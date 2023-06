[学校法人アジア学院]

アジア学院アジア農村指導者養成専門学校校長 荒川朋子著『共に生きる「知」を求めて ー アジア学院の窓から』



4月に発行された荒川朋子著『共に生きる「知」を求めて ーアジア学院の窓から』の重版が決まりました。







再版まで3ヶ月ほど品薄状態になるかと存じます。

お待ちいただく場合がございますのでご容赦ください。



アジア学院にご注文いただきますと、下記の特別価格でお求めいただけます。

ご希望の方はアジア学院にご連絡ください。

0287-36-3111

定価1,200円(税別)のところ、2023年度に限り

50周年記念価格1冊1,000円(税込み・送料別)

キリスト新聞WEB版書評から抜粋

生きざまと言葉とは不可分である。人格的出会いと対話による草の根の活動、自己反省に根ざしてこれを地道に続けること、そこから出る言葉が、まことの「知恵」として心に響くことを本書は改めて教えてくれる。

(評者・北中晶子=国際基督教大学教会牧師)

【書評】 『共に生きる「知」を求めて アジア学院の窓から』 荒川朋子

- キリスト新聞社ホームページ (kirishin.com)



ARI Director Tomoko Arakawa's book "Seeking Knowledge to Live Together - From the Window of ARI" will be reprinted.



We expect the book to be in short supply for about three months before it is reprinted. Please be patient as you may have to wait.



ARI Director Tomoko Arakawa’s book “Seeking Knowledge for Living Together - From ARI’s Window” is now available for order.

The book is available at the following special price if you order it from ARI.

Please contact ARI to place your order.

(+81) 0287-36-3111

The regular price is 1,200 yen (tax not included), but only for the year 2023

50th-anniversary price 1,000 yen (tax included, shipping not included)

The way of life and one's own words are inseparable. This book teaches us once again that grassroots activities based on personal encounters and dialogues, rooted in self-reflection, and continued in a steady manner, and the words that emerge from these activities will resonate in our hearts as true "wisdom".

(Reviewer: Rev. Shoko Kitanaka, Pastor of International Christian University Church)

Translated excerpt from a book review in the Christ Newspaper Web Edition

http://www.kirishin.com/book/60640/







