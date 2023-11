[株式会社DEVLOX]

Robloxにおけるコンテンツ開発支援事業を展開する株式会社DEVLOX(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中公彦、以下当社)は、Robloxコンテンツの制作に特化した開発スタジオ『DEVLOX Creative Studio』を開始することをお知らせいたします。







当社は、日本最大級のRobloxクリエイターコミュニティ「DEVLOX」を運営しており、これまでRobloxにおいてコンテンツ開発を行うクリエイターやスタジオ・開発企業との連携を強化してまいりました。そして、今年の夏に提供を開始したRobloxに特化したプロスキル学習サービス「DEVLOX Academy」は、大変好評をいただき、高い開発能力を有している修了者や修了企業が順調に増加しています。



この度、当社はクリエイターやスタジオ・開発企業のネットワークを拡大するだけでなく、そのネットワークを活用してRobloxコンテンツの開発に取り組んでいくために、Robloxに特化した開発スタジオ『DEVLOX Creative Studio』を開始いたしました。

『DEVLOX Creative Studio』では、高い技術力を持つクリエイターやスタジオ・開発企業と協業して、IPやブランド、そして企業様からの受託開発にも積極的に取り組んで参ります。



Robloxでのコンテンツ開発をご検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。また当社は、引き続き協業できるクリエイターやスタジオ・開発企業を募集しております。ご連絡をお待ちしております。



■「DEVLOX Creative Studio」サービスページ

https://devlox.net/creative-studio



■ クリエイター・スタジオの募集

https://devlox.net/professionals



■お問い合わせ

e-mail:contact@devlox.net



Robloxについて





「Roblox(ロブロックス)」はデイリーアクティブユーザーが6600万人を超える(※1)世界的なメタバース・ゲーミングプラットフォームです。ユーザーはオリジナルゲームの開発や公開が可能であり、世界中のユーザーにプレイしてもらうことができます。近年では日本国内でも普及が進んでおり、クリエイター(開発者)も増加傾向にあります。

(※1) Roblox’s official stat as of March 2023



DEVLOXについて





当社は、日本最大級のRobloxクリエイターコミュニティ「DEVLOX」を運営しております。2023年9月現在、コミュニティに参加するメンバー総数は4,000名を超えており、クリエイターコミュニティとしては国内最大規模となっています。コミュニティ内では日々ゲーム制作に関する議論が活発に行われています。



【お問い合わせ先】

e-mail:contact@devlox.net



【DEVLOXコミュニティに関するリンク】

・ホームページ:https://devlox.net/

・Discordサーバー:https://discord.gg/RTdVbPmKcP

・Twitterアカウント:https://twitter.com/DevloxTeam

・Robloxグループ:https://www.roblox.com/groups/7462107/unnamed#!/about



