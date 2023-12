[株式会社FSL]

~超豪華スペシャルライブ開催 PPVチケット販売開始~



株式会社FSLは、フリースタイルのプロリーグ化をコンセプトに掲げ、新たなフリースタイルの可能性とエンターテイメントを提供する「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)の第3回大会『FSL VOL.4 Year End Special 2023』を、2023年12月26日(火)に豊洲PITで無料開催いたします。また、本日12月21日(木)よりPPVチケットの販売を開始します。









今回の大会では、以下の全9試合を実施します。

1.Ryーlax vs. Nidra Assassin



2.LBRL vs. 龍鬼



3.KOPERU vs. ACE



4.Yella goat vs. MAKA



5.MR.Q vs. ミステリオ



6.GOMESS vs. ID



7.ミメイ vs. 裂固



8.MOL53 vs.RUNLINE



9.FORK vs. COCRGI WHITE





今回、豊洲PITでの観戦は無料です。

また、試合以外にも今回特別に、下記アーティストによる豪快スペシャルライブも開催予定となります。

1.キングギドラ

2.AKLO

3.Red Eye

4.シークレットライブ



全試合を配信し、オンラインによる観戦も可能。アーカイブは1月2日まで視聴できるため、当日予定の合わない方は年末年始にゆっくり鑑賞するのもおすすめです。



今回から、FSLの公式YouTubeチャンネルプレミア公開にて「Ryーlax vs. Nidra Assassin」「MOL53 vs. RUNLINE」「FORK vs. COCRGI WHITE」という3カードの記者発表の配信も行います。大会に向けた意気込みや勝利へのこだわりなど、ここでしか聞けない熱い想いをお楽しみください。



FSL公式YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@fslfreestyleleague369



■FSL VOL.4大会概要

大会名称:FSL VOL.4 Year End Special 2023

開催日時: 2023年12月26日(火)16:00会場 17:00開始

会場 :豊洲PIT

公式サイト:https://ppv.fsl-live.com/



■チケット販売について

会場チケット

料金:無料

※先着順での入場となります。定員になり次第入場規制となりますので、お早めにお並びください。



PPV(オンライン視聴)チケット

販売場所:https://ppv.fsl-live.com/

料金:(前売り)3,300円

(当日) 3,800円

(プレミア)5,800円

販売期間:(前売り)2023年12月21日~12月25日 23:59

(当日) 2023年12月26日

(アーカイブ)2023年12月26日~1月2日23:59



<プレミアムPPVチケット>

今回の「FSL VOL.4 Year End Special 2023」の限定DVDがついています



■「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)について

“フリースタイルのプロリーグ化” をコンセプトに掲げたこのプロジェクトは、参加バトラーやリスナーに新たなるフリースタイルの可能性とエンターテイメントを届けます。

会場での観戦だけでなく、FSL専用アプリをダウンロードすることで、FSL主催のエキシビションマッチイベントを視聴することが可能。アプリに搭載の投票機能システムで、バトルの勝敗を視聴者がジャッジでき、オンラインでも臨場感溢れる体験を提供しています。

また、旧来のバトルイベントにはなかった” マッチメイク型” の試合形式を採用し、バトラーやフリースタイルシーン全体を新しいエンターテイメントとして昇華することを目指しています。



■FSLアプリ/公式SNS

公式アプリ:https://apps.apple.com/jp/app/fsl/id1618192892

公式X:https://twitter.com/FSL_japan

公式Instagram :https://www.instagram.com/fsl_japan_official/

公式YouTube :https://www.youtube.com/@fslfreestyleleague369

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@fsl_japan



【株式会社FSL概要】

会社名:株式会社FSL

住所 :東京都港区海岸1丁目4-22

代表 :溝口勇児

一般の方からのお問合せ先:info@freestyleleague.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-10:16)