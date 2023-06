[東レACS株式会社]

アパレルCADシステムやアパレル向けデータ管理システムを紹介



6月24日・25日の期間、岩手産業文化センター ツガワ未来館アピオで開催される「第45回 2023 東北アパレル産業機器展」へ出展することとなりました。

本展示会では、アパレルCADシステム「CREACOMPO(R)II(クレアコンポ2)」、アパレル向けデータ管理システム「XIFORM(R) (サイフォーム)」を展示いたします。その他、お客様の課題に合わせて製品・サービスをご紹介いたします。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。



出展の詳細はこちら:https://www.toray-acs.co.jp/event/202306121000/







「CREACOMPOII(クレアコンポ2)」( https://www.toray-acs.co.jp/products/creacompo2/ )

CREACOMPOII は、多品種小ロット生産への対応、リードタイムの短縮をアシストします。

お客様の環境に合わせて、個人向けクラウドサービス、企業向けクラウドサービス、クライアントサーバーなど運用タイプから選べます。

また、定期的に契約本数も見直すことができ、最適なコストでの運用が可能となります。



本展示会では、パターンメーキングソフト「PATTERN MAGIC(R)II(パターンマジック2)」の自動機能をご紹介します。





「XIFORM(サイフォーム)」( https://www.toray-acs.co.jp/products/xiform/ )

XIFORM は、情報の管理・共有・活用を行うアパレル向けデータ管理システムです。

充実した入力補助機能や作図機能を活用することで、データ入力に不慣れな方でも簡単に使用することができます。

データを一元管理することで、重複作業を排除し、修正漏れ、転記ミスをなくすことができます。

アパレル産業の複雑なサプライチェーンをデジタル化し、企画・設計の『スピードアップ』と『コスト削減』による業務改善で『生産性向上』に貢献します。



本展示会では、帳票入力ソフト「XIFORM MAGIC(R)(サイフォームマジック)」のオプションソフト『工場コックピット』や『原反管理システム』もご紹介します。



出展の詳細はこちら:https://www.toray-acs.co.jp/event/202306121000/





CREACOMPO, PATTERN MAGIC, XIFORM, XIFORM MAGIC, クレアコンポ, サイフォーム は、東レACS株式会社 (Toray Advanced Computer Solution, Inc.) の日本国内およびその他の国における登録商標または商標です。





Toray Advanced Computer Solution exhibits at 'The 45th 2023 Tohoku Apparel Industry Equipment Exhibition.



Introduces Fashion CAD Software and Tech Pack Software



We will participate in ‘The 45th 2023 Tohoku Apparel Industry Equipment Exhibition'.

At this exhibition, we will showcase our fashion CAD software "CREACOMPO(R)II", our tech pack software "XIFORM(R)", and other products and services to meet customers' challenges.

We look forward to meeting you at the exhibition.



For more information, please visit https://www.toray-acs.co.jp/event/202306121000/ (Japanese only)





CREACOMPOII ( https://www.toray-acs.co.jp/en/products/creacompo2/ )

CREACOMPOII is the Fashion CAD Software to enable lead-time shortening for the production of small lots of many kinds.

・Pattern making, Grading, Marker Making, 3D and other applications required in the apparel planning and design process are all available for supporting productivity improvements.

・Operates in a variety of environments, such as cloud service (for individuals or businesses) or client-server.

・ Evaluates contracts regularly to ensure the ongoing costs.



Automatic functions of ‘PATTERN MAGIC(R)II’, pattern making software, will be introduced at this exhibition.









XIFORM ( https://www.toray-acs.co.jp/en/products/xiform/ )

XIFORM is the Tech Pack Software for apparel companies to manage, share and utilise information on tech packs.

・Easy to use, even for users unfamiliar with data inputs, with the help of a full range of input aids and drawing functions.

・Centralised data management helps to avoid duplicate work and prevent omissions and transcription errors.

・ Digitalisation of the complex supply chain of the apparel industry helps to improve productivity through speed-up of planning and designing and work improvement through cost reduction.



'Factory Cockpit' and 'Raw Fabric Management System' will be introduced at this exhibition.



For more information, please visit https://www.toray-acs.co.jp/event/202306121000/ (Japanese only)



CREACOMPO, PATTERN MAGIC, XIFORM, and XIFORM MAGIC are either registered trademarks or trademarks of Toray Advanced Computer Solution, Inc. in Japan and/or other countries.



