducing CO2 emissions at its factories and offices, aiming for a 50% reduction by FY2024 and 80% by FY2027 compared to FY2010.



In FY2022, Hitachi Astemo’s CO2 emissions from factories and offices totaled 1,030,000 tons. Benefiting from the installation of solar power generators, Hitachi Astemo approximately saw an 18% reduction from the total FY2010 CO2 emissions of 1,254,000 tons. The figure comprises the total CO2 emissions of the four companies that merged in January 2021 to form Hitachi Astemo: Hitachi Automotive Systems, Keihin, Showa, and Nisshin Kogyo.



Hitachi Astemo is committed to technological innovation and business development for sustainable growth through a strategic business operations by comprised of the Electrification Business Management Division, the Chassis & ICE Management Division and the Motorcycle Business Division. Hitachi Astemo will contribute to a better global environment with electric powertrain systems and highly efficient internal combustion engine management systems that reduce emissions, and improve safety and comfort with autonomous driving, advanced driver assistance systems and advanced chassis systems. Hitachi Astemo will contribute to a sustainable society and improved quality of life by providing world-leading advanced mobility solutions that satisfy our customers.



Company Profile

Hitachi Astemo, Ltd.

Head Office: Shin Otemachi Building, Otemachi 2-chome, 2-1, Chiyoda-ku, Tokyo

Business: Development, manufacture, sales and service of machinery and equipment and systems for automotive parts and transportation and industrial use

For more information, please visit the Hitachi Astemo website: (https://www.hitachiastemo.com/en/).



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-13:16)