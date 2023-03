[公益社団法人日本プロテニス協会]

日本プロテニス協会は2023年2月23日(木)~26日(日)、福岡県北九州市にて『2022年度ニュージェネレーションテニス石黒杯』全国大会を開催し、全国各地で開催された地区大会を勝ち抜いた総勢323名の選手が参加しました。

ニュージェネレーションテニス石黒杯は、日本プロテニス協会が主催するテニスの普及・育成・強化を目的としたジュニアテニスの大会で、今年25回目の開催を迎えました。

身体能力の高いジュニアを発掘する『ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン』と世界で活躍するジュニアを輩出するためのテニストーナメント『JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT』の2部門で、全国レベルの戦いが繰り広げられました。

試合結果は下記の通りです。







New Generation Tennis石黒杯 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 全国大会 第11回グリーンボールU10&第9回U14&U12



期日:2023年2月23日(木)~25日(土)



今年度は全国合計55会場で勝ち抜いたU10・U12・U14男女総勢164名が、福岡県北九州市の三萩野庭球場・桃園庭球場・穴生ドームにて熱戦を繰り広げました。

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けましたが、昨年度より参加人数は増えました。

感染症対策を施し、開会式は行いませんでした。また、試合進行をWEBに掲載し、会場内の滞在時間を減らすことで、会場内が密にならないよう配慮しました。参加選手のレベルは主催者側から見て、年々選手のレベルアップが目覚ましいと実感しております。この大会で4位までに入賞した選手には1年間のJPTA育成・強化選手として、JPTA育成・強化プログラムへの参加が可能となります。さらに米国フロリダにあるIMGアカデミーへの海外遠征実施時にレッスンの割引チケットが提供されます。U14とU12の優勝選手には、その海外遠征時の航空券を提供、またグリーンボールU10優勝選手には国内育成・強化合宿(年3回)参加時の交通費サポートが副賞として授与されました。



入賞者一覧



【U10男子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/安居院 虹斗/小4/ARROWS/滋賀県

準優勝/村上 叶多/小4/Team Satelliteさくら野火止/埼玉県

3位/崎山 修治/小4/ラフ福岡/福岡県

4位/相澤 朔太/小5/STTC/福岡県



【U10女子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/奥山 し渚/小4/ITSベルズ/山形県

準優勝/矢野 蘭/小4/TEAMGROWING /大阪府

3位/亀田 佳乃/小5/TEAM松山/愛知県

4位/宮本 珠莉愛/小4/桜台庭球塾/東京都





【U12男子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/山口 芽輝/中1/チームエリート/宮崎県

準優勝/阿部 煌大/小6/丸亀TC/香川県

3位/竹内 大貴/中1/筑紫野ローンテニスクラブ/福岡県

4位/西村 颯真/中1/開星中学校/島根県



【U12女子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/中西 愛/小6/パブリックテニス小倉/京都府

準優勝/羽生田 杏/小6/グリーンテニスプラザ/埼玉県

3位/河口 菜々美/小5/ツルガハマTC/島根県

4位/笹木 舞/小6/ブライトTC/福岡県





【U14男子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/中本 莉空/中1/JACテニスパーク炭山/京都府

準優勝/二條 慧太/中2/アップデイト/香川県

3位/大久保 蒼/中2/春日公園TS/福岡県

4位/木村 英偉太/中1/春日西テニスクラブ/福岡県



【U14女子】(順位/氏名/学年/所属/都道府県)

優勝/大西 瑠歌/中1/A&F/兵庫県

準優勝/坪井 舞央/中2/浮羽テニス倶楽部/福岡県

3位/北岡 美空/中1/シーズラケットクラブ/大阪府

4位/中原 萌/中1/たけなみTA/岡山県









第25回 ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン



種 目

2月25日(土)午後

プロプレーヤー推薦枠選考会、ボール出し及びプロプレーヤーとの打合いなど

2月26日(日)

午前 体力テスト(50m走、スパイダー、立ち幅跳び、ボール投げ、8の字ラン)

午後 プロプレーヤーによるエキシビジョンマッチ、プロプレーヤーによるレッスン



特別審査員

茶圓 鉄也プロ、有本 尚紀プロ、本村 剛一プロ、吉田 友佳プロ、新井 麻葵プロ、中野 佑美プロ



1日目は開会式終了後、プロプレーヤー推薦枠選考会を開催いたしました。この選考会はテニスの技術を採点するのではなく、子供たちの目の輝きや元気、体のバランスや使い方など、各プロプレーヤー独自が感じた「何か光るもの」を、テニス経験の有無に関わらず選出し、今後育成強化メンバーとして合宿等で特別レッスンを行っていく予定です。今回は18名の子供達がプロプレーヤーからの推薦を受けアドバンスジュニアとして選出されました。



2日目午前中は体力審査を行い、その結果 最優秀選手 低学年2名・高学年2名、優秀選手 低学年5名・高学年5名が入賞いたしました。入賞選手は公認企業からサポートを受ける事ができ、最優秀選手へは国内育成・強化合宿(年3回)参加時の交通費全額サポート、さらに高学年最優秀選手へは11月に開催される米国フロリダのIMGアカデミーの1週間のキャンプの参加権とプロテニス協会から航空券提供が付与されました。



協会副会長の杉山愛プロが来られて、トークショーを行ったり、子供たちと交流しました。



最優秀・優秀選手選考結果一覧



低学年の部(賞/氏名/性別/学年/所属)

最優秀選手/高木 咲來/女/小2/Team S.C

最優秀選手/土井 道登/男/小1/コナミテニス

最優秀選手/初田 晟/男/小1/ノアアカデミー茨木

優秀選手/吉田 章人/男/小1/イラコTC山形

優秀選手/舘林 暖人/男/小3/ライズテニススクール

優秀選手/岩井 剣侍/男/小2/JoG's

優秀選手/成澤 清一郎/男/小2/桜田倶楽部





高学年の部(賞/氏名/性別/学年/所属)

最優秀選手/鈴木 蒼大/男/小5/西尾LTC

最優秀選手/梅田 巴花/女/小5/八代Jr.TC

優秀選手/大路 愛優美/女/小4/Team.K

優秀選手/石橋 咲良/女/小4/初石テニスクラブ

優秀選手/奥山 し渚/女/小4/ITSベルズ

優秀選手/矢野 蘭/女/小4/TEAMGROWING

優秀選手/高橋 大地/男/小5/西尾LTC





アドバンスジュニア 選抜者



低学年の部(学年/性別/所属)

稻田 直弥/年長/男/ライズテニススクール

牧野 航大/小1/男/フリー

中井 樹/小1/男/京都東山テニスクラブ

島村 颯人/小2/男/ロランインドア

小松 悠輝/小2/男/シードテニスクラブ

大田 勝貴/小3/男/everyTC

宇波 利之丞/小3/男/SSTA

岩佐 音々/小2/女/鯖江ジュニア

藤本 英/小3/女/自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ



高学年の部(学年/性別/所属)

榎本 景介/小4/男/シードテニスクラブ

福森 統和/小4/男/山田テニスクラブ

川島 悠嗣/小6/男/TASUクラブ

部坂 匡佑/小6/男/トゥネテニスクラブ

小菅 空/小4/女/シーガイア

須崎 栞/小4/女/ラフ福岡

奥山 し渚/小4/女/ITSベルズ

今井 華乃/小5/女/京都東山テニスクラブ

大森 唯愛/小6/女/NBテニスガーデン





『2022年度ニュージェネレーションテニス石黒杯』全国大会概要



主催

公益社団法人日本プロテニス協会

共催

北九州市 北九州市教育委員会

後援

スポーツ庁/公益財団法人北九州観光コンベンション協会/株式会社読売新聞西部本社/株式会社福岡放送

協賛

ヨネックス株式会社/株式会社ダンロップスポーツマーケティング/ヒューリック株式会社/全日本空輸株式会社/ゴーセン株式会社/スポーツサーフェス株式会社/森永製菓株式会社/JR九州旅行/クラウンパレス北九州

協力

IMGアカデミージャパン/日本女子テニス連盟 福岡県支部/九州共立大学トレーナー部会

会場

北九州市穴生ドーム、三萩野庭球場、桃園庭球場





公益社団法人日本プロテニス協会について



団体名:公益社団法人日本プロテニス協会

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪4-23-8 ZION PLAZA 5F

設立日:1972年8月16日

代表者:理事長 藤沼敏則

事業内容:公益社団法人日本プロテニス協会は、プロコーチとプロテニスプレーヤーを両輪とするテニスプロの集団です。テニスの素晴らしさを伝えるために、セミナー、ジュニア育成、テニスクリニック、コンベンション、国際トーナメント等のテニス普及活動を行っております。

URL:https://www.jpta.or.jp/



