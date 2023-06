[株式会社木下テーブルテニスクラブ]

Tリーグ2022-2023シーズンにおいて念願の初優勝を果たした木下アビエル神奈川の選手、そして監督陣が、拠点を置く神奈川県川崎市の市長に表敬訪問を行います。



















株式会社木下テーブルテニスクラブ(本社:東京都新宿区/代表取締役社長:梶原健)は、Tリーグ2022-2023シーズンにおいて念願の初優勝を果たした木下アビエル神奈川の選手、そして監督陣が、拠点を置く神奈川県川崎市の市長に表敬訪問を行いますことをご報告いたします。



<日時> 2023年6月9日(金) 16:00~16:15

<場所> 川崎市役所第3庁舎6階 市長応接室

<出席予定者> 倉嶋洋介 木下テーブルテニスクラブ総監督、中澤鋭 木下アビエル神奈川監督、

長崎美柚 選手、張本美和 選手、株式会社木下グループ 取締役 川村卓也、

株式会社木下テーブルテニスクラブ 代表取締役社長 梶原健



























リーグ発足時よりの悲願であり、5シーズン目にしてようやく掴んだ栄冠を、練習拠点のある川崎市の福田市長へご報告に参ります。

また、今シーズンは国際大会や、五輪選考会との兼ね合いで例年より早く、7月29日に開幕するTリーグに、王者として挑む初めてのシーズンに向けた意気込みをお伝えする予定です。





【ノジマTリーグ2023‐2024シーズン 開幕戦情報】

7月29日(土)@アリーナ立川立飛 17:00試合開始 木下マイスター東京 vs 琉球アスティーダ

7月30日(日)@アリーナ立川立飛 14:00試合開始 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋



【ノジマTリーグ2023‐2024シーズン 木下アビエル神奈川の川崎市内試合実施情報】

10月28日(土) カルッツかわさき 木下アビエル神奈川 vs 日本ペイントマレッツ

10月29日(日) カルッツかわさき 木下アビエル神奈川 vs 京都カグヤライズ

2024年2月3日(土) カルッツかわさき 木下アビエル神奈川 vs 日本生命レッドエルフ

2024年2月4日(日) カルッツかわさき 木下アビエル神奈川 vs 九州アスティーダ

※全て開始時間未定





当グループでは、Tリーグを通じて皆様に愛されるチーム作りを目指し、卓球競技普及の一助となることを切に願っております。



