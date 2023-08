[株式会社BS日本]

愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる!BS日テレで毎週土曜よる9時放送の「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!」、8/5の放送はスピンオフ企画!TRFのDJ KOOさんが5月27日以来の登場です!日本のダンスムーブメントを盛り上げたTRFが、今年デビュー30周年を迎えたということで、 ちょうど30年前の1993年に発売された当時の人気マシンが続々登場!題して「愛車遍歴的バックトゥザフューチャー~1993~」! KOOさん憧れのスポーツカーも登場。「最高DO DANCE!」と上機嫌のKOOさんでした。



■小室さんモノマネでバブル回想

バブル景気の終焉とともに、音楽シーンのトップに君臨したTRF。KOOさんは「バブルがはじけた後ですから、1993年って。音楽業界はその後になってから沸騰した感じでしたね」と、まずは当時の世相を回想。「小室さんは、“僕たちは遅れバブルだから”って言っていましたから」。TRFのプロデュ-サー小室哲哉さんのものまねをまじえ、MCのおぎやはぎからツッコミを受けていた。



1993年といえば、サッカーJリーグが開幕、レインボーブリッジが開通と、世間的にはまだバブルの残り香が漂っていたころ。矢作兼、小木博明、KOOさんが脳裏に描くのは、当時のお台場、レインボーブリッジにまつわる青春の思い出だった。この日、初めて登場したクルマは、居住性や快適性を重視した“スペシャルティカー”を名乗り、大人気だった国産車。ステアリングを握るKOOさんも「馬力もありますし、ステアリングも付いてくる感じで柔らかいですね」と、30年前という時代を感じさせない快適さに満足げだ。





■ギャップありすぎ!?絶頂期と現在の金銭感覚

TRFとして、短期間に数々のミリオンセラーをたたき出したKOOさん。当時の金銭感覚はやはり、少し一般の感覚からはかけ離れていたようで、「海外にMV撮りに行くじゃないですか?買い物して帰ろうという時、値段見なかったです」と仰天告白!高級ブランドショップでも驚きのエピソードも打ち明け、おぎやはぎも絶句する。しかし現在はというと…。当時とギャップありすぎな、現在の慎ましやかなお財布事情を明かす。



そんなKOOさんも、少年時代の強いイメージから、国産車に強い憧れがあり、過去に所有した外国車はポルシェだけだという。しかし、そのポルシェには、小室さんの愛車と豪華なランデブー走行をした、忘れられない思い出が…。







30周年の節目とあって、KOOさんはTRFとしての今後の音楽活動計画も披露。実は、密かに挑戦していることもあるとか…。



61歳とは思えない明るさは相変わらずのKOOさん。最後には青春時代に憧れたマシンが登場し、テンションはMAXに。「TRFやってきて、この番組に出られて、最高DO DANCEですよ!」。青春時代を取り戻すべく、意気揚々とハンドルを握るKOOさんだった。





【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時~9時54分

【放 送 局】 BS日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏(自動車ジャーナリスト)

【ゲ ス ト】 DJ KOO 8月5日放送

【番組 HP】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki/

【番組Twitter】@Aisya_Henreki https://twitter.com/Aisya_Henreki

【クレジット】(C)︎BS日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。





