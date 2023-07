[株式会社モンドリアン]



株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、2023年8月上旬に開催する「メタバースクリエイティブアワード2023」(略称:MCA2023)の「Fortnite部門」の審査員が決定しましたので、発表いたします。





MCA2023 featuring Fortnite 審査員決定!





MCA2023 featuring Fortniteの審査員が決定いたしました。クリエイターの皆様には、この審査員が感動するようなクリエイティブの創造を期待しております。



審査員:

高藤 直寿さん(柔道家/パーク24所属)

1993年生まれ、栃木県出身。7歳で柔道を始める。足技に加え、肩車など多彩な技を持つ。東海大2年の時に初出場した世界選手権で優勝。五輪初出場の2016年のリオデジャネイロ大会で銅メダルを獲得。17年から世界選手権で2連覇を果たすも、19年の世界選手権ではメダルを逃す。19年のグランドスラム・大阪と20年のグランドスラム・デュッセルドルフで優勝して代表争いを制し、2大会連続の五輪代表となった。東京2020大会では、日本代表選手団の金メダル第1号に輝いた。22年10月の世界選手権では18年以来4度目の優勝を決め、山下泰裕らの日本男子最多記録に並んだ。



高橋 麻里さん(声優/声優e-Sports部)

2011年 ボーカルユニット「Dodothy Little Happy」でメジャーデビューし、メインボーカルとして2018年12月まで活動。卒業前に声優活動をスタートし、『温泉むすめ』阿蘇ほむら役や、アニメ『BanG Dream!』などに出演するほか、舞台『D.C.III~ダ・カーポ III~君と旅する時の魔法』では、瑠川さら役を担当し幅広く活動中。

eスポーツ応援プロジェクト『声優e-Sports部』の一員としても活動し、多くのeスポーツ関連イベントに出演している。広くゲームをする中、特に『Fortnite』を好み、PC/PADでプレイ。アリーナでチャンピオンリーグにたどり着いたこともある。



川 大揮さん (Alche株式会社CEO)

バーチャル・リアリティという新たな空間を切り拓き、日常をより色鮮やかにするようなデジタルコンテンツの開発を行っているクリエイティブチームAlcheStudio代表。RADWIMPS ROLE-PLAYING MUSIC、バーチャル冒険アイランド(フジテレビ)など制作実績多数。



ROTO【ロト先生】(YouTuber)

社会に役立ちたいという思いから国家公務員として勤務。しかし、古く続く慣習の中で裁量の自由度の低さを感じ、フリーランスとして独立。YouTubeでの配信活動を始め、そこで不登校の子供達と出会う。子供達と向き合う中で、メタバースの存在を知り、メタバースを活用した社会的問題の解決を模索する事を決意。その活動の一環で、メタバースを活用して子供達と会話し、相談に乗る活動を開始。相談に乗った子供の中には実際に学校に通い始めた子供もいて、メタバースと教育の親和性の高さを肌身で実感している。現在は、配信とメタバース、教育に本格的に取り組み始め、メタバースを活用した児童メンタルケアのプロを目指して、日々活動を続けている。https://www.youtube.com/channel/UCa4ZKA7N2i3qBr8Be782yPg







MCA2023のFortnite部門では、参加するクリエイターのクリエイティブな作品である「島」を繋ぐハブ部分に、東京ドームをモデルとしたワールドを作成いたしました。

すべての作品と繋がる最も目立つ場所に、広大な空間や独特な雰囲気を持つ東京ドームが設置されたことにより、クリエイターたちが新たなインスピレーションを得て、創造力が刺激されたより魅力的なコンテンツが生み出され、革新的なゲーム体験やエンターテインメントが生まれるされることを期待しています。





【 MCA2023 featuring Fortnite 開催概要】







応募期間:2023年6月6日(火)10:00 ~ 2023年7月15日(土)23:59



参加資格:

一般部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加しており、Fortnite内、及び、Unreal Editor for Fortniteで制作したワールドを一般公開できる方。

新人部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加していない方。



応募方法:応募には、下記2点が必要です。

1.noteへの作品概要の投稿

※詳しくはこちらをご確認ください(https://note.com/note_games/n/nf8dcc047484a)

2.Googleフォームの申込みおよび大会運営Discordサーバーへの参加



選考基準:審査員をいかに感動させるか



審査員:

高藤 直寿さん(柔道家/パーク24所属)

高橋 麻里さん(声優/声優e-Sports部)

川大揮さん (Alche株式会社)

ROTO【ロト先生】(YouTuber)



スケジュール:

結果発表:2023年8月中旬予定



各賞:

最優秀賞: 1名 賞金 10万円、および、 ニュースメディア「NewsPicks」にて連載中の「メタバースって何の略?の”次”の話をする会(メタ次)」にてロングインタビュー掲載

グラフィック部門賞: 1名 賞金 3万円

ゲーム部門賞: 1名 賞金 3万円

新人賞: 1名 賞金 1万円

(※クリエイターサポート未承認のためマップコードを発行できないクリエイター限定)



主催・協賛・協力:

主催:株式会社モンドリアン

協賛:株式会社東京ドーム

協力:株式会社NEIGHBOR・声優e-Sports部



※応募方法等について、公式Twitterでも情報発信いたします。

クリエイターの皆様、MCAにご興味のある方はぜひフォローをよろしくお願いします。

公式Twitter:@mondriangg (https://twitter.com/mondriangg)





MCAは、多くのフォロワーをもつ有名クリエイターから、これからチャレンジする方や始めたばかりの方まで広く門戸を広げたアワードです。多くの皆様の積極的なご参加をお待ちしております。





株式会社東京ドームについて





読売巨人軍の本拠地「東京ドーム」をはじめ、「東京ドームシティ アトラクションズ」、「ラクーア」、「後楽園ホール」、「東京ドームホテル」等からなるエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」の運営を中核に事業を展開しています。

都内有数の大規模レジャー施設として魅力ある施設開発やイベント企画運営に注力するほか、流通事業「shop in」の展開や熱海でのリゾート事業、公共施設および民間スポーツ施設の運営受託等の外部展開を進めています。2023年から2024年にかけて、東京ドームシティ全体にわたるリニューアルを実施。ランドスケープデザインの刷新、開業20周年を迎えたラクーアの過去最大規模のリニューアル、吉本興業グループとの共同事業による新劇場「IMM THEATER」の建設などが順次予定されています。





Fortnite(フォートナイト)とは





Fortniteは登録アカウント数5億人を越え、メタバース領域でも圧倒的な存在感を放つオンラインゲームです。オンライン対戦モードであるバトルロイヤルモードの他に、クリエイティブモードとして、メタバース上に自由にオブジェクトを配置して自分でワールドを作成することができます。クリエイティブモードには、ワールドを作成するためのさまざまなツールとリソースが用意されており、その自由度の高い機能が人気で、SNS上でもコミュニティの交流が大変活発です。また、2023年3月には「Unreal Editor for Fortnite」がリリースされ、よりゲーム開発環境に近いツールでマップ作成することが可能となり、クリエイターの新規参入やこれまで以上の高度グラフィック制作など、更なる発展を遂げています。





メタバースクリエイティブアワード(MCA)について





MCAは、メタバースにおけるクリエイターの創作活動の活性化と認知度の向上を目的としたクリエイティブアワードであり、2022年より開催しております。

プラットフォームの垣根を越え、優れたクリエイターを表彰する本アワードにおいて、クリエイター同士が切磋琢磨することで技術力や創造力が磨かれることを期待します。またクリエイターの存在をより多くの方に知っていただける場として、クリエイターにとって参加すること自体に意義のあるアワードを目指しています。

昨年、オープンハウスグループが開催した「オープンハウスPresents メタバースクリエイティブアワード featuring Fortnite」では、日本を代表するメタバースクリエイターから多くの独創的な応募作品が集まり、豪華審査員によって優秀作品が選ばれました。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000024241.html

第2回の開催となる今年は、より様々なプラットフォームのクリエイターが楽しめるビッグなアワードとして、3つのプラットフォーム(ZEPETO、Roblox、Fortnite)を対象に開催いたします。開催期間中は、メタバース会場の設置や生配信等のオンラインイベントを予定しております。





株式会社モンドリアンについて





株式会社モンドリアンは、2023年1月に株式会社オープンハウスグループからの出資により設立したメタバースの戦略子会社です。ゲーム・メタバース事業を主軸に、プロジェクト企画、ビジネス開発、IP事業、3Dモデル制作などの幅広いサービスを提供しています。

国内外に3つの制作スタジオを持ち、在籍する経験豊富なクリエイターとともに、お客様の目的や希望に合わせて、最大の成果を出せるようなプロジェクトのプランニングからコンテンツの作成、運用までワンストップで素早く提供・対応できることが強みです。



対応できるプラットフォームも数億人規模のユーザーを抱えるプラットフォームを中心に、最適なプラットフォームを選定し、コンテンツにおいても、単なる3Dモデルの提供にとどまらず、教育に特化したコンテンツ、eスポーツとの連携などターゲット層に合わせた展開も行っております。今後もゲーム・メタバースの最前線を走り続けることを目指しております。







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-11:46)