小牧市内の企業支援や情報提供を行なっているこまき新産業振興センターでは、支援事例や取り組みの内容を発信しています。

今回の記事では小牧市内にある自動車用シート製造メーカーが、リーマンショックを機に参入。新しい事業を確立していくまでの過程を紹介いたします。

B to B専業だったものづくり企業がB to C製品を模索し、開発と販売を実現していく過程を担当者様のインタビューと併せてご紹介しています。

変化が激しいビジネス環境において、自社技術や知見を生かして一般消費者向けの新商品開発に昇華させた、ものづくり企業の参考事例としてもご覧いただければ幸いです。





◇ご紹介する記事の主な内容まとめ

●丸菱工業株式会社の沿革とビジネス環境の変化

●他分野、一般向けを志向したB to C新規事業の立ち上げ

●製品開発と新規市場展開する上での秘話

●新規市場に参入した上での今後の展望







記事内では、小牧市内の自動車用シート製造専門メーカーだった丸菱工業株式会社が、2008年のリーマンショックをきっかけに新規事業を模索。

社長の肝いりでスタートした社内プロジェクトから、自社の強みを生かして製品を開発していく様を紹介しています。



初期の介護チェアの展示会出展を経て健康用品、一般消費者向け商品についても開発・マーケティング、販売まで自社で展開するに至っています。

2023年に実施したB to C製品のクラウドファンディングでは、目標額を大きく上回る成果を達成しました。







コロナ禍において若干の停滞こそあったものの、着実に事業領域を広げるものづくり企業の取り組みを、当センターのサポート事例として記事化しております。



詳細な内容は下記URLからご覧ください。

https://komaki-nipc.jp/hikarimono/archives/1310





こまき新産業振興センターの基本情報



名称 :小牧市産業クラスター推進協会

こまき新産業振興センター

所在地 :愛知県小牧市小牧5丁目253番地

事務局長:辻中 正直

事業内容:製造業のDX、IoT導入の推進と支援/DX、IoT、RPAや初心者向けECサイトなどに関連したセミナーや ワークショップ開催/情報提供

設立 :2019年4月

ホームページ: https://komaki-nipc.jp



