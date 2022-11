[東洋エンジニアリング株式会社]

【Toyo Engineering / Japan 6330-TO】 Financial Results of 2Q FY2023





本日開示いたしました2023年3月期 中間決算の関連資料を下記のリンクにてお知らせいたします。

Please be informed the Financial Results of 2Q of Fiscal Year Ending March 2023 as the mentioned link below.

------------------------------------------

・2023年3月期 第2四半期 決算短信

https://www2.jpx.co.jp/disc/63300/140120221108558866.pdf

・2Q Consolidated Financial Results

https://www.release.tdnet.info/inbs/ek/140120221108558881.pdf

------------------------------------------

・2023年3月期 第2四半期 決算概要

https://www2.jpx.co.jp/disc/63300/140120221108558907.pdf

・2Q Outline of Financial Results

https://prtimes.jp/a/?f=d107878-20221110-15c723ec2bc08249512a49c837027d1c.pdf

------------------------------------------

・経営方針説明資料

https://www2.jpx.co.jp/disc/63300/140120221108558881.pdf

・Management Policy Update

https://prtimes.jp/a/?f=d107878-20221110-6225b38c185911b9159428476f7f0710.pdf

------------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-21:40)