[株式会社 G1 company]

オープン記念として~琉球民謡三選LIVE~を開催、その模様をライブ配信し、メタバース(VRChat)会場(anywhere cafe JAPAN)で、バーチャル・パブリックビューイングを行いました!





2023年9月16日(土)に、株式会社 G1 company(大阪市住之江区)が運営するanywhere cafe(最先端古民家カフェ)が、ついにグランドオープンいたしました。

このカフェは、美味しい珈琲、ドリンクや全国の銘菓を食べられるだけでなく、バーチャルな観光体験のできる、VRゴーグル、VR望遠鏡、縁側ビューイング(縁側の外の景色を自由に変えられる)などの仕掛けが施されたコンセプトカフェです。

そのオープンを記念して、店主も所属する四谷琉球倶楽部「かなさんどー」のメンバーが東京から来場(=大阪初公演)、残暑厳しい今年の夏の締めくくりを、沖縄の景色と古民家の雰囲気の中、三線の音色に浸りながら約30名集まったお客様と楽しむことができました。



このライブの特長は、リアルに古民家会場に来られた方だけのものではなく、パブリックビューイングをバーチャル会場で行ったことです。



これにより、大阪の会場に来られない皆さんが、思い思いに集まって(沖縄からのゲストも)、画面に向かっていっしょにカチャーシを踊ったり、一緒に口ずさんだりしていました。



事前告知をバーチャル空間でもポスター掲示



anywhere cafe JAPAN(バーチャル・パブリックビューイング会場)の巨大スクリーンで、みんなで鑑賞



ライブビューイング後はみんなで記念撮影



二次会には、リアル会場の店主がバーチャルにアバターで訪問して、沖縄からの三線演奏を楽しみました



anywhere cafe OSAKA

■リアル・最先端・古民家カフェ

■2023年6月24日プレオープン、単なる古民家カフェではなく、様々なバーチャル体験ができる

■場 所:大阪市住之江区安立4-3-3

https://www.google.co.jp/maps/place/anywhere+caf%C3%A9/@34.6007679,135.4876499,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6000ddb03860c699:0xdedab415be866f0e!8m2!3d34.6007679!4d135.4876499!16s%2Fg%2F11tp31_d3r?entry=ttu





anywhere cafe JAPAN

■バーチャル(メタバース)ツーリズムカフェ

■2023年1月31日オープン、現在までにのべ5,500人が世界中から来場

■場 所:VRChat "anywhere cafe"で検索、もしくは、マスター"genki-1”にリクエスト

https://vrchat.com/home/world/wrld_1ef1846d-ddcd-430d-92d2-517545785688





anywhere cafe OSAKA(リアル)、anywhere cafe JAPAN(バーチャル)のどちらでも、イベント開催を受け付けしております。古民家カフェでの文化イベントに観光タイアップやメタバースセミナーも開催、VR・メタバースの体験やビジネスのこと、メタバースへのライブ配信など、何でもご相談にのりますので、是非、ご連絡ください。



公式web:https://anywherecafe.net/

Instagram:https://instagram.com/anywhere_cafe_osaka?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

X(旧Twitter):https://twitter.com/anywhere_cafe?s=21&t=gnUHtJDs32nr6wUeFQ7Big



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-17:46)