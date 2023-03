[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]

いつも群馬クレインサンダーズに温かいご声援をいただきありがとうございます。

群馬クレインサンダーズでは、2023年春に完成予定の「OPEN HOUSE ARENA OTA(オープンハウスアリーナ太田)、以下オプアリ」にて、公益財団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事長 島田慎二 Bリーグチェアマンをお招きして、新アリーナ公開視察を実施いたしました。









公開視察には、島田慎二 Bリーグチェアマンの他、清水聖義 太田市長、群馬プロバスケットボールコミッション 代表取締役社長 阿久澤毅、株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 株式会社群馬プロバスケットボールコミッション 取締役 群馬クレインサンダーズGM 吉田真太郎の3名が参加。





オプアリの最大の魅力である国内最大級の可動式センタービジョンに流れる映像や、国内初導入となるエルアコースティック社の音響をコートレベルにて体感していただきました。





その後は、清水市長、吉田GMの案内で、VIPルームを視察。





最後に出席者4名への報道陣からの囲み取材が行われました。











島田慎二 Bリーグチェアマンコメント





「いろいろリーナを見ていますし、こけら落とし前に事前に見ることはありますが、考え深いです。このような求めていたアリーナを作っていただいた喜びもあります。観戦体験としてはすごいものになると思いますし、ファンの方が喜ぶだろうと思うとワクワクします。」





「THE FIRST 6 GAMES 」は下記日程で開催されます。

2023.4.15(土) vs 宇都宮ブレックス

2023.4.16(日) vs 宇都宮ブレックス

2023.4.22(土) vs 千葉ジェッツ

2023.4.23(日) vs 千葉ジェッツ

2023.4.29(土) vs ファイティングイーグルス名古屋

2023.4.30(日) vs ファイティングイーグルス名古屋





チケット概要:https://g-crane-thunders.jp/news/detail/id=16200

OPEN HOUSE ARENA OTA特設サイト:https://openhouse-arena-ota.com/



当日の様子はこちら▼







