【Kamerui（カメルイ）】のベストセラーアイテムのCBD…
［アルトバッシュ株式会社］
CBD500mg配合の高濃度CBDバーム『プレミアムカメバーム』がロゴとデザインを一新して発売再開
アルトバッシュ株式会社が運営する老舗CBDブランド【Kamerui（カメルイ）】は、『CBD500mg配合プレミアムカメバーム（Premium Kame Balm）』のパッケージデザインを一新し、リニューアル。2023年3月8日(水)より発売いたします。
【Kamerui（カメルイ）】のロングセラー『プレミアムカメバーム』が、洗練されたスタイリッシュなデザインに生まれ変わって再登場！
Kameruiブランドの『プレミアムカメバーム』は、 ブランド創業以来、多くのお客様に愛されるベストセラーの元祖CBDバーム『カメバーム』の2倍のCBDとツボクサエキスが配合された高濃度CBDバームです。
しっかりと膜が張られるような使用感と「OG KUSH」の香りが特徴。オイル特有のツヤとともに肌に潤いを与えてくれるバームです。2020年の発売以来、大変ご好評をいただいている人気CBD製品です。
このたび『プレミアムカメバーム』 は、価格や使い心地はそのままに、容器・外装ともにシックで洗練されたデザインにリニューアル。ひと目でKameruiブランドと分かりやすい、スタイリッシュで高級感のあるパッケージへと生まれ変わりました。
重厚感ある容器に入ったプレミアムカメバーム。内蓋とスパチュラがついています。
軟膏のようなしっかりとした重さのあるバーム。適量を手に取り、顔や全身に塗布してください。
CBD500mg配合プレミアムカメバーム 公式販売ページ：https://kamerui.co/products/kame-balm500
製品概要
品名: Premium Kame Balm (プレミアムカメバーム)
剤形: 軟膏
容量: 50g
CBD500mg配合（増量２倍）
OGKUSHの香り（増量２倍）
特長:
(1)ベタつかず、サラッとした使用感とアロマのようなリラックスできる香りです。
(2)ご家庭での使用だけでなく、ヨガや仕事の時にも持ち運びに便利な小型容器です。
原材料：シアバター、ホホバオイル、アルガンオイル、ツボクサエキス、キャンデリラロウ、テルペン、CBDディスティレート）
Kamerui（カメルイ） ブランド概要
《kamerui(カメルイ） 》日本発のスキンケア・ヘアケア総合CBDブランド
公式HP：https://kamerui.co/
公式Instagram：https://www.instagram.com/kameruiofficial
公式Twitter：https://twitter.com/kameruiofficial
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）について
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。
商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）
本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F
バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）
資本金： 1,000,000円
設立年月日：2015年10月5日
電話番号 ： 03-3375-7501
公式HP ：https://www.altbash.jp
公式Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup
公式Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup
ALTBASH株式会社 代表取締役
尾熊 涼一
University of North Alabama 音楽学科、University of Nevada Las Vegasビジネスサイエンス学士号 取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊 維”BASH FIBER”プロジェクト参画。アメリカ、タイ、日本を中心とした貿易会社”ALTBASH株式会社”創業。
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/09-22:16）
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