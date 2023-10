[ソフィー芸術出版株式会社]

円滑な異文化コミュニケーションを音楽で促す「こども音楽・教養コンテンツ 」。音楽コンテンツで多文化共生社会での国境を超えたコミュニケーションをご提案。今回は「お風呂」の英語ソングです。



ソフィー芸術出版株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表:榊原智子、以下「当社」)は、多文化共生社会での円滑なコミュニケーションを馴染みやすい音楽で促進することを目的とした「外国語レッスンソング 」の開発に取り組んでいます。11月1日より、英語レッスンソング「Hop in the Tub!」を、各種ストリーミングサービスにて配信いたします。



「Hop in the Tub!」の配信を記念して、『SOPHY KIDSアニメーションコンテスト』を開催します。

プロアマ問わずご応募ください!コンテストの詳細は、本記事をご覧ください。



ご視聴はこちら!

https://linkco.re/Xdtr5BRy





就学前の児童から小中学生まで、安心して活用できる「こども音楽・教養コンテンツ」として、新曲「Hop in the Tub!」の配信を11月1日よりスタートします。



お風呂に楽しく入ってもらえるような、ポップで明るい曲調に仕上げました。



放課後教室、児童クラブ、ご家庭、英語塾などで活用していただければ幸いです。歌って!踊って!楽しみながら言語や文化を習得できるようなコンテンツをご用意しております。



オリジナル楽曲「Hop in the Tub!」について









[言語] 英語

[時間] 2分26秒

[対象] 就学前~小中学生、英語初級クラス

[学習内容]

・動詞の表現(ゴシゴシする、掴む、など)

・命令形



[ストーリー]

お風呂に入るのが楽しくなる歌です。

まずはお顔をゴシゴシ、次はシャンプーで髪を洗って、そして足。

次は、泡のなかでリラックス。シャボン玉のなかで癒されます。

お風呂から上がったら、タオル持って歌って踊って、しっかり体を拭きます。

こうやって、毎日ピカピカです!



[保護者様へ]

「顔を洗う」など、英語では難しい表現も、コミカルなリズムのなかで自然に覚えることができます。

お子様とお風呂に浸かりながら、体を洗いながら、お子様と一緒に歌っていただける世界観に仕上げました。

ぜひ、ご視聴ください。



「こども音楽・教養コンテンツ」英語レッスンソング 概要

「こども音楽・教養コンテンツ」とは、世界共通の正しい情報と言語を身につけることを目的としたデジタルコンテンツ(音楽・映像)です。生涯学習(生涯にわたる一人一人の「可能性」の最大化に向けた社会教育の振興)の観点から制作するコンテンツを示す当社独自の総称です。音楽・歌を通して、言語や文化を自然に習得できるような音楽コンテンツを目指しています。





「Hop in the Tub!」の配信を記念してアニメーションコンテスト開催





SOPHY KIDSプロジェクトでは、新たなクリエイターの排出を目指しています。 課題曲を視聴していただき、自由にアニメーションを制作していただけたら幸いです。 国内外を問わず人の心が和む世界観を求めています。 皆様のご参加をお待ちしております。



<募集要項>

新人クリエイター応募歓迎!

大学生、専門学生、個人様、プロアマ問いません。



作品提出締切

2024年01月31日 (水) 必着



賞

●SOPHY KIDS賞 賞金10万円

●Kids賞 賞金3万円

●Smile賞 賞金1万円

※SOPHY KIDSのコンセプトを最大限に表現された作品に授与させていただきます。(SOPHY KIDSのコンセプト:世界中の子どもが笑顔で一緒に歌いたくなる世界観。国や世代を超えたコミュニケーション動画。)



募集内容

課題曲「Hop in the Tub!」のテーマと以下の要件を踏まえ、アニメーションで表現してください。



1)課題曲「Hop in the Tub!」

テーマ:「お風呂の時間が楽しくなる!」



2)ターゲット

年齢:幼・小中学生

国:全世界



3)表現方法

CG、アニメーション(フリー映像は使用しないこと)



4)注意点

※個人または制作チームが本コンテスト用に創作した未発表のオリジナル作品に限ります。

※危険行為や危険場所が含まれるイラストや動画は不可



応募方法

1.参加申し込み:エントリーフォームへの登録

※申し込み時点で、コンテスト内容および注意事項の全てに同意したとみなします。

2.作品の応募:応募フォームのURLをお届けいたします。期限までに作品をご応募ください。

3.動画の応募形態

※mp4ファイル(movファイルで制作した方はmp4ファイルに変換したものも提出すること)

※解像度:1920×1080、アスペクト比:16:9、フレームレート:60fps

※ビットレート:動画 10Mbps以上 CBR 音声 128kbps程度、エンコーダー:動画 H.264 音声 AAC、mp3

※チャンネル:ステレオ

4.サムネイルまたは作品内容を象徴する静止画4枚



応募資格

1、公式ホームページに記載された事項(「注意事項」含む)にすべて同意した方

※応募時点で、コンテストページの内容および注意事項の全てに同意したとみなします。

2、売名行為・自身の宣伝を目的としない方

3、プロ・アマ、個人・団体、在住地は不問

4、未成年者の場合は保護者の同意を得た方





参加費

無し



結果発表

受賞者本人に通知するとともに、公式ホームページ、YouTube、Facebookにて発表



著作権の扱い

入賞の有無にかかわらず、作品の著作権は応募者に帰属する。

受賞者の作品が商品化される場合には、両者協議のうえ決定する。



主催 ソフィー芸術出版株式会社

提出先・問合先 mail : music@sophy-arts.com



エントリーフォームはこちら:

https://docs.google.com/forms/d/1l_nxEFf4xqANu34uKHm4vDdREfpsttAgRSPb9N3Js2s/viewform?edit_requested=true





ソフィー芸術出版株式会社について





ソフィー芸術出版株式会社は、IT化が加速するなかで著作者の権利を守り、新たなコンテンツを開発することを目的に2022年1月6日に設立された音楽出版会社です。学術と芸術と地域を結び、世界に向けて新コンテンツを開発し配信していくことを目指しています。



事業内容:

1、著作権・著作隣接権・知的所有権の取得、譲渡、使用許諾及び管理業務

2、音楽著作権の管理・開発・運用に関する業務

3、ブロックチェーン活用サービスの管理・開発・運用に関する業務

4、AI(人工知能)の利活用に関する知的財産権の取得、譲渡及び貸与事業

5、AI(人工知能)の利活用に関するシステム開発・販売・保守・運営事業



コーポレートサイトURL: https://www.sophy-arts.com/

SOPHY KIDS YouTube:https://www.youtube.com/@sophykids



