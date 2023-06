[Citiverse Inc.]

ミュージシャン・燦然世界による『TOMO NIGHT × NFT COLLECTION in OSAKA』 のテーマソング「Full moon night」をアプリを通じて世界のユーザへ配信!



ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業を営むCitiverse Inc.(本社・カナダ/トロント、CEO・Leo Wang)は、開発・運営をする音楽との出会いをゲーム化した「Hibiki Run」アプリ内において、ミュージシャンとのコラボレーションによる楽曲・第二弾の配信が決定いたしましたことをお知らせいたします。







先週6/21(水)に独占先行配信スタートをした日本のミュージシャンとのコラボレーション第一弾に続

き、今回第二弾となるコラボレーションは、7/1(土)・7/2(日)に開催される『NFT COLLECTION IN OSAKA III』『TOMO NIGHT × NFT COLLECTION in OSAKA』のテーマソングとしてミュージシャン・燦然世界さまより発表された楽曲「Full moon night」で、7/2(日)からHibiki Runのアプリで配信を開始いたします。





今回のコラボレーションでは、『TOMO NIGHT × NFT COLLECTION in OSAKA』のイベント会場に設置された専用のQRコードを読み込むことで、Hibiki Runのアプリケーションをダウンロードした新規ユーザーはミュージシャンがデザインしたオリジナルのデジタルヘッドフォンを入手し、楽曲を聴くことが可能になります。





自分が推しているミュージシャンのオリジナルヘッドフォンで、コラボレーションをする楽曲が聴けるこの機能により、本アプリを通じてファンとミュージシャンの関係を強化、また日本の楽曲を世界のユーザへ配信することが狙いです。



今後も、一人一人の好みに合わせた多様な音楽が聴けるよう積極的にコラボレーションを進めてまいります。

そして、楽曲を聴くユーザー・楽曲を提供したミュージシャンが双方にトークンを獲得できる仕組みを準備中です。





燦然世界さま (プロフィール)

2021/1から活動開始。

ボーカルゆりなの変幻自在な歌唱力と熱くも繊細な表現力で魅せていく。

支えるバンドメンバーの多彩な演奏力も見どころで、楽曲のクオリティーの高さは圧巻。

燦然世界のアコースティックver.「優然世界」も並行して活動。

毎月ワンマンライブを行うという精力的な活動を行なっている。

2022年秋に実施した、50日間に渡る「燦然世界/優然世界のクラウドファンディング」では、支援総額"315万円"達成という驚異的な結果を残した。



“燦然"には、キラキラと光り輝くさま、はっきりしているさま、鮮やかなさまという意味があり、バンド名から”ゆりな"という人間が伝わるように、感じてもらえるようにと命名。

燦然世界のメンバーにとっても、燦然世界の音楽を愛してくれるみなさんにとっても、ひとりひとりの人生が燦然と輝きますようにと、ボーカルゆりなの信念、象徴、想い、願いが籠められたバンドである。





《今回の楽曲「Full moon night」について(燦然世界さまのコメント:一部抜粋)》

まず、なぜ「月」をテーマにしたのかというと、イベントの外見がまずキラキラとしているという点、会場のお写真も見させていただき月を連想するような作りがあったり、「360度全面LED展示」という他にない展示の仕方、球体を連想させること、そしてNFT Colorさん、Hibiki Runさん共にロゴに「○」が使われていること、、、



ここから「月」や「満月」をテーマに楽曲を作ることにしました!

TOMO NIGHTについても「夜」であったことからピッタリだなと思ったのと、何よりタイトルのテーマがひとつ分かりやすいと人に覚えてもらいやすいと考えこのテーマで歌詞制作を進めさせていただきました!



曲調もキラキラとしたテイスト、聴いているだけで輝いている感覚といいますか、散りばめられた光みたいなものを感じます!



歌声自体もキラキラとする声色を意識して歌っています!でも可愛いとかではなく、万人受けするような、聴きやすい歌を目指しました!







『TOMO NIGHT × NFT COLLECTION in OSAKA』のイベント詳細

開催日時: 2023年7月2日(日)14時~20時 (13:30開場)

開催場所: THE 超 PINK (大阪市中央区東心斎橋1-10-27parkビル10)

チケット: https://peatix.com/event/3619140/view



【チケット情報】

⚫︎入場券:¥4,000

⚫︎前売り特別割引:¥3,000 - 1ドリンク付

(6月末まで、150枚限定発売)





【音楽LIVE/VRパフォーマンス】

⚫︎アフターパーティには、DOZAN11 aka三木道三氏

⚫︎オープニング演出にはClone Girlsさま

⚫︎Hanahana_production× REATMOのコラボによるVRアーティストとビートボックスのパフォーマンス

⚫︎燦然世界さまによるイベントテーマソングの新曲披露

⚫︎アフターパーティ・交流タイムでは、WEB3ミュージシャンらによるDJタイム





※【豪華共演・夢のトークセッション】

YouTuberないとー氏 /ガリバー氏/NIKO氏/Big Hat Monky氏/RHC氏/Naokichi氏/Bunta氏/BUSON氏/SOLO氏/ROKU氏

サプライズゲスト:はんにゃ川島氏

司会進行:ブドウちゃん氏





※【WEB3音楽・トークショー】

・プルート氏/ NTT docomo (Sound Desert) 奥井氏/燦然世界さま





【タイムライン概要】

13:30~: 開場

14:00~: Start(オープニングトーク)

14:25~: オープニング・アクト(Clone Girlsさま)

15:10~: NFT展示作品について

15:25~: 11名による夢の共演トークセッション※

16:30~: VRアーティスト・BeatBoxerによる演出

16:50~: Web3ミュージック・トークセッション※

16:20~: 音楽演出(燦然世界さま)

17:50~: アフター・パーティ&交流会(DOZAN11 aka三木道三氏、他)

~20:00: Close





(参考:『TOMO NIGHT 2023 in TOKYO 』のショートアーカイブ)

https://www.youtube.com/shorts/BePvNrF5-2k





《メディアパートナー》

NEAR Foundation(https://near.org/ )

OpenEx(https://www.openex.xyz/ )

Mexc(https://www.mexc.com/ )

Audius(https://audius.org/ )

Synergis Capital(https://synergiscap.xyz/ )

AAG(https://aag.ventures/ )

BIT DEER(https://www.bitdeer.com/ )





《協賛》

JWGa -日本WEB3ゲーム協会- (https://twitter.com/JWGaWeb3 )

Plant Crossing(https://plant-crossing.com )





《協力》

Sound Desert( sound-desert.com )

合同会社NEXT VERSE(https://next-verse.net/ )

Pardey (https://www.pardey.land/)

xxxx(https://xxxxth.com/ )



《共催》

合同会社NFT COLOR(https://www.nftcolor.info/ )



Hibiki Runとは?

音楽との出会いをゲーム化し、ガチャを通じてデジタルコレクションをユーザーに提供する無料アプリです。



音楽を聴きながら走ったり歩いたりして移動することでトークンを獲得し、ガチャマシンでデジタルコレクションなどを収集することが可能です。



Audius より提供される100万曲以上の音楽から、人気のヒット曲やまだ発見されていない素晴らしい作品をミックスし、新しい音楽体験を楽しむことができます。





目標・今後の方向性

今後も多様な好みに合わせた音楽が聴けるプラットフォームを目指して各種音楽のリソースを追加し、日本のミュージシャンとのコラボレーションも積極的に進めてまいります。





【アプリ概要】

○アプリ名:「Hibiki Run」

○App Store : https://apps.apple.com/jp/app/hibiki-run/id1623004140

○Google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citiverse.hibikirun

○価格:無料

○紹介リンク:https://linktr.ee/hibikirun



健康志向の方や音楽好きにおすすめの無料アプリ。

100万曲以上の音楽を聴きながら、アクティブな活動を通じて獲得したポイントで、ガチャを回してアプリ内アイテムのレベルアップに使えるポイントやデジタルコレクションなどを獲得できます。



○このアプリはこんな人におすすめします。

・出勤・登校時や、徒歩・ランニングなど日々の生活の中に移動を伴う人。

・新しい音楽に出会うのが好きな人、音楽を聴くのが好きな人。

・ラッフル(ガチャポン)マシンを回すのが好きな人。

・ブロックチェーンのウォレットアドレスを持っていないけれど、WEB3やNFTに興味がある人。







【会社概要】

会社名 Citiverse Inc.

代表者氏名 Leo Wang

事業内容 ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業

電子メールアドレス info@hibikirun.com

公式URL https://hibikirun.com

公式Twitter https://twitter.com/HibikiRunTeam

公式日本語Twitter https://twitter.com/HibikiRunJP



