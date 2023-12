[株式会社CORE]

女性活躍推進の取り組みを包括的に支援



株式会社CORE(本社:東京都渋谷区 代表取締役:尾崎莉緒)は、このたび女性活躍推進に向けた取り組みを包括的に支援するため、採用や制度 / 研修導入、採用広報を支援するwith Runnerの提供をいたします。









女性活躍を加速させる、with Runnerとは?





with Runnerは採用戦略の立案から採用広報、ライフイベントを考慮した制度の導入、女性リーダー育成に向けた研修導入などを丸ごとサポートする、伴走型人事代行サービスです。「女性活躍推進に取り組んでいきたいが、採用や育成、制度や研修導入など何から始めて良いかわからない」「社員が増え、ライフイベントを迎えるメンバーも出てきたが制度の設計について悩んでいる」そんなお悩みを解決するべく、女性活躍推進に向けた取り組みを包括的に支援いたします。



with Runnerサイト:https://with-runner.studio.site/



サービス開始の背景





女性活躍推進が求められている一方で、キャリアとライフイベントとの両立の難しさや女性リーダー育成が課題となっています。女性のキャリア支援を軸としている株式会社COREの実績をもとに、採用における課題の解消や制度の導入、女性リーダー育成における研修導入の課題やニーズをキャッチし、本サービスの提供を開始いたしました。



with Runnerの特徴





1.オーダーメイド型の採用支援

採用戦略から実行、採用広報や制度の導入までオーダーメイド型の採用支援を実施。課題やニーズに合わせ、女性活躍推進をサポートいたします。



2.女性特化のビジネスマッチングサービスCOREとの連携

弊社の運営するCOREは、働く女性同士がキャリア相談をしたり、同じフェーズの仲間と出会えるコミュニティプラットフォームです。今後はCOREとも連携し、ロールモデルの発掘やキャリアの事例やヒントを得られるコンテンツ作りも進めてまいります。



3.採用領域のプロが徹底的に伴走

専任メンバーをアサインし、採用のプロが現場目線で採用を徹底的にサポートします。

採用メンバーの育成なども可能です。



with Runnerのお問い合わせはこちら:https://with-runner.studio.site/contact



■株式会社COREについて

「リーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性版ビジネスマッチングアプリ『CORE』を展開中。

CORE:https://core-official.com/

Twitter:https://twitter.com/core__official_



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CORE 広報担当

東京都渋谷区神宮前6-23-4-2F

メールアドレス:core@core-official.net



