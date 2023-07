[SOFTSOURCE PTE LTD]

秘境“ゾドンガ”島の防衛力をまとめ上げ、バナナの楽園を守るのダ!





『Sacred Zodongga Defense』



バナナあふるる聖なる島“ゾドンガ”を侵略者から守れ!



2023年7月13日、Nintendo Switch(TM)にてDL版の全世界リリース決定!



秘境“ゾドンガ”島の防衛力をまとめ上げ、バナナの楽園を守るのダ!











シンガポールに拠点を置くパブリシャー、Soft Source Publishingは、CRX Entertainmentと共同で、2023年7月13日にNintendo Switch(TM)にてファンタジックな3Dタワーディフェンスゲームを世界に向けてリリースいたします。



ゲームタイトル:Sacred Zodongga Defense

プラットフォーム:Nintendo Switch(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

価格:1980円(税込み)(7月6~12日まで先行予約割引で20%オフ!)

ジャンル:カジュアルアドベンチャー・ストラテジー











≪ゲーム概要≫

ゾドンガ島は1000年もの間、人跡未踏の地であった。鬱蒼としたジャングルに住んでいたのは原住民の“フラ・バラ・バズーキ”族だけで、彼らは獰猛な戦士でありながら、自然と調和しながら平和に暮らしていた。しかし、、人を寄せ付けないゾドンガの山中にある魅惑的なバナナの楽園の話は、いくつも文明を超え、外の世界の隅々に伝わってしまった。そして、人々はその欲望(とバナナへの嗜好)に抗えないことは明白だった。。



こうして、国々の兵士や探検家を乗せた船たちは、伝説の島を見つけるために出航しはじめたのだ。



ある朝、部族の一人が突如として水平線に現れる侵略軍を発見した。彼らはすぐに戦士たちを動員し、これから襲ってくる猛攻撃に備えて防衛の準備をした。

侵略者は波のように次々に押し寄せ、さまざまな国が最高の軍隊を送り込んでくる。



フラ・バラ・バズーキ族の部族長、“ビッグ・カウナ”(The Big Kahuna)であるあなたは、侵略に備えて防衛隊を組織し、待ち伏せを戦略的に配置する必要があります。



『Sacred Zodongga Defense』はファンタジーなテーマとカジュアルなアクション要素がある3Dタワーディフェンスゲームとなっています。



- 100以上のレベル

- 3つの難易度設定(ハード、中級、イージー)

- 新しいタワーのロックを解除し、進行に応じて新しい敵に遭遇!

- 各レベルには特殊能力を持つボスが登場!

- 大量のバナナ。。そしてバナナとバナナナナナ。。





こちらのゲームは英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語、簡体字中国語の字幕をサポートしています。





Screenshots



















(C)2023 CRX Entertainment Pte Ltd

Licensed to and published by Soft Source Pte Ltd

All trademarks and copyrights are properties of their respective owners





↓こちらのタイトルはニンテンドーeShopにてダウンロードができます。↓



https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067614.html









*上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg )







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-17:46)