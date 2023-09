[MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会]



MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会)と東京都は、2023 年10 月6 日(金)~10 月9 日(月・祝)まで、国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」』を東京・天王洲運河一帯(「寺田倉庫G1 ビル」「B&C HALL」「E HALL」「WHAT CAFE」「T-LOTUS M」「ボードウォーク」ほか)で開催します。

このたびフェスティバル内、多様な背景を持つ17組のギャラリー、アーティスト・ラン・スペース、キュレーター、企業が「アートと様々なカルチャーが交差する風景」をそれぞれの視点で切り取り展示・販売を行うアートフェア「CROSSOVER」にて、アルコールマーカー・コピックが出展することが決定いたしました。



今回コピックは、コピックを用いて制作活動をしているアーティスト・田中かえと、コピックマルチライナーを用いた繊細な作風が特徴のアーティスト・文谷有佳里の2名とコラボレーションし作品展示・販売を行います。



10/8(日) 15:00からは田中かえによるコピックライブドローイングを予定しており、COPIC official Instagramでのライブ配信も予定しています。ぜひお見逃しないようご覧ください。

【コピック(COPIC)について】

コピックはTooグループで開発したアルコールマーカーの名称であり、用紙類やエアブラシなどの製品を含むブランド名です。コピックのマーカーは358色ものラインナップを持ち、品質の高さや繰り返し長く使用できる点などが評価され、デザインの作画、イラストレーション、漫画の着彩、クラフトなど様々な分野で活用されています。

1987年から発売を開始し、現在は世界70カ国以上で販売されています。

主な製品:コピックスケッチ、コピックチャオ、コピッククラシック、コピックマルチライナー、コピックインク

【田中かえ】

1995年、神奈川県横浜市に生まれる。2017年、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。イラストレーター。

手塚治虫・吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始める。多摩美術大学を卒業後、アーティスト活動を開始。

近年では、乃木坂46や、モモコグミカンパニー(BiSH)、「オニツカタイガー」、「ビームス」、新日本プロレス「エル・デスペラード」、テレビ「爆笑ヒットパレード2023」デザインなど、さまざまなジャンルとコラボレーションをしている。



【文谷有佳里】

音楽のバックグラウンドを持ちながら、即興的に描かれる有機的でオートマティックな曲線と、画面を横断する直線が重なり、重層的な広がりを感じさせるモノクロのドローイングを制作する。



■MEET YOUR ART FESTIVAL2023「Time to Change」について



■日程:2023 年10 月6 日(金)- 9 日(月・祝)

■場所:東京・天王洲運河一帯

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」|寺田倉庫G1 ビル ★

アートフェア「PICK UP ARTIST」|B&C HALL

アートフェア「CROSSOVER」|E HALL

ライブパフォーマンス/トークセッション|T-LOTUS M ★

Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART EXHIBITION「The Good Ancestor」|WHAT CAFE ★

マーケットエリア|ボードウォーク

連携施設|WHAT MUSEUM



■時間︓

・10 月6 日(金)

マーケットエリアのみ:16 時 00 分~21 時 00 分

※アートチケットエリア、WHAT CAFE 会場に関しては終日内覧会となります。

・10 月7 日(土)- 9 日(月・祝)

全エリア:11 時 00 分~20 時 00 分

※但し、9 日(月・祝)は17 時00 分終了



■ URL:

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/



【本件/メディア内覧や取材に関するお問い合わせ】

MEET YOUR ART FESTIVAL 2023 実行委員会 事務局

(エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社)

担当:古後

E-mail: myaf@av.avex.co.jp





