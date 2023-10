[株式会社Scalehack]

Scalehackの事業拡大ノウハウとTimers社のスクール運営ノウハウでデジタル人材のリスキリング・就労支援事業を展開。人材DB連携を強化し、事業拡大支援を柔軟かつ効果的に実現。



「一人ひとりの多様性を、変革の力に。」をミッションに、大義ある事業のスケールアップを総合支援する株式会社Scalehack(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:倉田丈寛、以下、Scalehack)は、子供がいる女性が新しいスキルを学んでキャリアアップ・キャリアシフトを目指せる『Famm(ファム)スクール』やオンラインベースでアシスタントリソースを活用できる『Fammアシスタントオンライン』を提供する株式会社Timers(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:田和晃一郎、以下、Timers)と業務提携を締結いたしました。今後、デジタル人材のDB連携を行うことでより多くの事業のスケールアップ総合支援を実現する体制を強化するだけでなく、Scalehackが提供する『Scalehackシリーズ』と株式会社Timersの『Famm』ブランドが保有するアセットの組み合わせにより多様な人材が世の中で活躍するための新たなリスキリング・就労支援事業の提供を行ってまいります。









■Scalehack公式サイトのURL

https://scalehack.co.jp/



業務提携の背景





Scalehackは、「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」をビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。



一方の株式会社Timersは、「社会の二項対立を溶かす。」をビジョンに掲げ、子供がいる女性のためのキャリアスクール運営などを通じて、子育て家族のライフデザイン支援を行なっており、多様な働き手の育成や社会での活躍機会創出を行なっております。



今回の業務提携により、デジタル人材のDB連携を行うことで企業様の事業拡大支援における提供範囲を広げるだけでなく、各案件へ最適な人材のアサインを行うことができる強固な支援体制を構築し、事業のスケールアップ支援を柔軟かつ効果的に実現していきます。



また、多様な働き手人材の育成ができる株式会社Timersと、数多くの企業様の事業のスケールアップ支援を実現しているScalehackシリーズのノウハウを組み合わせ、より多くの人々がライフスタイルや環境に左右されず、高難度な事業のスケールアップ支援を担うスキルを身につけることにより、働き手がどんな環境であっても成長・活躍できる世の中を創り上げていくことを目指します。



提携内容例





1.人材DB連携による最適なチーム編成、多様なニーズに合わせた支援体制の構築

Scalehack、株式会社Timersがそれぞれ抱える人材DBを連携することにより、クライアント企業様ごとのニーズに合わせたチームを編成し、これまで以上に最適な支援体制を構築していくことで、よりスピーディかつ柔軟に事業拡大支援の提供を実現いたします。



2.全国拠点を活用した地域活性化

Relicホールディングスの日本全国拠点を活用し、地方企業にも事業のスケールアップ支援を広げていくことで全国で事業の急拡大や持続的成長を促進します。さらに、地方の人材育成もオフラインとオンラインのハイブリッドで行い、働き手人材の新たなキャリアアップにより地方活性化を実現いたします。



3.4,000社を超える支援実績にて体系化されたメソッドをベースにしたスクール講座によって、新たな実践型リスキリング領域を拡大

これまでScalehackシリーズでご支援していた営業、マーケティング、WEBデザインやバックオフィス業務などさまざまな業務で利用するスキルを講座化することによって、事業成長に関わる課題に対して多角的な視点からサポートしてきた知見を0から学ぶことが可能です。本スクールでは動画視聴による講座学習のみだけでなく、定期的に受講者を集めたロールプレイングや質問会を設けることによって、学習意欲を維持し続けながらスキルアップが可能なスクール環境を提供いたします。





代表コメント





▼株式会社Scalehack 代表取締役CEO 倉田丈寛



新規事業開発や立ち上げた事業の急拡大や持続的成長を実現するためには、多様な人材が社会で活躍できる成長基盤を作るだけでなく、そういった人材の方が最大限パフォーマンスを発揮できるための環境/体制づくりが非常に重要です。この度、「社会の二項対立を溶かす。」をビジョンに掲げ、子供がいる女性のためのキャリアスクール運営などを通じて、子育て家族のライフデザイン支援や、多様な働き手の育成や社会での活躍機会創出を行うTimers社と業務提携をさせていただくことに決まりました。多様な人材の育成に豊富な経験と実績を持つTimers社と共に事業成長に向けた支援体制の強化、地域活性化へ向けたリスキリング事業の展開や挑戦が出来ることを大変光栄に思います。ホールディングスとして抱えている知見や実績を活かすことで人材DBを強化するだけでなく、多様な人材が「いつでも」「どこでも」活躍できる世の中の実現に向けて共に邁進してまいります。



▼株式会社Timers 代表取締役CEO 田和晃一郎



「Famm」では子供がいる女性を中心に既に3,000名規模のデジタルスキルを備えたワーカーコミュニティを運営しており、そのアセットを活用しながらScalehack社とデジタル人材活用機会の最大化に繋がる体験・ソリューションを共創していけることをとても嬉しく思います。デジタルスキルやITリテラシーを備えた人材を増やしていくこと、企業側がアウトソースも含めてデジタル人材を活用していくことは、日本社会の変革においても重要な取り組みであり、その周辺領域において子供がいる女性の活躍の機会や選択肢の創出が成されていくことは、社会インパクトの大きな取り組みにも繋がると考えています。今後も株式会社Timersでは「社会の二項対立を溶かす。」のビジョンを推進していけるよう、パートナーシップも強化しながら新たな挑戦を進めてまいります。



■株式会社Timersについて

会社名:株式会社Timers

代表者:代表取締役CEO 田和 晃一郎

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1

設立:2012年5月

コーポレートサイト:https://timers-inc.com/

事業内容:子供がいる女性向けのキャリア・金融教育サービスや、家族アルバムアプリを展開するライフデザインブランド「Famm(ファム)」の運営



株式会社Timersは、家族アルバムアプリ「Famm」をはじめ、子育て費用の相談もできる「Famm無料撮影会」、ママが子供と一緒に通えて、育休中でもスキルアップ・キャリアアップを目指せる「Fammスクール」など、子供がいる女性向けのライフデザインサービスを複数手がけ、「日経ビジネス 未来の市場をつくる100社 2022年版」にも選ばれています。従業員の50%は女性が占め、子供がいる女性・男性も活躍できるよう、ライフスタイルの多様性を受け入れた組織づくりを行っており、男性の育休取得の義務化や男女を対象にした有給育休取得制度、妊活補助や卵子精子凍結補助などの福利厚生制度も導入しています。



■株式会社Scalehackについて

会社名:株式会社Scalehack

代表者:代表取締役CEO 倉田 丈寛

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2022年3月

コーポレートサイト:https://scalehack.co.jp/

事業内容:スケールアップ・プラットフォーム事業、事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務



Scalehackは、Relicホールディングスの戦略子会社として、2022年3月に設立されました。「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」ことをビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。「4,000社を超える支援実績と成果が実証されたメソッド」、「独自のネットワークで構築した国内最大級のスケールハック人材DB」、「事業理解度の高いプロフェッショナルによるプロジェクトマネジメント」を強みに、セールス総合支援プラットフォーム「Scalehack for Sales」、マーケティング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Marketing」、オペレーション総合支援プラットフォーム「Scalehack for Operation」、エンジニアリング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Engineering」の4つの柱となる事業を総合的に展開しております。



■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社Scalehack 担当:宮本

TEL: 03-6778-4653

E-MAIL:info@scalehack.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-00:40)