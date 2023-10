[株式会社ADKエモーションズ]

数量限定で、サンリオキャラキャラクターズコラボ商品を3,300円以上お買い上げの方へノベルティプレゼント!







アニメ『夏目友人帳』15周年を記念し、『夏目友人帳』に登場する主人公・夏目貴志の用心棒、

ニャンコ先生と株式会社サンリオのキャラクターたちのスイーツをテーマにしたコラボデザインのグッズ

が本日より「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」にて発売開始!

商品情報をあわせて解禁いたしました。

アクリルスタンドや、アクリルブロックなどご自宅のインテリアや、職場のデスクなどに飾って楽しんで頂けるアイテムや、缶バッジ、アクリルキーホルダーなど身に着けていただけるアイテムもご用意しています。

購入者特典として、サンリオキャラクターズコラボ商品を税込3,300円以上お買い上げの方にA5クリアファイルを1枚プレゼントいたします。数量限定となりますので気になっている方はお早めに「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」をご確認ください。



アニメ『夏目友人帳』×サンリオキャラクターズコラボ商品情報





商品名:アクリルスタンド(サンリオキャラクターズコラボ)全10種

価格:各¥1,400(税込)





商品名:缶バッジコレクション(サンリオキャラクターズコラボ)

全10種 ※ランダム商品

価格:¥600(税込)































商品名:アクリルキーホルダーコレクショ(サンリオキャラクターズコラボ)

全10種 ※ランダム商品

価格:¥900(税込)



商品名:アクリルブロックコレクション(サンリオキャラクターズコラボ)

全10種 ※ランダム商品

価格:¥990(税込)



■「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」購入者限定特典情報

「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」にてサンリオキャラクターズコラボ商品を税込3,300円以上お買い上げの方にA5クリアファイルを1枚プレゼントいたします。

※特典はなくなり次第終了いたします。





アニメ『夏目友人帳』×サンリオキャラクターズイラストデザイン



ニャンコ先生×ハローキティ

おしるこに仲良く浮かぶニャンコ先生とハローキティ。

頭にはおそろいの椿のかざり☆

仲良くおしゃべりしているのかな?





ニャンコ先生×シナモロール

柏餅のおふとんの中でとっても気持ち良さそうな

ニャンコ先生とシナモロール。

ふたりとも一緒におやすみかな?

あま~い夢が見られそう(ハート)



ニャンコ先生×ポムポムプリン

プリンアラモードのお皿の上で

ニャンコ先生とポムポムプリンを発見!

あまいものに目がないニャンコ先生は

目の前のプリンにメロメロ(ハート)





ニャンコ先生×クロミ

たい焼きからぴょこっと飛び出すニャンコ先生とクロミ。

おいしそうなたい焼きにニャンコ先生も思わずよだれが…。

クロミは気をつけて!





ニャンコ先生×マイメロディ

いちごのパフェにニャンコ先生とマイメロディが入っちゃった!

アイスクリームのクッションの上で

ニャンコ先生はこっそりいちごをパクリ☆



アニメ『夏目友人帳』公式オンラインストア情報



15周年を記念して、作品初となる公式通販サイト「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」がオープン!描き下ろしイラストを使用したグッズや、ここでしか購入できない限定グッズなどをご用意しています。

《夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア》 https://natsume-animestore.jp/



アニメ『夏目友人帳』作品情報

■あらすじ

小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志は、祖母レイコの遺産「友人帳」を受け継ぎ、

自称用心棒のニャンコ先生と共に、そこに名を縛られた妖怪たちに名を返す日々を送る。

妖と、そこに関わる人との触れ合いを通して、自分の進むべき道を模索し始めた夏目は、想いを共有できる友人たちにも助けられながら、大切な日々を守るすべを見つけていこうとする。



■アニメ「夏目友人帳 漆」スタッフ

原作:緑川ゆき「夏目友人帳」(白泉社「LaLa」連載)

総監督:大森貴弘

監督:伊藤秀樹

シリーズ構成:村井さだゆき

キャラクターデザイン:高田 晃

妖怪デザイン・アクション作監:山田起生

総作画監督:高田晃、田中織枝

美術:渋谷幸弘、三宅真央

色彩設計:宮脇裕美

編集:関 一彦

画面設計:田村仁

音楽:吉森 信

アニメーション制作:朱夏

制作:NAS

製作:「夏目友人帳」製作委員会

《アニメ15周年特設サイト》 http://www.natsume-anime.jp/15th/

《アニメ公式サイト》 http://www.natsume-anime.jp/

《アニメ公式X(Twitter)アカウント》 https://twitter.com/NatsumeYujincho



『夏目友人帳』作品情報



●作品名:「夏目友人帳」(花とゆめコミックス)

「妖怪が見える」という秘密を抱えた孤独な少年・夏目。

強力な妖力を持っていた祖母・レイコの遺品である「友人帳」を手にして以来、妖怪たちから追われる羽目に!!

祖母が妖怪たちと交わした「契約」をめぐって、用心棒・ニャンコ先生とともに

忙しい日々を送ることになった夏目は…!?あやかし契約奇談!

●作者:緑川ゆき

「LaLa」(白泉社)にて連載中

2023年は原作20周年!

コミックス最新30巻 好評発売中



★リリース内画像使用の際は、下記権利表記を記載ください。

著作権表記:(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN





















