[KYO株式会社]

独自処方で肌タイプを選ばずに体の内側から潤す ユーザーの要望に応えて毎日1本使える新セットを商品化!



KYO株式会社(本社:東京都港区)は、ヒト幹細胞スキンケアブランド「KNOW YOUR ORIGIN」より、猛暑でもべたつかず体の内側からしっかり保湿する膣美容液「Beauty Charge -Femcare-」を2023年8月8日に数量限定で発売いたしました。公式ECサイトでご購入いただけます。

KNOW YOUR ORIGIN公式サイト:https://knowyour.jp/

KNOW YOUR ORIGIN 「Beauty Charge -Femcare-」30本入り

定期/単品 各57,750円(税込)



美容成分をダイレクトイン!内側から整える新しい紫外線対策「Beauty Charge -Femcare-」





「KNOW YOUR ORIGIN」はヒト幹細胞の膣美容液シリーズ「Beauty Charge -Femcare-」の新商品としてデイリーユースできる30本入りを数量限定で販売を行います。「Beauty Charge -Femcare-」は再生に有効な成分「ヒト幹細胞培養液」の原液を採用し、リポソーム化することで成分を安定させ、新鮮な状態で届けられるようにした膣美容液。猛暑でもべたつかずに潤いを与えてバランスを整え、紫外線ダメージを受けた肌の強い味方になる新しいスキンケアアイテムです。



積極美容層を中心に日本でもデリケートゾーンケアの重要性を認識する方が増え、 “体の内側に美容成分をダイレクトイン”できる膣美容液が人気を博しています。

そこで、KNOW YOUR ORIGINではブランド公式アンバサダーを交えて、「Beauty Charge -Femcare-」をご購入くださった方も参加可能な、身体の悩みを聞くインスタグラムライブを実施。またECサイト内にオンラインでお客様のご相談をお伺いするチャットサービス・チャネルトークを設置し、「Beauty Charge -Femcare-」に対するコメントを集めました。すると、肌のケアはもちろんのこと、「更年期症状やカンジタで悩んでいたが、使用方法が簡単で継続ケアできる」「妊娠するために継続して膣の環境をケアしたい」と女性特有の悩みに由来するコメントが多く寄せられました。

こうした効果実感から継続して使用される方も多く、紫外線の影響でダメージを受けやすい夏の身体づくりをサポートする商品として、今回、毎日使える30本入りの「Beauty Charge -Femcare-」をご用意しました。

これからも「KNOW YOUR ORIGIN」では、人生を楽しむすべての人のために、使いやすさと身体へのアプローチを両立させた膣美容液商品を提案してまいります。



【商品概要】NEW!!数量限定発売 Beauty Charge -Femcare-









【数量限定】Beauty Charge -Femcare- 30本入(単品) 税込¥57,750



【数量限定】Beauty Charge -Femcare- 30本入(定期/送料無料)税込¥57,750



KNOW YOUR ORIGIN公式アンバサダーからのコメント





美と健康のプロフェッショナルとしてKNOW YOUR ORIGINの公式アンバサダーを務める西明 久美子(にしみょう くみこ)さんも「Beauty Charge -Femcare-」の魅力を発信しています。



西明 久美子さん



▼プロフィール

1995年、株式会社資生堂入社。40~70代の美意識の高い美しいお客様や先輩と出会い、10年後20年後の肌のことを考えたスキンケアをするようになる。12年間にわたって勤務した後、出産を機に退社。2021年に脱毛がメインのサロンを独立開業。脱毛することで、肌への意識がより高くなり、来店される度に更に美しく、きらきらした表情のお客様を見ることに喜びを感じている。これまで1万人を超える肌に直接触れ合ってきたからこそ、肌表面のケアだけでは限界があることを感じ、細胞に着目するように。

(Instagram:@dulcedelecheeeee)https://www.instagram.com/dulcedelecheeeee/



▼西明さんからのメッセージ

「鬼美容鍼のダウンタイム中に『Beauty Charge -Femcare-』を連日使用することで、驚愕の美肌を手に入れることができました。肌再生効果が非常に高く、最大限に効果を発揮させる成分にこだわった、これからの時代を生きる人達にぴったりなアイテムだと思います。この夏の紫外線対策として、ホワイトニングを謳うのでなく、細胞自体を強化するようなスキンケアアイテムに興味があったのですが、『Beauty Charge -Femcare-』はまさにその一つとしてぴったりでした。神肌づくりのケアには欠かせません。」



KYO株式会社について





細胞を起点に発想した再生医療技術によるアプローチで、一人ひとりをエンパワーメントするセルフケアプロダクトを開発。誰もが自分らしさを表現できる、ウェルビーイングの実現を目指します。



【KYO株式会社(キョウカブシキガイシャ)|会社概要】





本社所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

事業内容: 再生医療の技術を用いた化粧品開発・販売

設立:2022年12月



LINE公式アカウントでは、お友だち登録をしてくださった方に、お得な情報(現在、お友達になってくれた方へ5%OFF限定クーポンプレゼント中)や季節のセルフケア方法など、お役立ち情報をお届けしていきます。



