海藻を追求するスタートアップ (株)PLAIN AND SEAが新宿歌舞伎町に期間限定(9月2日再オープンー10月末予定)でオープンしているポップアップ食堂「海のハーブ食堂 by 草原に海」が第二弾のメニューを発表。

スーパーフードの海藻4種を使った「汁なし坦々海藻麺」の提供を開始。



海藻の効能をたっぷりいただくために、今まで脇役であった海藻を主役として海藻そのものを麺に仕立てました。

この一品で、海藻の持つたくさんの栄養素を一度に取ることができ、ヘルシーなのに満足できる一杯を目指して作りました。

担々麺に不可欠なそぼろは大豆ミートをベースに、野菜やこだわりの調味料で味付けをして作りました。

ヴィーガンの方にもそうでない方にもお楽しみいただけたらと思っています。

タレは自家製特製で、化学調味料は使っていません。



召し上がり方も 1:つけ麺 2:まぜまぜ麺 3:つゆ麺の3つのスタイルで

海藻を飽きることなく、楽しめるようにしました。

4種の海藻が持つ食感やうま味を、是非味わって頂きたいです。



海藻は健康、美容、ダイエット、生活習慣病ほか、多くの効果が期待できると言われています。

健康気にされるシニアの方、美容、ダイエットを気にされる女性の方々に召し上がっていただきたいと思っています。*当面は、平日限定になります。(週末は海藻の創作寿司を提供)



<今回の4種の海藻の特徴>

1:もずくは、食物繊維やミネラルが豊富で、腸内環境や血糖値・コレステロールの改善に役立ちます。また、フコイダンという抗酸化物質が免疫力やがん・アレルギーの予防に効果があると言われています。低カロリーで美肌効果も期待できます。



2:アカモクは、フコキサンチンやフコイダンなどの栄養素が含まれており、美容やダイエット効果のほか、花粉症や免疫力・がんの抑制効果などもあるとされています。



3:真昆布は、アルギン酸やフコキサンチンなどの栄養素が豊富で、高血圧や動脈硬化・糖尿病の予防や脂質代謝の改善に効果があるとされています。また、骨粗しょう症や貧血の予防や美容効果もあります。



4:がごめ昆布は、真昆布と同じくアルギン酸やフコキサンチンなどの栄養素が豊富で、肝機能の改善や抗がん作用・免疫力の向上に効果があるとされています。また、腸内環境の改善や便秘解消・肌の保湿効果などもあります。



昨今、海藻は、食、健康、美容のみでなく、地球環境、エネルギー、新産業としても注目されてきています。

その海藻の魅力を「海のハーブ」として、新しい海藻の食のスタイルを発信してまいります。なお、使用する海藻は、函館:真昆布、がごめ、岩手宮古:あかもく、青森佐井村:もずくなど、日本国内に限定した各地の逸品から厳選しております。



<店舗イメージ>







<第二弾メニュー>

・汁なし海藻坦々麺 1500円 (追い飯と昆布出汁付き)





<第一弾メニュー>

海藻創作寿司と出汁茶漬け







店名の「草原に海」とは、海藻をテーマとした新しい事業を生み出すプラットフォームです。

同社は、メーカー企業、研究機関、スタートアップ、生産者、料理家、クリエイター、生命科学者、建築家などのプロフェッショナルな連携機関、チームとともに*、新しい試みに挑戦して、地球環境、地域産業、人々の健康に役立つ事業を創り出してまいります。今回の食堂につづき、今後は、食、サプリ、コスメ。エステ、体験や地域の観光コンテンツを開発していきます。



*連携機関

海藻活用研究会:海藻の専門研究団体

北海道マリンイノベーション:北海道大学発の海藻ベンチャー企業

岩手アカモク生産協同組合:アカモクのリーディングカンパニー



*チーム紹介

うすいはなこ:魚食研究家

石尾萌衣:ヴィーガン料理家

田渕寛之(たぶちひろゆき):デザイナー

海藻人:生命科学者(理学博士 東京大学)

西川平田悠:建築家



**プロジェクト一覧

第1弾 海藻は海のハーブ「海のハーブ食堂」

<今後予定のプロジェクト>

第2弾 海藻の新業態スイーツ

第3弾:海藻の新商品

第4弾:海藻の体験施設

第5弾:海藻の国際イベント



・店舗概要

「海のハーブ食堂 by 草原に海」

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2 丁目 27番 12 号 1 階

営業時間:11:00−18:00

(夜は「SAKE LAND KON」として、別業態のお店になります。)



・株式会社 PLAIN AND SEA(プレイン アンド シー)

代表取締役:竹村公一

本社所在地 東京都品川区東品川 2-6-17

mail: info@plainandsea.com

hp: https://plainandsea.com



