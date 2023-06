[株式会社Godot]

株式会社Godot(兵庫県神戸市、代表取締役 森山健、以下「Godot」)は、AIをめぐる最先端の動向を研究開発に取り込み、世界をけん引するディープテック企業となることをめざし、オーストリア共和国ウィーンに研究開発拠点Godot GmbH(オーストリア・ウィーン、代表 鈴井豪)を設立しました。







Godotは、“Inspire personal and societal growth using Human Augmentation” をミッションに、AIを用いて人々の行動変容を促すプロダクトの開発や普及に取り組んでいます。この度、この取り組みを加速させるため、オーストリア共和国ウィーン市に新拠点となるGodot GmbHを設立しました。これにより、AIをめぐる世界最先端の動向(今後さらに重要性が増すと思われるAI規制やAI倫理なども含む)を研究開発に取り込むことができ、EU市場にアクセスする足掛かりをつくることも可能となります。



Godotは昨年、オーストリア政府によるDeepTechスタートアップ支援プログラム「GO AUSTRIA」に日本企業として唯一採択され、参加しました。また、その後、世界的クリエイティブ・文化機関「アルス・エレクトロニカ・フューチャーラボ」(オーストリア共和国・リンツ市)と技術提携、1365年創立でドイツ語圏最古・最大の大学であるウィーン大学(オーストリア共和国・ウィーン市)の哲学部とAI倫理の共同研究を開始するなど、同国での連携や事業推進を積極的に図ってきました。この度の拠点設立により、この流れを一層加速させていきます。



Godot GmbHでは、先端技術の開発を軸に、EUの技術者を積極的に採用し行動変容AIの開発を更に加速化させます 。また、アルス・エレクトロニカ・フューチャーラボをはじめとした現地組織と積極的に協業し、EUでの事業展開を目指してまいります。



Godotは、今後、従来の文字情報を中心としたAI活用にとどまらず、人々の「感性」に働きかけて行動変容を促す可能性を模索していきます。その点においても、欧州の文化芸術の中心地として発展してきた歴史を持ち、フロイトやアドラーといった心理学の大家を生み出してきたオーストリアに拠点を構えることは、Godotの可能性を広げる大きな一歩になるものと考えています。



株式会社Godot 取締役CTO 兼 Godot GmbH 代表 鈴井豪



Godotはこれまで行動変容を促すAIやサービスを多くの自治体や民間企業に提供し、着実に期待された行動変容を促してきました。並行して、現状に満足せず、常にGodotの技術を次の段階に引き上げる機会を探っていました。その一環として昨年にディープテック支援「GO AUSTRIA」プログラムに採択され、EUでの研究開発や事業展開を模索してまいりました。この度、「GO AUSTRIA」を運営している オーストリア政府のGINを始め、技術提携しているアルス・エレクトロニカ・フューチャーラボや、現地のスタートアップ仲間たちに支えられ、研究開発拠点Godot GmbHを設立することができました。私個人としては「Make it obsolete!」をモットーに、常に昨日のGodotの限界を突破する意気込みで先端技術の開発を進めていく所存です。EUの民間企業や研究機関と協働し、Godotの技術レベルを更に引き上げるとともに、EUでの事業展開に向けて邁進してまいります。



東日本大震災被災地支援、発展途上国支援、シリコンバレーでのイノベーションによる社会課題解決教育プログラムの運営などを通じ国内外での社会課題解決に取り組む。米国の大学院で機械学習をはじめとしたデータサイエンスを用いた社会課題解決を研究し、ケイスリー株式会社に参画。チーフデータサイエンティストを経て、Godotを共同創業。国内外の事業推進を担いつつ、CTOとして技術開発を推進。

カリフォルニア大学バークレー校大学院 Master of Development Practice 修了(MDP Fellowship(奨学金)付き合格)

ジョージア工科大学 College of Engineering OMSA修⼠課程在籍



“It is our pleasure to welcome Godot Inc to Austria. AI offers huge potential, but also requires a reasoned approach in development and application. Seeing that world class talents choose Austria to work on such solutions together with local research institutions is a clear acknowledgement of the business and research location Austria”, states Florian Frauscher, Director General Economic Affairs, Innovation and International Policy at the Federal Ministry of Labour and Economy.(オーストリア共和国連邦労働・経済省 経済・イノベーション・国際政策 局長)



“Congratulations to Godot on choosing Austria as their new company location in Europe. We are delighted to welcome you to our vibrant ecosystem, particularly within the competitive R&D landscape. The GIN GO AUSTRIA program has played a significant role in facilitating your introduction to Austria, establishing valuable connections, and providing essential support. The collaborative efforts of agencies such as FFG, AWS, and ABA have been instrumental in ensuring your successful settlement. We look forward to further collaboration at the interface of technology and human behavior”, says

Henrietta Egerth, Managing Director at the Austrian Research Promotion Agency FFG.(オーストリア研究促進庁 共同代表)



“ABA has been supporting Godot since their first contact with Austria. Looking at the path that led to

their settlement here shows how different programs and institutions in Austria, e.g. the Austrian Research Promotion Agency FFG, the Austrian Promotional Bank AWS, and us as ABA seamlessly work together to bring high potential companies to Austria” adds Rene Tritscher, CEO at Austrian Business Agency.(オーストリア経済振興会社(ABA)CEO)



“We are very glad that Godot chose Austria for the expansion in Europe. Being Austria’s national investment promotion agency, we support international companies that want to settle in the country, and being able to assist young and aspiring companies like Godot is a pleasure indeed. Austria offers an excellent framework for high-tech, research intensive companies with an abundance of grants and subsidies, and its central location provides the ideal access point for Western as well as Eastern Europe. We are looking forward to supporting more startups and scaleups from Japan in the future!”

says Matthias Adelwoehrer, Director Asia at Austrian Business Agency.(オーストリア経済振興会社(ABA)アジア担当取締役)



「欧州拠点となるウィーンでの会社設立、心よりお祝い申し上げます。ジェトロでは日本発スタートアップの海外展開を支援しており、ジェトロ・ウィーン事務所としましても、Godot様のウィーンをベースにした展開につきまして、当地関係機関とも連携しながら引き続きサポートさせて頂きます。」 JETRO Wien 所長 神野 達雄





Godot、世界的クリエイティブ・文化機関「アルス・エレクトロニカ・フューチャーラボ」と協業開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000106742.html



オーストリア政府のDeepTechスタートアップEU進出支援事業に再招待

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000106742.html





社名 株式会社Godot(ゴドー)

設立 2022年7月1日

住所

・本店 神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

・東京事務所 東京都千代田区神田小川町3丁目28 - 5 axle御茶ノ水P210

代表者 代表取締役 森山健

ホームページ https://godot.inc





株式会社Godot

担当者:鈴井

連絡先:contact@godot.inc



