2,000万円の創業資金調達に向け、10週間で共同創業者探しから革新的な事業アイディアの創出と精緻化を目指す、66名の起業家候補がFinGATE KAYABAに集結!



アーリーステージに特化したグローバルベンチャーキャピタルAntler(本社:シンガポール、CEO:Magnus Grimeland)の日本法人であるAntler株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:梅澤 亮)は、起業支援プログラム・第2期「Antler Cohort Program」をスタートしました。











世界28都市で展開している世界最大規模の起業支援プログラム「Antler Cohort Program」は2018年以来、累計900社以上のスタートアップを輩出しています。Antlerは金融市場データプロバイダーPitchBookにおいて、2023年第2四半期における”世界で最もアクティブなベンチャーキャピタル”としてランクインしています※1。



そんなAntlerの起業家支援プログラムの第2期「Antler Cohort Program」では、厳選なる書類選考・複数回の面接を経て、366名の応募の中から66名の起業家候補が選出されました。



参加者の国籍は8か国に渡り、20代が約3割、30代が約4割、40代が約2割で、現役大学生や70代の方もいます。出身業界はテクノロジー、大手事業会社、コンサルティング会社など幅広く、平均11年の職務経験があり、約7割は創業前のアイディアフェーズで参加、約3割が連続起業を含めた起業済みチームです。そんな多様なバックグラウンドを持つ参加者たちが、AI、Health Care、FinTech、EdTech、HRTechといった分野での起業を目指し、約10週間のプログラムに挑みます。



【プログラム内容】



本プログラムの最大の特長は共同創業者のマッチングに重点を置いている点です。アクセラレーターよりも一段階早い段階、創業前の”Day Zero”から世界のマーケットを目指せるよう、チームビルディングから事業アイディア創出、資金調達まで包括的に支援しています。



チームの基盤を固める第1週目から第2週目は、お互いを知るための様々なグループワークを通して共同創業者探しをサポートし、チームビルディングを行います。また、各分野の専門家をゲストに迎えた起業に関する実践的な講義も開催します。



事業アイディアのブラッシュアップを行う第3週目から第9週目は、Antlerの投資チームやメンター、アドバイザーからのフィードバックを受けながら、事業アイデアの具体化、精緻化に取り組んでいきます。この期間、日本におけるプログラムの独自支援として弁護士や社労士など各種士業の方からもサポートを受けることができます。



そして第10週目には投資委員会への事業プレゼンテーションを行い、投資判断がされたスタートアップ企業に対しては、Antlerが2,000万円をプレシードラウンド出資します。出資を受けた企業はその後もAntlerのグローバルネットワークを活用し、顧客獲得のための戦略立案から次のラウンドでの資金調達まで継続的に包括的事業支援を行います。2024年3月には外部資金を含む資金調達に向けたDemo Dayの開催を予定しております。



なお、本プログラムへのご参加にご興味のある方に向けて説明会イベントも随時開催しております。Antler JapanのX、Linkedin、Instagram、Facebookにて、詳細情報を発信しております。ぜひフォローいただき、最新の情報をご確認ください。



※1 PitchBook’s Q2 2023 Global League Tables (ベンチャーキャピタル部門)

https://pitchbook.com/news/articles/global-league-tables-q2-2023



Antler株式会社 代表取締役 梅澤 亮 コメント







「Antlerは創業前の”Day Zero”から人に対して投資を行う”Day Zero Investor”です。約10週間のAntler起業支援プログラム期間中、Antler投資チームのオフィス滞在時間は約400時間、そして起業家候補の方々と接する時間は100時間以上です。 プレシードラウンドにおける投資までの間、起業家候補の方々と最も時間を共にしているグローバルベンチャーキャピタルです。



第1期の起業支援プログラムでは3社に2,000万円のプレシードラウンド出資をし、その中の1社である子育て特化のマップ型プラットフォームの開発・運営を行う株式会社iibaは週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2023年最新版に選出※2されるなど注目を集め、10月10日にはサービスをローンチしました。



第2期プログラムにも多様なバックグラウンドと業界経験を持つ、志の高い66名の起業家が集まりました。起業家たちの「イノベーションを起こして、社会課題を解決したい」「時代をリードする、日本初のグローバル企業を目指す」そんな思いに、Antler Japanは寄り添いサポートしていきます。」



※2 週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2023年最新版 (コミュニケーション領域)

https://toyokeizai.net/articles/-/695368



起業支援プログラム・第2期「Antler Cohort Program」概要





期間:2023年10月2日(月)~12月8日(金)(最長10週間)

会場:FinGATE KAYABA



◆プログラム構成

第1週~第2週:創業メンバーマッチングアクティビティ、実践的講義

第3週~第9週:事業アイデアの具体化、精緻化

第10週:当社投資委員会でのプレゼンテーション



◆主な支援内容

・創業チーム作り

・各分野で活躍する専門家による実践的講義

・アドバイザー陣によるメンタリング

・各種士業(弁護士、社労士、司法書士、税理士、会計士、弁理士)の方々によるサポート

・創業前の方を対象とした期間中の金銭的補助

・法人設立に関する支援

・資金調達のためのプレゼンテーション機会

・2,000万円のプレシードラウンド出資 (投資判断がされた企業のみ)



◆講義一覧(テーマ/ 講師)

「Problem Solving(顧客課題解決)」/ シー・ジェフリー・チャー 氏 (ジェイ・シード株式会社 代表取締役社長、SOGO Energy Pte. Ltd. CEO)

「Growth for Startups(スタートアップのグロース戦略)」/ 児玉 太郎 氏 (アンカースター株式会社 代表取締役)

「これからの起業家へ ノーコードアプリ開発の新時代が到来」/ 宮崎 翼 氏(NoCodeCamp 代表)

「創業期の商標・特許戦略」/ 加藤 来 氏(加藤来特許事務所 弁理士)

「創業からエグジットまでのローラーコースター体験」 / 鈴木 仁士 氏(株式会社Wondershake 代表取締役)

「Ed Techと日本の教育の現状」/ 松田 悠介 氏 (Crimson Education Japan 代表取締役社長)

他多数



起業支援プログラム・第1期「Antler Cohort Program」実績





起業支援プログラム・第1期「Antler Cohort Program」は2023年1月から3月にかけて開催しました。創業直後のスタートアップ経営層やこれからの起業を目指す約540人の申し込みに対し、選考を通過した62名が参加しました。



第1弾プログラムでは医薬品流通管理BPOサービスを提供するYap株式会社、商業不動産のマッチングを効率化するSaaSの開発・運営を行うLombard Standard株式会社、子育て特化のマップ型プラットフォームの開発・運営を行う株式会社iibaの3社に第三者割当増資による2,000万円の出資を実施しました。



・書類選考応募者:約540名

・参加人数:62名

・年代:20代・約3割、30代・約4割、40代・約2割、50代・約1割

・女性:約2割

・参加者国籍:14ヶ国

・創業前参加者:約8割

・起業経験あり(連続起業含む):約2割

・エンジニアの割合:約4割



Antlerについて







Antlerはアーリーステージに特化し起業家を支援する世界最大規模のグローバルベンチャーキャピタルです。2017年にシンガポールで設立し2018年以来、起業支援プログラム「Antler Cohort Program」を全世界28都市で展開しています。これまでに80,000人以上が応募し、7,000人以上の起業家と900社以上のスタートアップを支援してきました。



Antlerは起業支援プログラム「Antler Cohort Program」を通して、創業前・アイディア段階の“Day Zero”から起業家を支援しています。共同創業者探し、チームビルディング、事業アイディアの精微化、2,000万円のプレシードラウンド出資、事業拡大支援、フォローオンのシリーズC出資まで一気通貫で支援を行っています。





会社名:Antler株式会社

設立日:2022年6月22日

所在地:東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA 3F

代表取締役:梅澤 亮

URL:https://www.antler.co/location/japan





