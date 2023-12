[米沢市企画調整部政策企画課]

海外旅行でモテる!値切れる!美食できる!「ガッテン!イングリッシュ」で人生を謳歌する



米沢市政策企画課が主催した米沢SDGsアカデミーへの参画実績を持つ英会話スクール「ENGLISH in need(運営:株式会社in-need、代表:横山昭子)」は、教育の観点からSDGsの実践を目指し、アクティブシニアを対象として海外旅行で使える英語を鍛えるプログラム「ガッテン!旅クラブ」を開講します。

海外旅行でモテる英会話、海外旅行で値切れる英会話、海外旅行で美食できる英会話など、海外旅行を120%楽しむ「ガッテン! イングリッシュ」を体得することができます。









▼プログラム概要



海外旅行を120%楽しむ!



海外旅行で英語を鍛えるシニア向けプログラム「ガッテン!旅クラブ」では、海外に渡航する前に、旅を楽しむことに特化した英会話「ガッテン!イングリッシュ」を提供します。



海外旅行でモテる!「地元の人と交流する英会話」



海外旅行で値切れる!「穴場のスポットで買い物を楽しむ英会話」



海外旅行で美食できる!「地元の食を楽しむ英会話」







英語でのロールプレイを多用し、旅行先での場面に応じて、対応できる力を身に付けます。

ツーリストクラブの中で、旅行先の選定や手配、現地ツアーやレストランの予約も自分たちで行うことで、英文読解力、英文メール作文力なども実践的に学びます。



旅行英会話や旅の内容を自分でしっかり「ガッテン!」してから、実際に海外へ出発。

現地で学んだ英会話を使い、通じるかどうかチャレンジしてみることが一連のカリキュラムです。

帰国してからは、旅先での反省を元に、さらに英語をブラッシュアップ。

次の旅行先を決めて、準備を進めるというサイクルを続けながら、アクティブシニアの生きがいを創出していきます。



本取組は、SDGs「3.すべての人に健康と福祉を」「4.質の高い教育をみんなに」の達成に配慮して展開されています。







▼プログラムの特徴



英会話レッスンのスタイルは、グループレッスン・プライベートレッスン・オンラインレッスンなど、受講者のニーズに合わせて選ぶことができます。

プライベートレッスンやオンラインレッスンの方でも、旅の仲間と情報交換しながら旅程作成に参加できるよう、ミーティングや交流会なども企画します。



「ガッテン!旅クラブ」では、英語のスキル向上だけでなく、交流会を通して仲間の絆を深め、大人がますますアクティブに活躍できる機会を提供していきます。











▼料金



クラブ年会費

5,000円/年 (入会金はかかりません)



レッスン料金

グループレッスン(75分)7,000円(税込)/月 (年間46レッスン)

プライベートレッスン(60分)3,000円(税込)/1回

*オンラインレッスンも同料金







▼お申し込み



海外旅行で英語を鍛えるシニア向けプログラム「ガッテン!旅クラブ」へのお申し込みは、以下のページからお願いします。

https://e-in-need.com/tourist-club/







▼本プレスリリースについて



本プレスリリースは、米沢市政策企画課が主催した米沢SDGsアカデミー(SDGs研修)に参画された企業・団体が実践するSDGsプロジェクトに着目し、その取組を広く発信するために米沢市政策企画課のイニシアチブで推進しています。







▼お問い合わせ



【ガッテン!旅クラブに関するお問い合わせ】

ENGLISH in need 米沢校(運営会社:株式会社in-need)

住所:山形県米沢市相生町1-14

電話:090-7935-4555 (担当:横山)

メール:info@in-need.jp

WEB:https://e-in-need.com/



【プレスリリースに関するお問い合わせ】

米沢市企画調整部政策企画課

メール:seisaku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp

電話:0238-22-5111(内線2702)

FAX:0238-22-0498



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-00:40)