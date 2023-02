[株式会社むらかみかいぞく]

“NFT×支援”で一人ひとりの生き方をサポート



“猫のように生きる”をコンセプトとした国産ジェネラティブNFTプロジェクト『Live Like A Cat(以下、LLAC)』は2月22日(水)の【猫の日】に合わせて、認定NPO法人「D×P(ディーピー)」向けチャリティーオークションを開催します。3点のLLACをオークション形式で出品し、売上は全額D×Pへ寄付。“NFT×支援”という新しいカタチで「10代の孤立」の解消を目指す活動をサポートします。



また同日、LLAC公式オンラインショップ「またたび屋」で新商品を発売します。リサイクルコットンとリサイクルポリエステルを使用した「Tシャツ」や発売後10分で完売した「国産手ぬぐい」の新デザイン、ポストカードセットやキーリングなど、新アイテムが目白押し。2月11日(土)から足利市立美術館で先行販売され、大人気となった「猫曼荼羅」グッズも加わるなど、注目のラインナップです。







LLACとは









LLACは「猫のように生きる」をコンセプトとしたNFTプロジェクトです。株式会社むらかみかいぞくが運営する「フリーランスの学校」を母体にしています。



“それぞれが、自分の心地よい生き方を探し、自分らしく生きること” をテーマに「人生のOSをアップデートする」を掲げています。





認定NPO法人「D×P(ディーピー)」へのチャリティーオークションを開催









LLACは“10代をひとりにしない”をコンセプトに活動する認定NPO法人「D×P」に対し、2月22日(水)の【猫の日】に合わせてチャリティーオークションを開催します。



チャリティーオークションでは、LLACを3点発売。売上は全額「D×P」へ寄付し、「10代の孤立」という社会問題の解消を目指す団体の活動を支援します。



また、今回のチャリティーオークションの落札者には、LLACリードデザイナーである猫森うむ子氏が描き下ろした限定SBTが贈呈されます。



【チャリティーオークション詳細】

日時:2月22日(水)20:00~

出品数:3点



【チャリティーオークション限定SBT】







チャリティーオークションページは当日公開いたします。詳細はLLAC公式ホームページ内に掲載している、Discordコミュニティにてご確認ください。



▼LLAC公式ホームページ▼

https://llac.fun/official/



【認定NPO法人「D×P」について】







不登校・中退・家庭内不和・経済的困難・いじめ・虐待・進路未定・無業などによって、いくつかの安心できる場や所属先を失ったときに起こる、「10代の孤立」という社会問題を解消するために活動している認定NPO法人。



大人と子どもの狭間にいる10代をひとりにしないために、「学校(オフライン)」と「オンライン」の2つをフィールドとした、セーフティーネットを作ることを目指している。



主な活動として食料支援や現金給付を行う「ユキサキ支援パック」、経済困窮家庭やフリーランスを目指す10代へのパソコンの無償寄贈、無料のプログラミングスクールの実施などに取り組んでいる。



<認定NPO法人「D×P」理事長 今井 紀明氏からのコメント>

当法人の運営するサービス「ユキサキチャット」には既に1万人を超える10代が登録し、食糧支援は10万食、給付支援は5000万円以上実施しています。コロナ禍でオンライン相談の需要が上がっており、多くの寄付者様とともに事業を運営しています。



LLACさんのようなチャリティー企画でより多くの方が子どもの支援に関心を持っていただけるようになって欲しいと思い、今回参加させていただいています。このような機会をいただき、本当にありがとうございます。



▼認定NPO法人D×P(ディーピー)公式ホームページはこちら▼

https://www.dreampossibility.com/





2月22日は【猫の日】またたび屋 に新商品が登場









LLAC公式オンラインショップ「またたび屋」は2月22日(水)の【猫の日】に合わせて新商品を発売します。



発売開始後10分で完売した「国産綿100%手ぬぐい」の新デザインをはじめ、サスティナブルなリサイクルコットンとリサイクルポリエステルを使用した「Tシャツ」が登場。そのほか「ポストカードセット」、「キーリング」など計5種の新商品を展開します。



また、2月11日(土)から足利市立美術館で先行販売し、大人気となった「猫曼荼羅」グッズも発売がスタート。



NFTとリアルを繋ぐ架け橋となり、日常の時間を豊かにすることを目指す、LLACならではのアイテムを今後も展開していきます。



【またたび屋 新商品情報】

発売日:2月22日(水)PM2:00~









※価格はすべて税込です。

※各アイテムは数量限定の発売となります。



▼LLAC公式オンラインショップ「またたび屋」はこちら▼

https://shop.llac.fun/





NFT「Live Like A Cat」運営メンバー







ファウンダー しゅうへい

借金500万円からSNS・ブログで独立、4年目で年商5,000万円に。 好きな場所で働く生き方を実現。Twitter、インスタ、Voicyそれぞれでフォロワー5万人以上を達成し、総フォロワー数21万人。受講者2.2万人のWebスクール「フリーランスの学校」を運営。





リードデザイナー 猫森うむ子

デジタルイラストレーター。 Twitterフォロワー数6万人超え、オリジナルキャラクター「うむねこ」のシリーズでは7万いいねを記録するなど、今SNSで注目を集めるデジタルクリエイター。Amazonとの公式コラボレーション継続中。 AmazonPayのPRキャラクターとして起用。





マーケティングアドバイザー イケハヤ

国内最大級のNFTコレクション「CryptoNinja/Ninja DAO」Founder。プロブロガーの先駆者で、本の執筆やビジネス系YouTuber、Voicyパーソナリティと多方面で活躍。時価総額20,000ETH(40億円)突破、日本を代表するNFTコレクション「CryptoNinja Partners」のセールス・マーケティングを担当。SNS総フォロワー数55万人。





プログラマー けいすけ

フリーランスプログラマー。国内の様々なNFTプロジェクトでブロックチェーンエンジニアを担当。Twitterではクスッと笑えるツイートをお届けしてフォロワー約4万人。「ZQN-DAO」のFounderとしてジェネラティブNFTプロジェクトをリリースするとともに、NFTを利用した新しいマーケティングを開拓している。





NFT「Live Like A Cat」についてのお問い合わせ



▼LLAC 公式ホームページ▼

https://llac.fun/official/



▼LLAC DAO公式Discordコミュニティ▼

https://discord.com/invite/SMHkCK43jK



▼LLAC公式Instagram▼

https://www.instagram.com/llac_22/



▼LLAC公式Pinterest▼

https://www.pinterest.jp/llacPin/



※本件に関するメディア関係者からの問い合わせ先はこちら

pr@llac.fun



