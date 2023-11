[株式会社サニーサイドアップ]

アニメの中のへんてこ姿のトムとジェリーが帰ってきた!



株式会社サニーサイドアップより、ワーナー・ブラザースコンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「Happyくじ」から世界中で愛されるアニメ作品「トムとジェリー」のアニメ中で登場する姿がアイテムになったHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』3が登場。2023年11月3日(金)より全国のセブン−イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売開始となります。※一部取り扱いのない店舗もございます。







◆何年経っても変わらずにみんなから愛される「トムとジェリー」アニメの中のへんてこな姿をイラストにしたファニーアート!

ネコのトムとネズミのジェリーのドタバタ劇を描いた「トムとジェリー」。日本でも、1964年のテレビ初放送以来現在に至るまで、数多くの方々に愛されています。そんな大人気アニメ「トムとジェリー」の劇中に登場するへんてこな姿が「ファニーアート」として多くグッズ化もされ、あらゆる場面で人気を博しています。



◆A賞はアニメに登場するへんてこ姿のトムとジェリーたちの完全新作フィギュア!B賞には大好評だった「第1弾」、「第2弾」のフィギュアが復刻ラインナップ!Last賞は約42cmの格子につぶされたジェリー!

「トムとジェリー」のコミカルなシーンの中でも今回のくじで初めて立体化となるシーンのフィギュアや過去に大好評だった「第1弾」、「第2弾」の復刻フィギュアなど、わくわく楽しい景品をご用意いたしました。最後のくじを引いた方には、Last賞として「ジェリー大きいぬいぐるみ」が手に入ります!全高なんと約42センチと大ボリュームのぬいぐるみです!



A賞 フィギュア (全20種)





アニメ「トムとジェリー」のあのシーンが立体化!!シーンにあわせて飾るともっと楽しめるデザインが盛りだくさん!トムとジェリーやおなじみのタフィーはもちろん、スパイクやタイク、悪魔ジェリーなど新登場のキャラクターもラインナップ!





B賞 リバイバルフィギュア (全20種)





大好評『TOM and JERRY FUNNY ART!』の 2021年11月発売の「第1弾」と 2022年10月発売の「第2弾」からそれぞれ10種のフィギュアが復活して登場!





C賞 プラスチックタンブラー





選べる全4種類!トムとジェリーやタフィー、カナリアのファニーなアートがデザインされたタンブラー!



※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。



D賞 ラバーコースター





タフィーとカナリアがそのままコースターになったデザインなど、選べる全4種類!



※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。



E賞 ジッパーバッグセット





選べる全5種類!大、中、小の異なる大きさがセットになった便利なジッパーバッグ!



※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。



Last賞 ジェリー大きいぬいぐるみ





全高42センチのBIGサイズなジェリーのぬいぐるみ!



※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります。



【商品概要】







価格:1回750.20円(税込)

発売日:2023年11月3日(金)より順次発売開始

販売箇所:セブン−イレブン店頭、イトーヨーカドー店頭、ゆめタウン店頭

( ※セブン−イレブンは店舗によって4日(土)、5日(日)以降の発売になる可能性がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗によって発売時期が異なる場合がございます。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。)



▶詳細はこちら!→ https://www.h-kuji.com/goods/tomandjerry3/



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &TM Turner Entertainment Co. (s23)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-18:40)