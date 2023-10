[株式会社ieneko]

累計3千台突破で話題沸騰中のデザイナーズ猫ケージ(天然木製)を取り扱うienekoが新たなプロジェクトとして、Made in Japanの猫おもちゃ開発挑戦へ



「猫と暮らすあなたのワガママを叶える」をビジョンに掲げ、天然木製猫ケージなどのユニークなプロダクト開発に取り組む「ieneko」(代表取締役:白井優毅 以下、当社)は、猫おもちゃにおける課題感を鑑み、Made in Japanの猫おもちゃ開発に挑戦します。







プロジェクト幕開けの背景













おもちゃ購入への全体平均予算は月¥3,000。26%以上の回答者が¥3,000円以上支出している



既存のおもちゃには豊富な種類・耐久性・カスタム性が求められている



多くの飼い主がおもちゃ選びに苦戦しているという事実





これはienekoが猫と暮らす222人のユーザーに独自調査を行い明らかになった結果です。

「買ったはいいけど、猫が気に入らなくて、結局一回も使っていない」

「消耗が激しくランニングコストがかかる」

「おもちゃのデザインは生活感が出てしまう」

このように、猫にとって必要不可欠なおもちゃも飼い主視点でみると課題が多いのが現状です。

コストも根気も必要なおもちゃ選びをサポートするため、猫も飼い主も大満足するおもちゃをつくることをミッションに、ienekoは「猫おもちゃの開発」をはじめます。



猫のおもちゃにおける課題感





猫のおもちゃは、猫ケージやキャットタワーなどに比べて低価格のラインナップが用意されているため、手軽に購入することができ、飼い主と猫のコミュニケーションに欠かせないアイテムである一方で、猫のおもちゃ市場には下記の課題感があると言えます。





1, デザイン面での魅了が不足しており、インテリアに馴染まない

2, 購入後の実用性は、つねに猫の好みに左右されてしまう

3, 価格と魅力がトレードオフの状況

4, 種類が画一的であり、選択肢が飽和状態である

5, 消耗が激しく、使い捨て文化を斡旋している

※上記図のBox大きさは回答者割合に比例



「おもちゃ選び=自分のライフスタイルをもっと自由に"遊ぶ"きっかけに」





猫のおもちゃは猫があそぶためのもの。だから猫基準でいいものを選ぶ、という飼い主ならではの無意識の選択基準があります。しかし、もしも猫のおもちゃに今よりもっと選択肢(=選び方)があればどうでしょうか?

たとえば、

「必ず猫があそぶことが保証されているから、自分の好みを優先して選ぶことができる」

「カラーパターンが豊富に用意されているから、インテリアを気兼ねなく楽しめる」

「そもそも壊れることがないから、ランニングコストを気にしなくていい」

私たちは、猫のためのお買い物であるおもちゃ選びを、「自分のライフスタイルをもっと自由に遊ぶきっかけ」と捉え直し、猫だけではなく猫と暮らす人の気持ちを底上げするプロダクトの開発を目指します。



「Made in Japanから、全世界の猫好きを魅了するプロダクトを」





上記に列挙した課題感の中でも、プロダクトの根幹である「1, デザイン面での魅了が不足しており、インテリアに馴染まない」「4, 種類が画一的であり、選択肢が飽和状態である」にフォーカスし、デザイン性に優れたユニークなプロダクトを構想しています。さらに、社会課題にも直結する「5, 消耗が激しく、使い捨て文化を斡旋している」を鑑み、私たちは猫おもちゃ=耐久性がなく、壊れたら捨てるしかないものという認識を覆す独自のアプローチを提供します。

Made in Japanをひとつのキーワードに、ienekoがこれまで手がけてきた猫ケージのように「あなたと猫との暮らしを見守る製品をお届けしたい」という想いがクロスオーバーします。

「はじめての猫のお迎え、どれを買えばいいかわからず、悩みながら初めて買ったおもちゃ」

「はじめて愛猫とコミュニケーションが取れたきっかけになった、お気に入りのおもちゃ」など

おもちゃであれど、ひとりひとりの購入体験はあなたと猫とのかけがえのない印象的な思い出です。

愛猫と暮らし続ける数十年間に寄り添う、全世界の猫好きに愛されるプロダクトを目指して、私たちは開発に励みます。



協業クリエイターの募集





弊社は、共にプロジェクトに取り組んでいただける企業様を募集しております。

以下が詳細情報です。ご興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。



■募集要件

・取り扱い商材:自由

※木材、ファブリック、およびその他の素材も歓迎です。安全性にご留意ください。

・3ヶ月以内にお打ち合わせが可能であること

※スケジュールの調整ができる方を歓迎します。

・試作品の開発が可能

※新しいアイデアの実現に向けて、試作品の開発ができる方をお待ちしています。

※初期フェーズはオンライン面談の場を設け、弊社スタッフと共にアイデア出しを行い、コンセプト・製品要素定義→試作品開発できればと思います。



■歓迎要件

・猫好きな方

・プロジェクトに共感を寄せてくれる方

・サステナビリティに関心のある方



ienekoの代表作!飼い主の"ワガママ"から生まれた高品質な猫ケージ







■こだわりのインテリアを邪魔しない!"ワガママ"が叶う「天然木製猫ケージ」



"おしゃれな猫ケージがない" "機能性にすぐれた猫ケージがない"という飼い主さまの悩みから生まれた、

ienekoのデザイナーズ猫ケージ。

プラスチック製や木片を樹脂で固めた「木製」や「ウッディ」と称される商品とは異なり、ienekoは「天然木無垢材」を使用し、ご家族さま・愛猫にラグジュアリーで快適な暮らしを届けることにこだわりました。

詳細:https://www.instagram.com/p/CurVjCByVMt/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==



■会社概要

20年以上にわたり猫用品の生産・研究に取り組んできた実績を活かし、飼い主にフォーカスした「猫と暮らすあなたのワガママを叶える」という独自のビジョンを、オリジナルサービスやユニークなプロダクト開発を通して目指しています。ienekoは、猫と暮らす全ての人と愛猫をつなぐライフスタイルブランドです。



社名 : 株式会社ieneko

所在地 :東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

代表者 : 白井優毅

URL :https://ieneko.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/ieneko_official/



