［アルトバッシュ株式会社］

CBD500mg配合の高濃度CBDバーム『プレミアムカメバーム』がロゴとデザインを一新して発売再開



アルトバッシュ株式会社が運営する老舗CBDブランド【Kamerui（カメルイ）】は、『CBD500mg配合プレミアムカメバーム（Premium Kame Balm）』のパッケージデザインを一新し、リニューアル。2023年3月8日(水)より発売いたします。













【Kamerui（カメルイ）】のロングセラー『プレミアムカメバーム』が、洗練されたスタイリッシュなデザインに生まれ変わって再登場！





Kameruiブランドの『プレミアムカメバーム』は、 ブランド創業以来、多くのお客様に愛されるベストセラーの元祖CBDバーム『カメバーム』の2倍のCBDとツボクサエキスが配合された高濃度CBDバームです。

しっかりと膜が張られるような使用感と「OG KUSH」の香りが特徴。オイル特有のツヤとともに肌に潤いを与えてくれるバームです。2020年の発売以来、大変ご好評をいただいている人気CBD製品です。

このたび『プレミアムカメバーム』 は、価格や使い心地はそのままに、容器・外装ともにシックで洗練されたデザインにリニューアル。ひと目でKameruiブランドと分かりやすい、スタイリッシュで高級感のあるパッケージへと生まれ変わりました。







重厚感ある容器に入ったプレミアムカメバーム。内蓋とスパチュラがついています。





軟膏のようなしっかりとした重さのあるバーム。適量を手に取り、顔や全身に塗布してください。





CBD500mg配合プレミアムカメバーム 公式販売ページ：https://kamerui.co/products/kame-balm500









製品概要







品名: Premium Kame Balm (プレミアムカメバーム)

剤形: 軟膏

容量: 50g

CBD500mg配合（増量２倍）

OGKUSHの香り（増量２倍）

特長:

(1)ベタつかず、サラッとした使用感とアロマのようなリラックスできる香りです。

(2)ご家庭での使用だけでなく、ヨガや仕事の時にも持ち運びに便利な小型容器です。

原材料：シアバター、ホホバオイル、アルガンオイル、ツボクサエキス、キャンデリラロウ、テルペン、CBDディスティレート）







Kamerui（カメルイ） ブランド概要







《kamerui(カメルイ） 》日本発のスキンケア・ヘアケア総合CBDブランド

公式HP：https://kamerui.co/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kameruiofficial

公式Twitter：https://twitter.com/kameruiofficial















ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）について







ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。



商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）



本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F

バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330

代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）

資本金： 1,000,000円

設立年月日：2015年10月5日

電話番号 ： 03-3375-7501

公式HP ：https://www.altbash.jp

公式Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup

公式Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup





ALTBASH株式会社 代表取締役

尾熊 涼一

University of North Alabama 音楽学科、University of Nevada Las Vegasビジネスサイエンス学士号 取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊 維”BASH FIBER”プロジェクト参画。アメリカ、タイ、日本を中心とした貿易会社”ALTBASH株式会社”創業。







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